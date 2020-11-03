德国之声事实核查：民主党各种作弊？

（德国之声中文网）选举结果遭到操纵？出现违规行为？推特上类似传言漫天飞舞。总统特朗普及其团队成员也加入其中。德国之声事实核查团队去伪存真，展示我们迄今为止对于这场激烈选举的过程究竟知道多少。

1. 民众被禁止观看计票？

相关传言：

特朗普总统及其家庭成员发送推特引述极右翼媒体布莱特巴特新闻网的消息称，底特律邮寄投票清点处出现混乱局面，有人封锁窗户，阻挡监票员。相关报道中有视频显示，底特律计票站外有人试图观看点票过程，而工作人员则用大块广告板遮挡窗户。

事实核查：

警方确实让人群后退，因为有人敲打门窗，大喊“停止计票！”

不过，布莱特巴特网站的文章里没有提到的是，选举工作人员是因为场地无法容纳而拒绝那些人进入房间。两大阵营各有134名监票员被允许入场，监督计票过程。而在清点底特律选票时，人数已经超标。除了共和党，民主党和无党派监票员之外，场内还有媒体和律师。

“监票事务由联邦法律规定，但有一些联邦州授权选举工作人员来管理，”欧安组织11月4日公布的2020年美国大选初步报告称。“由于新冠疫情影响，一些地方的选举工作人员对允许入场的监票员数量作出限制。”

共和党支持者要求进入底特律计票站

底特律自由新闻报道称，多名律师也表示，共和党支持者使用脱下口罩，步步紧逼以及言语攻击等方式挑衅计票站工作人员，以特朗普阵营已经发起法律诉讼为由要求停止计票。德国之声无法独立核实这些律师是独立于各党派之外，还是代表某党派。

美联社在美国东部时间11月4日下午5点56分宣布拜登赢得密歇根州。

2. 神秘的23277

相关传言：

部分特朗普支持者中流传一个充满神秘色彩的数字：23277。据说拜登突如其来地在费城一下子增加了这么多选票。特朗普的儿子小特朗普也转发了这条消息。

事实核查：

宾夕法尼亚州的计票工作仍在进行。截止发稿时，该州选举胜负未定。

但是，这一说法的可靠性甚至遭到一些中立民众的质疑。

让我们先看看这个数字究竟从何而来。源头似乎是来自ABC新闻的民意调查网站FiveThirtyEight。

11月4日中欧时间晚间10点左右，这家网站报道称宾夕法尼亚州有两批新近点算完毕的选票数据：分别来自Luzerne郡和费城。费城的23277票“全归拜登”。

德国之声事实核查员调阅了截止发稿时能够查阅到的已经点票完毕计票站98%的数据。

在1665个计票站中，有8个清点出的选票全部都是投给拜登的，共计1286票。另有4个计票站，有除了拜登以外的其他候选人得票，但特朗普还是没票。把这426票也加上，最多也只有1712票，远远低于传言中的23277票。

一个可能的解释是，因为在清点过程中会为选票归类，因此有一段时间报送的选票数字全都是支持拜登的。德国之声试图试图联系FiveThirtyEight网站查询数字来源，但尚未得到进一步讯息。

因此，这团疑云目前尚无法彻底解开。但是我们根据已有信息可以确知，拜登没有在费城独占23277票，特朗普在这里也不是空手而归。

3. 记号笔

相关传言：

特朗普的儿子埃里克·特朗普转发一则推特，内容声称有人故意给共和党选民记号笔，以使得他们的选票无效。

事实核查：

有阴谋论称，用记号笔填写的选票是无效的，因为点票机无法读取这种笔填写的数据，而有选举工作人员故意把这种笔发给特朗普支持者。

这种说法是错误的。

亚利桑那州官员表示，这种说法不符事实。用这种笔填写的选票同样有效。纽约时报报道称，事实上，亚利桑那州州务卿霍布斯（Katie Hobbs）已经表示，官方特别采取措施确保墨水笔或记号笔不会造成选票无效。

此外，使用记号笔也有好处。选举工作人员表示，记号笔墨水干得最快，可以避免选票上留下污痕。

4. 幽灵选票？

相关说法：

特朗普的律师朱利亚尼11月4日在费城面对一些民众发布声明称：

“没有任何一名共和党人被允许监督任何一个邮寄投票计票站。按我们的说法，这些选票甚至可能是从火星来的。或者是从民主党全国委员会来的。我们了解的情况是，拜登可能投了50次票，或者5000次！这些选票可能是从（缅因州）卡姆登来的。很遗憾的是，我的家乡费城有选举舞弊的名声。”

事实核查：

朱利亚尼在新闻发布会上表示，监票员观察计票时被挡在20到30英尺之外（相当于6到9米）。按照宾夕法尼亚州政府网站的说法，新冠防疫规定监票员必须与其他人员保持6英尺（1.8米）的距离。朱利亚尼并没有为他的说法提供证据。

除此之外，邮寄选票的选民不可能投50次或5000次票。拜登不行，其他人也不行。要通过邮递方式投票，必须先成为注册选民，然后才能拿到一张选票。根据多项研究显示，美国选举中投票作弊现象相当罕见。洛约拉法学院（Loyola Law School）的列维特教授（Justin Levitt）所收集的数据显示，2000年到2014年间的历次选举中只发生过31起意外事件，而这些选举的总票数高达10亿张。

但朱利亚尼坚称宾州的邮寄选票可以来自任何地方，任何人：火星，民主党全国委员会，甚至死人也能投票。但他没有提供任何证据。独立选举观察人士目前也没有发现类似事件。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 粉丝的狂欢 当特朗普拿下关键摇摆州佛罗里达的消息传出的时候，位于奥克拉荷马州一个名叫埃德蒙（Edmond）的城镇上举行的选举活动上，特朗普的支持者们开始热情欢呼。直到11月4日晚上，还有部分州的选票没有清点完。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 粉丝的担忧 一名选民在华盛顿特区的McPherson广场满心焦虑地观察清票结果的变化。不过认为民主党总统候选人拜登会遭遇滑坡式的投票结果的人恐怕要失望了，在很多州两党候选人的得票率十分接近。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 剑拔弩张的气氛 在华盛顿“黑人的命也是命广场”（Black Lives Matter Plaza）特朗普的一名支持者和一名抗议者相互怒吼。德国之声通讯员Ines Pohl说，首都华盛顿的气氛十分紧张，有山雨欲来风满楼之势。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 敲打“特朗普娃娃”发泄不满情绪 有人在纽约街头用绳索吊起来一个做成特朗普外形的娃娃。有示威者用棍子敲打这个娃娃发泄内心的不满。拜登在位于美国东北部的纽约州取胜，赢得了29张选举人票。为了赢得整场大选，候选人需要取得至少270张选举人票。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 焚烧国旗 反种族歧视的抗议曾一度在波特兰持续了数月之久。11月3日选举当天晚上，一些示威者在波特兰街头焚烧美国国旗。在美国其它城市也出现了抗议示威。很多商家担心抗议会演变为骚乱而早早给商铺橱窗钉上了放护木板。但是各地投票站关闭之后并未出现大规模骚乱。

美国大选“悬疑剧” 举国等待最后结果 选举悬疑剧哪一天落幕？ 虽然计票工作仍未结束，但是特朗普早早地在投票当天晚上就宣布自己胜选。他称拖延公布选举结果是“欺骗国民”，还宣布要告上最高法院，要求停止计票。拜登的竞选团队表示，如果特朗普这么做，拜登的团队也会采取法律手段。 作者: Helena Kaschel



Susanne Baldsiefen也为本文做出贡献。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

