 德国之声事实核查：卡塔尔有新闻自由吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2022

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新闻广角

德国之声事实核查：卡塔尔有新闻自由吗？

作为2022年世界杯东道主，卡塔尔当局一再宣称该国是一个现代而开放的国家，媒体可以"自由且不受干预地"进行新闻报道。德国之声的事实核查显示，官方的说辞并不符合事实。

卡塔尔的Al-Thumama体育场：只有在获得许可后才能进行报道？

卡塔尔的Al-Thumama体育场：只有在获得许可后才能进行报道？

（德国之声中文网）丹麦电视台TV2的摄制组正在拍摄，突然一辆海滩车疾驰而至，几个身着阿拉伯白袍的男子开始遮挡摄像机镜头，阻挠摄制人员。当时正在做现场直播的记者坦特胡尔特（Rasmus Tantholdt ）对着镜头质问卡塔尔安全人员："既然你们请全世界来卡塔尔做客，那我们为什么不可以在这里拍摄呢？这里难道不是公共场所吗？"他一边向向安全人员出示证件，一边说："我们是有拍摄许可的，你们不要破坏我们的拍摄设备。"稍后，丹麦摄制团队在推特上发表了这段视频材料。

坦特霍尔特稍后表示，卡塔尔有关当局已经向他表达了歉意。这起发生在世界杯开幕前几天的事件，令人不禁要问：世界杯东道主确实想保障新闻自由吗？

声称：卡塔尔多次重申该国会保障自由的新闻报道。但有人对卡塔尔当局限制拍摄许可的发放提出批评时，世界杯组委会发布推特称："每年都有成千上万的记者在卡塔尔进行新闻报道，他们从未受到过任何干预。"

德国之声事实核查的结果：同事实不符

我们的调查显示，在卡塔尔不可能开展不受官方干预的、自由的新闻报道。新闻自由受到一系列限制，比如记者会被告知，哪些画面不得展示。记者无疆界组织在一份报告中批评到："当局禁止记者对住宅楼、店铺以及商业区进行摄像或拍照，尤其同外籍劳工人权状况有关的建筑，这类限制更为严格。"该组织发布的全球新闻自由排行榜中，卡塔尔在180个国家中排名第119位。

记者无疆界组织中东分部负责人达戈尔（ Jonathan Dagher）表示："在卡塔尔，新闻自由得不到保障。在我们的新闻自由国别排行榜中，卡塔尔排名当然比该地区其他国家要好得多，但这并不能说明卡塔尔的新闻自由就真的好。"

国际记者协会IFJ也证实了卡塔尔对新闻自由的限制。如当局会采取措施，限制媒体对人权破坏等公共利益事件进行报道。2021年，两名挪威籍记者被逮捕，因为此前他们报道了世界杯比赛场馆工地上外籍劳工的工作条件。

逮捕关押和14小时的车轮审讯

德国电视一台记者鲍尔（Florian Bauer ）也对这一切有过亲身体验。他曾多次前往卡塔尔，报道当地建筑工地上外籍劳工的生活工作状况。鲍尔回忆到，2015年，他们对外籍劳工集体宿舍的拍摄工作被突然叫停，"卡塔尔秘密警察逮捕了我们的拍摄团队，对我们进行了连续14个小时的轮番审讯，还被带去见检察官。直到五天之后，我们才获准离境。"

鲍尔表示，卡塔尔后来在有些方面也有所进步。但按照鲍尔本人的说法，今年九月底，他再次去卡塔尔采访，每当靠近外籍劳工的宿舍，都会受到卡塔尔秘密警察的暗中监视。总而言之，他认为接近外籍劳工是一件非常困难的事情。

作为世界杯东道主，卡塔尔吸引了全球媒体的关注。图为卡塔尔世界杯的开幕式。

作为世界杯东道主，卡塔尔吸引了全球媒体的关注。图为卡塔尔世界杯的开幕式。

鲍尔表示，如果要拍摄外籍劳工居住情况，或者同外籍劳工进行交谈，事先都需申请拍摄和采访许可。"但当局几乎不再发放这类采访许可了，除非你是参加由世界杯组委会或卡塔尔政府组织的集体采访活动。也就是说，你如果采取单独行动，探访外籍劳工宿舍，肯定会有人暗中盯梢。如果你贸然进行采访，有时也会有人出来打断。"

"假新闻法"和诸多的问题

那么，世界杯期间，各国记者报道敏感话题时是否也会受到阻挠呢？事实上，这也正是国际记者协会发言人莫里尼尔（ Pamela Morinière）最为担心的。她表示，不能要求各国记者到卡塔尔后，只报道和世界杯相关的话题。"记者们关注的焦点当然不只局限于世界杯本身，他们也会关心卡塔尔发生的事情，以及当地外籍劳工的处境。"莫里尼尔对记者遭到拘捕的事件表示"极为担忧"。

莫里尼尔表示，另外一个问题则是："我们也对卡塔尔出台的一部新法表示担忧，根据这部法律，任何散布'假新闻'或谣言的行为，都会被课以重金罚款或至多五年的监禁。"2020年，卡塔尔颁布了新版刑法，规定散布"假新闻"会受到刑法处置。人权观察也对该法提出批评，认为这部法律并没有规定谁以及如何来界定新闻的真伪，也没有说明界定的标准是什么。人权观察还指出，根据卡塔尔刑法，批评国王和表达对宗教的不满也都属于犯罪行为。

 丹麦记者坦特霍尔特接受天空新闻采访时表示，即便世界杯期间，上述法规或限制被暂时停止执行，那么世界杯之后，又会发生什么呢。他说："我们在卡塔尔看到的情况是当地的真实情况吗？我们收拾好采访设备打道回府后，这里的情况又会发生什么变化呢？这也许正是许多人所担心的。"

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