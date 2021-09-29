德国之声在阿富汗当地通讯员及家人安全抵达德国

（德国之声中文网）周一（9月28日）至周二深夜，天气又黑又冷，阿富汗德国之声通讯员及其家人乘坐的飞机降落在德国东部城市莱比锡机场，他们终于踏上了德国土地。此前，他们度过了漫长艰巨的旅程。自今年 8 月塔利班重掌阿富汗政权起，恐惧和担忧一直支配着他们的生活。

好奇的孩子们四处张望。新家会是啥样？他们无法理解所发生的一切。其实，即使是大多数成年人，过去几周的发生的事情也让他们无法理解。

躲在地下室

艾哈迈德是刚刚降落的乘客之一。作为德国之声的阿富汗当地通讯员，他曾在德国生活过几年。当塔利班在初夏发动夺权攻势时，他正在马扎里沙里夫参加一个家庭婚礼。他表示， "没人料到局势变化会这么快"。

塔利班现也控制了喀布尔机场

他和妻子及3个年幼孩子一起从马扎里沙里夫赶到了首都喀布尔。鉴于塔利班节节推进，德国之声最初要求其在阿当地记者均设法前往喀布尔。

然而，希望离开的人潮汹涌，喀布尔国际机场水泄不通，塔利班又不断推进，艾哈迈德全家不得不先躲入一家印刷厂的地下室避难。他说，他领着全家多次尝试前往机场。8 月 15 日，传来了加尼总统逃离阿富汗的消息。艾哈迈德知道，要不了多久，塔利班就会完全控制首都。

转道巴基斯坦抵德

仅过了数小时，喀布尔沦陷。飞离该国的机会越来越少。德国之声全力寻求能使其记者安全越境进入巴基斯坦的途径。在联邦外交部的帮助下，艾哈迈德与家人和另一名记者终于成功抵达阿巴边境地区。

但在边境附近地区，他被塔利班扣留。艾哈迈德回忆道，"我的确想到了，这是我在地球上的最后时刻。" 他脑海中不由自主地浮现出在喀布尔看到的尸体。经过德国国内同事们的谈判，艾哈迈德获释。他越过了边境，抵达伊斯兰堡。

使德国之声通讯员团队获得签证是重中之重。由于后勤方面困难重重，直到他们终于得以坐上前往德国的飞机，过去了数星期时间。德国外交部、驻巴使馆和大使本人在确保相关人士能合法、安全抵达德国方面发挥了决定性作用。

被塔利班盯上

为德国之声工作过3年的穆罕默德携妻子和3个年幼的女儿也同机抵达。作为哈扎拉族（Hazara）通讯员，穆罕默德报道了有关这个多居于阿富汗中部的族群的情况。他说，在他的家乡代孔迪省（Daikondi），塔利班剥夺了住民的房屋和土地，迫使他们不得不离开数十年来都属于自己的土地和农场。他指出，塔利班蛮不讲理，声称，从现在起所有这些都属于塔利班。

某些少数民族出身的记者，如哈扎拉人、塔吉克人和乌兹别克人，极易成为阿富汗塔利班的目标。从事新闻工作的女性也是这样。包括艾哈迈德在内的4名德国之声当地通讯员成功离境后，塔利班袭击了她们的住宅。

本月初，阿富汗记者佩曼 (Ahmad Wahid Payman) 在记者无疆界组织的柏林新闻发布会上报告了其它多起袭击事件。随着塔利班上台，在该国已不可能再自由从事新闻工作。

德国新生活

在莱比锡机场降落后，其中一名德国之声当地通讯员透露，"过去几个月里，我们流了那么多眼泪。" 他父亲和兄弟姐妹也同机抵达。他说： "我们的眼泪已经哭干"。他表示，能来到德国让他激动万分。

阿富汗记者们将在波恩的德国之声总部找到编辑新家。他们的住宿问题均在同波恩和科隆市有关部门的合作下安排停当。德国之声总编辑卡斯帕-克拉里奇 (Manuela Kasper-Claridge) 说："我们的同事及其家人终于安全抵达德国，现在可以在我们位于波恩的总部继续他们的工作，这让我们非常欣慰。"

卡斯帕-克拉里奇指出，他们的工作将使德国之声扩大对阿富汗局势的报道成为可能，特别是因为他们在该国有联系。她指出， "除了对阿富汗的电视、在线和社交媒体报道外，我们刚启动了一个新的短波节目，以够及尽可能多的阿富汗人。" 她强调指出： "目前，阿富汗记者们在这里的处境特别困难。但是，对一些重要的事态发展，必须报道。"

同事们的团结精神

对于新来的同事，德国之声在国内外员工们纷纷提出了捐赠和资助计划，表现出了与阿富汗同事们的巨大团结精神。此外，德国之声还专设了阿富汗局势工作组。

对联邦政府的支持，德国之声台长林堡（ Peter Limbourg ）表示了感谢，但同时指出，还需要有进一步的行动。他指出， "安全局势还在恶化，因此，必须继续努力从阿富汗撤离德国之声的当地员工及其家人。"

目前，仍有两名德国之声在当地的通讯员及家人滞留在阿富汗。另有已在德国的一名员工的家人。出境时间窗口越来越小。如果塔利班政权继续得到巩固，离开这个国家的难度会越来越大。

此外，塔利班通常不区分记者及其家人，致使他们仍面临很大威胁--而且，只会越来越大。

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。