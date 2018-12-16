 德国之声员工在土耳其被判刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2019

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时政风云

德国之声员工在土耳其被判刑

佩林·云科尔（Pelin Ünker）为德国之声提供来自土耳其的新闻报道，同时也为土耳其《共和国报》撰稿，此前她还参与过曝光所谓“天堂文件”的新闻调查。现在，她因所谓“诽谤”罪被判刑入狱。

Pelin Ünker - türkische Wirtschaftjournalistin aus Cumhuriyet Zeitung (Privat)

土耳其经济记者云科尔（Pelin Ünker）　

（德国之声中文网）伊斯坦布尔一家法庭判处云科尔13个月零15天监禁，另处罚金8600里拉（相当于1400欧元）。

作为《共和国报》经济记者，云科尔曾同来自六十多个国家的数百名记者一道参与了所谓"天堂文件"的新闻调查。

伊斯坦布尔第二地方法庭宣称云科尔犯有侮辱和诽谤罪名。云科尔的律师阿巴斯·叶利钦表示，该项判决尚未生效，云科尔也将提起上诉。她的另一位律师佩金（Tora Pekin）还表示，有关开设在马耳他的一些公司"已经引起土耳其舆论批评，因而该事件拥有新闻报道价值"。云科尔有权对这一事件进行报道。

云科尔对判决并不意外

据《共和国报》报道，云科尔在法庭上表示："我只是做了一个记者应该做的工作。有关的系列报道中涉及到许多公众人物，并不只局限于比纳利·耶伊尔德勒姆（Binali Yildirim）。耶伊尔德勒姆也有权进行澄清。我要求对我无罪释放。"

国际媒体2017年曝光的1340万份"天堂文件"显示，许多政治家、社会名流以及大型公司同离岸公司有关。开设离岸公司本身并不违法，但这些公司有可能会被用来避税。

云科尔表示，对她的判决并不令她意外。她说："上一次庭审中就可以看出法庭会做出有罪判决。事实上，我觉得律师辩护都是徒劳的，因为这简直是未审先判。这是对新闻事业的惩罚。"德国之声新闻发言人尤姆佩尔特（Christoph Jumpelt）表示："长期以来，土耳其在新闻和言论自由领域的发展一直非常令人担忧。土耳其政府通过这类对记者的不公正判决进一步加强了对新闻自由的限制。"

达扬／李鱼（德新社等）

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