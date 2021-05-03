德国之声全球媒体论坛：疫情后的新闻报导与媒体自由

（德国之声中文网）受疫情影响，为期两天的德国之声全球媒体论坛以线下和线上相结合的方式举行。本周一的开幕仪式上，德国总理默克尔对来自120个国家的与会者发表视频致辞，她在讲话中对全球媒体的数字化未来做出展望：“在对新发展持开放态度的民主社会中，我们必须不断认真地思考权衡自由对我们的具体意义以及我们如何保护自由和基本权利。”

记者遭到打压

德国之声台长彼得·林堡（Peter Limbourg）在开幕式上提出警告，欧洲地区媒体自由也受到限制和打压。白俄罗斯卢卡申科政权就是一个实例：“俄罗斯发生的事情可以用欧洲之耻来形容，其背后必定有俄罗斯政府的大力支持。就像所有的独裁者一样，卢卡申科和普京希望有一个只对他们唱赞歌的媒体环境。” 林堡指出，这不是新闻自由，而是政府的宣传机器。

白俄罗斯反对派政治人物季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）也参加了本届全球媒体论坛。去年她参加了白俄罗斯总统选举，她是这次选举中卢卡申科唯一的竞争对手。根据白俄罗斯官方通报，季哈诺夫斯卡娅得票仅9.9%，而卢卡申科得票率超过80%。季哈诺夫斯卡娅不承认选举失败，称有选举舞弊行为。出于自身安全考量，季哈诺夫斯卡娅在大选后离开白俄罗斯前往立陶宛。本次论坛上的发言人还包括此外美国耶鲁大学教授史奈德（Timothy Snyder），他对东欧地区专制发展进行了深入的研究。

德国之声台长林堡再次提及在白俄罗斯遭到过拘押的德国之声通讯员亚历山大·布拉科夫（Alexander Burakow ）。上个月，布拉科夫于在一家地区法院前被逮捕。他当时在报道对反对派政治家塞维利内茨（Pawel Sewerinetz）的法庭审理。布拉科夫之后被判20天监禁，他被指控“在一年之内多次参加未经许可的抗议活动”。林堡说：“新闻自由和言论自由问题上，我们必须采取明确的立场，无论是世界上的什么地方"。他还补充说，应该汲取疫情教训，高度工业化国家和发展中国家之间的交流必须得到进一步加强。

他向全球各地的媒体人发出呼吁，疫情过后要“共同努力”致力以解决方案为导向进行新闻报道，他认为，这是数字化时代受众对记者的需求和期望。33岁的尼日利亚记者奥武里（Tobore Ovuorie）以性工作者身份卧底进行了数月的新闻调查，她的报道揭露了从事性交易、人口贩卖和器官交易的犯罪团伙的活动。为尼日利亚人口贩卖受害者发声。在此过程中，她遭遇了虐待，也目睹过斩首。奥武里获得了德国之声颁发的2021年言论自由奖。

疫情中的信息自由

新冠疫情肆虐已经有1年多的时间，这场危机对全球媒体的改变或超过了许多人的想象。联盟党德国总理候选人，基民盟主席拉舍特（Armin Laschet）在开幕式上发言时就表示，这场疫情来得“让人措手不及，也让我们清楚地感受到这是一个相互关联的世界。某地爆发了疫情可能波及到全球各个角落。” 他指出，对此需要有一个全球性的对应方案：“富裕国家只专注给本国民众接种疫苗，但全球很大一部分国家没有疫苗是不够的。他对G7峰会作出捐赠10亿剂疫苗的承诺表示欢迎。世卫组织估计，到2022年底将需要110剂疫苗。德国绿党双主席之一、总理候选人贝尔博克（Annalena Baerbock）为全球媒体论坛发布了一封声明，她在其中表示，在新冠大流行爆发之前，言论自由和新闻自由已受到了长期的打压，这场疫情使得打压状况更为加剧。

疫情后如何进行新闻报道？这在开幕式当天的讨论上可以找到启示和答案。哈佛大学教授史蒂芬·平克（​Steven Pinker）一语中的：如今快速的数字时代，媒体往往被突发新闻比如关于灾难和危机的爆发等等所驱动，这对许多网民的心理造成影响。平克还指出，世界上许多积极的现实会被忽略："我们应该更多地从宏观统计上进行思考。”比如，在过去的200年里，世界上的贫困已经大量减少。曾经90%的人都生活在极端贫困中，而今天这个比例是9%。诚然，7亿多人生活在极端贫困中这个数字让人不少。为了能够帮助他们脱贫，人们必须关注发展。

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