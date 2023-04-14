德国之声事实核查：15分钟城市限制居民活动?

（德国之声中文网）对许多人来说，这听起来非常不错：每天步行、骑自行车或乘坐公共交通工具的时间一刻钟，即可到达所需一切的城市，以此来提高生活质量。

这就是“15分钟城市”要实现的目标。这个概念被认为最早是巴黎索邦大学(Sorbonne University)教授莫雷诺(Carlos Moreno)提出来的，他表示: “我们需要让城市适合步行，拥有更多的医疗服务和教育设施，满足我们日常工作的需求，让城市适合人居。”

到目前为止，世界上已有几个城市出现关于这个话题的讨论，或在某些情况下进行了实际操作，或是推行了类似的概念，比如巴黎、巴塞罗那和上海。但关于“15分钟城市”也有不少错误的说法，或是虚假信息。

让我们来看看其中的一些说辞。

声称：西班牙极右翼电视频道“El' Toro TV”声称:“人们会被锁在社区里，目的是为了减少排放而不通勤。”(在视频中约50分钟左右可以看到该声明)

DW事实核查：这个说法是错误的。

城市交通倡导者，作家布伦特利特（Chris Bruntlett）告诉德国之声，15分钟的概念不是为小区设计方案，而是在15分钟内实现民众的基本需求。

荷兰的“15分钟城市”

荷兰的乌得勒支(Utrecht)已经实施了“15分钟城市”的概念。据2019年至2021年统计数据的研究表明，这个城市几乎100%的人口都可以在15分钟内骑单车满足购买生活用品、医疗、教育和体育等9项基本需求。此外，城市规划学家莫雷诺告诉德国之声，15分钟的概念是为了推动“一个有很多分散的市中心的城市，一个更能适应气候变化的城市，公共空间是为人类而不是为汽车服务的。”

声称：从2024年起，居民需要获得许可才能离开所在地区。一段关于英国牛津郡的TikTok视频中有这样的说法。专栏作家、极右翼政治评论员霍普金斯（Katie Hopkins）甚至称之为“气候封锁”。

DW事实核查：这个说法是错误的。

这支用不同素材拼在一起的视频，应该和“15分钟城市”毫不相干。影片中，铁丝栅栏将一条街分开，种种迹象显示，这可能是深圳进行的新冠疫情防护措施，因为影片中可以看到一个大楼上的牌子上写着“沙河公寓”。我们无法确认，虽然深圳的确有一个叫“沙河”的区。另外，视频中的女子也操着南方口音。有其他社交媒体用户转发了这段视频，说的是疫情期间深圳封小区的事情。

15分钟家政服务圈

深圳当局确实计划实施叫做“15分钟家政服务圈”的规划。但我们找不到任何迹象表明围栏或大门是这个项目的一部分。一般来说，用栅栏隔开社区与“15分钟城市”概念相悖。世界资源研究所（WRI）可持续城市项目主任刘岱宗先生指出，封闭的地区会破坏城市景观，使规划工作复杂化。

德国多特蒙德大学教授海宁(Eva Heinen)和莫雷诺都告诉德国之声，开展“15分钟城市”计划的地方，据他们所知，没有项目使用栅栏隔开社区或使用面部识别系统。乌得勒支、巴黎或巴塞罗那这些已经或者即将实施这一概念的城市不会使用这些限制。

让我们来看看视频的第二段。我们看到一个人通过一扇门，通过面部识别进入一个开放的室外区域，然后这个人走近另一个门，通过面部识别进门。据称，这与“15分钟城市”有关。但事实上，这显示的是兰州市西北民族大学榆中校区的入口，通过定位就可找到校园。在视频中，我们可以看到一家卡拉ok酒吧的标志，这家店就在大学旁边。

所以这个场景并没有展示中国的“15分钟城市”项目。

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