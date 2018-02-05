德国之声健康资讯：私部卫生与产后抑郁

（德国之声中文网）正确的私部卫生
日用百货商场的身体护理品货架上，各种私部卫生护理产品琳琅满目，尤其是女性用品，从特种肥皂、下体湿巾，到凝胶，应有尽有。所有产品都承诺可确保敏感下体的干净和卫生。
然而，加拿大新近对1400多名女性所做的一项研究结果却显示，使用私部护理用品增加了患阴道炎及尿道炎的风险。
那么，如何才能对私部做最佳护理呢？答案：少而精。不论男女，都只能用水清洗私部。
对于女性，私部护理品有可能影响阴道菌群的自然平衡，因而导致细菌和霉菌引起的炎症。男性应用水清洗阴茎。
一旦感觉到私部有灼热或瘙痒，就应马上去看大夫。
不是总这么祥和的：不仅是刚当上妈妈的女性，爸爸也会患产后忧郁症
产后忧郁症：爸爸也会得
生下孩子后，可能发生产后忧郁。直到不久前，一般还认为，只有母亲才有这一问题。其实，父亲们得产后忧郁症的机率几乎等同于母亲们。这是美国科学家最近发现的。
研究人员在一项问卷调查中询问了800多位爸爸。该问卷调查常用于刚成为妈妈的女性，借以诊断她们是否患产后忧郁症。调查结果显示，有4.4%的爸爸有产后忧郁症，比例仅略低于妈妈们（5%）。
科学家们因此强调，有必要对父母双方都作产后忧郁症检查，避免给自己和孩子的身心带来不良影响。
在网上，据称好处极多的这种黄色佐料植物大受吹捧
用薑黄对付青光眼
黄色的佐料植物薑黄有益于健康。它有消炎性，并能改善大脑功能。伦敦的科研人员发现，用薑黄提炼的薑黄素可用来治疗青光眼。
青光眼，亦称"绿内障"，是一组眼病的总称，全球患者超过6000万。通过滴眼水，薑黄素可被输送至眼球的后面，抑制视神经衰竭，保护视网膜细胞。很快，薑黄眼药水也将在人体上作临床试验。
科学家们还要研究，薑黄是否可用来诊断老年痴呆症。他们相信，相关的研究成果会有助于改善当事人的生活。
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为什么睡不好？看看自己有没有中招
糟糕的睡眠环境
舒服的枕头和床垫，遮光、安静、不冷不热的环境，这些听起来像是老生常谈，然而实实在在对我们的睡眠很重要。如果赶上出门在外担心条件不允许，就提前做准备，比如随身携带舒服的眼罩、睡眠喷雾等。
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为什么睡不好？看看自己有没有中招
动得太少或太晚
很多人都有这样的体会：如果一天没怎么动，晚上就睡不好。生命在于运动这句话，也适用于睡眠。不过要注意的是，最好避免在睡前两、三个小时做剧烈运动，否则容易兴奋、反而影响入睡，可以做一些拉伸或者散散步。
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为什么睡不好？看看自己有没有中招
太兴奋 自然睡不着
K歌、热舞、狂欢、打牌，这些容易让人兴奋的活动都容易导致失眠。对于比较敏感的人，就连高声聊天、上网抢购都会“中招”。不过如果都戒掉，人生会不会少了不少乐趣？鱼和熊掌，自己抉择吧。
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为什么睡不好？看看自己有没有中招
吃得太油腻
吃得太多或者饥肠辘辘都不宜于睡眠。晚餐最好告别油腻、高脂肪，吃一些清淡好消化的食物。中国人爱喝的小米粥以及东西方人都爱吃的香蕉，也都是助眠好食物。
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为什么睡不好？看看自己有没有中招
酒精
虽然喝酒常会让人有睡意，然而酒精（特别是大量酒精）对睡眠质量有影响。很多人可能都有这种经历：醉酒后半夜醒来，再也睡不着或睡不好。此外，人体对酒精的耐受性会逐渐增加，所以开始喝一杯红酒就会犯困，然而过一阵后，同量的酒精可能就会失去这种催眠作用。
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为什么睡不好？看看自己有没有中招
过多咖啡因
咖啡提神而容易影响睡眠，这一点大家都知道。然而要注意的是，含咖啡因的可不仅是咖啡，红茶、绿茶、黑巧克力、可乐以及各种能量饮料都含咖啡因。如果对咖啡因比较敏感，也应该尽量少摄取。
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为什么睡不好？看看自己有没有中招
玩手机
电子产品可以算得上是睡眠“杀手”。戒掉睡前玩手机，也避免把笔记本电脑带上床，看看是不是会更容易入睡。
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为什么睡不好？看看自己有没有中招
生活不规律
生活不规律，就很难形成固定的生物钟，也会影响睡眠这个系统工程。这就像是每天跨越不同时区一样，自然容易产生睡眠问题。而有规律的作息则有助于体内褪黑素的分泌、更快入睡。
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为什么睡不好？看看自己有没有中招
着急想要赶快睡着
很多时候都是越想睡反而越睡不着。数羊、冥想、吃药、泡澡，统统不管用。平日的压力加上睡不着带来的焦虑，越发失眠。怎么办呢？试试忘记要睡个好觉这件事，不要把睡眠当任务。毕竟，生命除了睡觉（或者失眠），还有另外三分之二的时间。
作者: 王凡