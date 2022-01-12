德国主教大会不满中国当局打压基督徒

（德国之声中文网）德国主教大会所属的世界教会委员会主席迈尔（Bertram Meier ）主教周二（5月17日）在波恩表示，在2020年，以抗疫为借口，中国当局就已使在华宣扬福音的工作更加困难，"而过去一年来，中国国内压制宗教的态势再度明显强化。"

迈尔主教指出，中国3月1日颁布的有关宗教活动、牧师服务和宗教场所的限制性法规中增加了新的 "互联网宗教信息服务管理办法"。"这位德国奥格斯堡教区主教强调说："这些措施将使得宗教信息和通过互联网和社交媒体的交流在可预见的将来都不再可能"。他指出，现在，涉及基督教议题的博客和网络论坛的数量已急剧减少，原有贴文被删除。

5月24日是天主教世界为中国教会祈祷日。迈尔主教就此表示，很长时间来，禁止儿童和青少年接触宗教的规定在中国各地越来越严格实施，宗教教育已几近不可能。他指出，尤其在中国的天主教区，对不加入中国官方天主教爱国会的主教、牧师和修女的打压越来越明显。

德国主教大会世界教会委员会主席迈尔

迈尔主教提到了数天前香港教区前枢机主教陈日君一度被捕事件。该事件当被解读为恐吓教会的一种手段。这位荣休主教已成为北京打压性宗教政策的公开批评者。迈尔主教指出，"中共意在把教会人士置于控制之下，并借此控制、影响信众。软禁和牢狱成了一些主教的长期生活状态。"

（天主教通讯社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。