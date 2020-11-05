德国之声事实核查：谁对选票动手脚？

（德国之声中文网）美国许多州持续在计票中，人们迫切想得知选举结果。社交媒体上出现了不少关于造假选票及诈欺计票等缺乏事实根据的指控。传言搭配上偏颇的信息或虚假视频，往往能制造出与事实不符的印象。

德国之声审视了几个近期在社交媒体上受到关注的传言：

1. 选票被焚毁？

相关传言：

美国总统特朗普之子埃里克（Eric Trump）转发了一支声称能证明80张邮寄选票被烧毁的视频。

事实核查：

这支在社交媒体上相当火爆的视频观看次数超过百万，遭到删除后又一次又一次地被转发。

大量推特帐号转发了视频，许多推文声称视频内容证实了多民共和党人（包括特朗普在内）的指控：邮寄选票会导致诈欺，更容易遭到篡改。但视频内容拍摄到的只是弗吉尼亚海滩的选票样本，该市也已经在政府网站上予以证实。

市政府官员指出，被焚烧的选票上没有任何条码，而真正的选票上印有电脑条码，所以该视频拍摄到的并不是特朗普实际获得的选票被烧毁。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 贏家通吃 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“贏家通吃”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛



2.偏颇的计票？

相关传言：

一名推特用户在一则获得大量转发的推文中声称：“威斯康辛州（选举人员）休息了一会，他们回来时，拜登的票数巧合领先了10万票……事实就是这样。”

事实核查：

许多类似的传言声称，好几批邮寄选票都有利于拜登。在美国大选期间，特朗普和其他共和党人多次对邮寄投票以及人民对新冠疫情的担忧表示质疑。然而，仍有许多选民不愿冒健康风险前往投票所，改为选择邮寄选票。

包括德国之声在内的许多媒体及机构都在选前预测，初步计票结果将会偏向特朗普，但后续的邮寄选票的计票则对拜登有利。皮尤研究中心的选前问卷调查指出，只有25%的特朗普支持者会选择邮寄投票，拜登支持者邮寄选票的比例则高达51%。此外，包括威斯康辛州、乔治亚州、内华达州和宾夕法尼亚州等摇摆州在内的部分州不允许在选举日前计算邮寄选票。而在新冠疫情的影响下，邮寄投票的数量空前暴增，计算邮寄选票所耗费的时间比以往更多。

这个因素影响了威斯康辛州和其他州的计票。根据绿湾新闻公报（Green Bay Press-Gazette）报道，在威斯康辛州密尔沃基市（Milwaukee）呈报邮件投票的票数前，特朗普原本领先超过10万票，但在加上邮件投票的结果后，拜登在全州范围内领先了8000票。在绿湾和基诺沙（Kenosha）两个城市上报票数后，拜登阵营将差距拉开了20000票。

威斯康辛州的部分县是一起计算现场投票及缺席投票的选票，同步公开计票结果。但密尔沃基县等地则将缺席选票汇总，在最后才发布总数。这就是拜登的票数增加的原因。

至于推文中称威斯康辛州选举官员休息的说法也是不实的。该州的选举官员彻夜持续计票不曾中断。

威斯康辛首席选举官沃尔夫（Meagan Wolfe）11月4日在记者会上表示：“我们的市级和县级行政人员整夜不懈怠地工作，确保每张有效选票都被正确计算和呈报。”

3. 选举日后不再接受选票

相关传言：

特朗普及其内部人士多次指出有“非法选票”被计票。特朗普还要求停止计票。周五清晨特朗普阵营向支持者发出了一封电邮声称：“投票站关闭后不能再投票。”

事实核查：

明确地说，11月3日投票所关闭后便不允许选民再投票。然而，美国多州允许邮寄选票在选举日后才寄达，只要邮戳日期是在11月3日前盖上即可。

内华达州、宾夕法尼亚州和北卡罗来纳州皆是如此。特朗普与拜登在这三州的得票数一度呈现紧张拉锯。德国之声在以下图表中列出了允许选举日后寄达选票的州。

4. “消失的选票”

相关传言：

在一支迅速流传的视频中，一名男子推着推车走进底特律的计票中心。社交媒体上有人声称，推车中有13万张选票被装在一个黑色箱子中。

事实核查：

这是不实信息。视频中的男子是当地电视台WXYZ 的摄影师，他正推着器材前往拍摄夜间计票。WXYZ随后发表文章并拍摄视频驳斥传言。视频中记者展示了传言中的“可疑”红色手推车，上头放着的是装摄影器材的黑色盒子。

传言中的视频曾被发表在保守派网站Texas Scorecard上，但不久后就被移除。该网站称，这支视频是由一名德州律师索瑞尔（Kellye SoRelle）所拍摄。

在一个保守派Youtube频道11月4日的访谈中，索瑞尔质疑这个箱子里可能装着无效的选票。她表示，这个被运送的箱子“与我们在观察和监视的箱子非常类似”。

索瑞尔指出：“这只是对安全问题的关切。我们真的不知道到底发生什么事，也不知道他们送进里头的东西是什么，还有进去的人是谁。”

在被问到是否有人能带着假选票进入计票中心时，她回答：“这是肯定的。这是个摇摆州。我们来到密西根帮助特朗普，因为这是个备受争议的州。”

WXYZ新闻公布的最新消息则指出，选票造假的说法是错误的。

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