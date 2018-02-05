德国之声健康资讯：私部卫生与产后抑郁

（德国之声中文网）正确的私部卫生

日用百货商场的身体护理品货架上，各种私部卫生护理产品琳琅满目，尤其是女性用品，从特种肥皂、下体湿巾，到凝胶，应有尽有。所有产品都承诺可确保敏感下体的干净和卫生。

然而，加拿大新近对1400多名女性所做的一项研究结果却显示，使用私部护理用品增加了患阴道炎及尿道炎的风险。

那么，如何才能对私部做最佳护理呢？答案：少而精。不论男女，都只能用水清洗私部。

对于女性，私部护理品有可能影响阴道菌群的自然平衡，因而导致细菌和霉菌引起的炎症。男性应用水清洗阴茎。

一旦感觉到私部有灼热或瘙痒，就应马上去看大夫。

产后忧郁症：爸爸也会得

生下孩子后，可能发生产后忧郁。直到不久前，一般还认为，只有母亲才有这一问题。其实，父亲们得产后忧郁症的机率几乎等同于母亲们。这是美国科学家最近发现的。

研究人员在一项问卷调查中询问了800多位爸爸。该问卷调查常用于刚成为妈妈的女性，借以诊断她们是否患产后忧郁症。调查结果显示，有4.4%的爸爸有产后忧郁症，比例仅略低于妈妈们（5%）。

科学家们因此强调，有必要对父母双方都作产后忧郁症检查，避免给自己和孩子的身心带来不良影响。

用薑黄对付青光眼

黄色的佐料植物薑黄有益于健康。它有消炎性，并能改善大脑功能。伦敦的科研人员发现，用薑黄提炼的薑黄素可用来治疗青光眼。

青光眼，亦称"绿内障"，是一组眼病的总称，全球患者超过6000万。通过滴眼水，薑黄素可被输送至眼球的后面，抑制视神经衰竭，保护视网膜细胞。很快，薑黄眼药水也将在人体上作临床试验。

科学家们还要研究，薑黄是否可用来诊断老年痴呆症。他们相信，相关的研究成果会有助于改善当事人的生活。