德国主帅勒夫认错：世界杯判断失误

（德国之声中文网）"我犯下的最大错误是：相信我们通过控球优势就可以小组出线"，勒夫在分析德国在俄罗斯世界杯的糟糕表现时这样说。这位德国国家队主教练在周三（8月29日）慕尼黑的一场新闻发布会上说，"那几乎是一种傲慢。我想要把这种（控球）打法发挥到极致"，但其实缺乏这种打法的前提条件，比如后方的防守。他表示，和以往的比赛相比，德国在今夏的世界杯上更注重防守，而其他很多队伍则只派出了3名真正的防守队员。"在胜负关系着出局与否的比赛中，控球打法必须因地制宜"，必须要找到一个平衡，找到"黄金平衡点"（goldene Mitte）。

"年轻、有取胜欲望的球员"

除了战术判断失误外，勒夫也承认，在调动球员积极性方面存在不足。他表示，心中的激情应该像烈火一样燃烧。"我们当时已经有一些火苗了，但我们没有能做到，点燃一把新火"。他向公众保证，会在俄罗斯跌倒的地方爬起来，让这个队伍重新走上正轨。

这位德国主帅表示，会注重"年轻、有活力、有取胜欲望的球员"。但他也称，会在新老球员中寻找平衡，让队伍中既包含有经验的老将，也有年轻球员。

德国队将在9月6日慕尼黑举行的首场欧洲国家联赛中迎战世界杯新科冠军法国，并在之后的9月9日对阵秘鲁。勒夫周三提名了这两场比赛的阵容，其中包含17名出现在今夏世界杯阵容的球员。引人注意的是，这个新阵容中不包括中场老将、但在世界杯上表现不佳的赫迪拉。

另外，也有一些人事变动：托马斯·施奈德（Thomas Schneider）将不再担任助教，而是前往球探团队任职。此前的首席球探乌尔斯·齐根塔勒（Urs Siegenthaler）将在观察、分析对手方面扮演重要角色。

厄齐尔的指责"言过其实"

勒夫同样谈到了厄齐尔退出国家队一事。他表示，厄齐尔的经纪人通知了他这件事。这位德国主帅说，曾多次尝试联系厄齐尔本人，但都未能成功，"我也不得不就这样接受"。

他还承认，之前"完全低估了"厄齐尔、京多安与土耳其总统埃尔多安合影事件的影响。这起事件消耗了精力、影响了情绪，"但这不应成为我们（世界杯）失败的辩护"。他也表示，厄齐尔在球队种族歧视方面的指责是言过其实，"在我作为国家队主教练的这段时间，这里没有出现过任何带有种族歧视色彩的言论。"

比尔霍夫希望改善与球迷的关系

德国足协领队比尔霍夫同样也反驳了针对国家队以及德国足协种族歧视的指责。他说，"有一件事是清楚的：一名国家队队员不能成为种族主义攻击的目标！"他还表示，厄齐尔退出国家队的方式让每个人感到难受，这其中"也包括厄齐尔自己"。

比尔霍夫表示，在俄罗斯世界杯上，德国队缺少的是正确的心态。"我们以沾沾自喜的态度在世界杯登场"，他表示，未来会要求扭转态度。他还称，要花精力"重建与球迷之间的亲密"，这种亲密在过去一段时间有所流失。这位领队说，"我们过于把球迷的支持看作了理所当然"。