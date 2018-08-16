 德国主帅勒夫认错：世界杯判断失误 | 足坛体坛 | DW | 29.08.2018

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德国主帅勒夫认错：世界杯判断失误

在沉寂许久之后，勒夫终于开口谈到德国队在今年世界杯的失利，承认自己傲慢，出现严重判断失误——也包括在厄齐尔的问题上。他宣布了一些人员变动，希望改变战术。

Deutschland Präsentation der Analyse zur Fußball-WM | Joachim Löw und Oliver Bierhoff (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

勒夫在8月29日的新闻发布会上

（德国之声中文网）"我犯下的最大错误是：相信我们通过控球优势就可以小组出线"，勒夫在分析德国在俄罗斯世界杯的糟糕表现时这样说。这位德国国家队主教练在周三（8月29日）慕尼黑的一场新闻发布会上说，"那几乎是一种傲慢。我想要把这种（控球）打法发挥到极致"，但其实缺乏这种打法的前提条件，比如后方的防守。他表示，和以往的比赛相比，德国在今夏的世界杯上更注重防守，而其他很多队伍则只派出了3名真正的防守队员。"在胜负关系着出局与否的比赛中，控球打法必须因地制宜"，必须要找到一个平衡，找到"黄金平衡点"（goldene Mitte）。

"年轻、有取胜欲望的球员"

除了战术判断失误外，勒夫也承认，在调动球员积极性方面存在不足。他表示，心中的激情应该像烈火一样燃烧。"我们当时已经有一些火苗了，但我们没有能做到，点燃一把新火"。他向公众保证，会在俄罗斯跌倒的地方爬起来，让这个队伍重新走上正轨。

这位德国主帅表示，会注重"年轻、有活力、有取胜欲望的球员"。但他也称，会在新老球员中寻找平衡，让队伍中既包含有经验的老将，也有年轻球员。

德国队将在9月6日慕尼黑举行的首场欧洲国家联赛中迎战世界杯新科冠军法国，并在之后的9月9日对阵秘鲁。勒夫周三提名了这两场比赛的阵容，其中包含17名出现在今夏世界杯阵容的球员。引人注意的是，这个新阵容中不包括中场老将、但在世界杯上表现不佳的赫迪拉。

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland verliert gegen Südkorea - Enttäuschung - Gomez und Hummels (Reuters/M. Dalder)

怎么会是这样！

另外，也有一些人事变动：托马斯·施奈德（Thomas Schneider）将不再担任助教，而是前往球探团队任职。此前的首席球探乌尔斯·齐根塔勒（Urs Siegenthaler）将在观察、分析对手方面扮演重要角色。

厄齐尔的指责"言过其实"

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厄齐尔以出人预料的惊人姿态告别了德国国家队。他的举动激起了阵阵涟漪。社交媒体上涌现了网民们潮水般的评论，只有他的队友沉默是金。 (24.07.2018)

厄齐尔会离开德国国家队吗？在土耳其，人们对这位德国国脚的看法也褒贬不一。人们没有忘记，厄齐尔当年决定为德国队效力，而不是土耳其队。 (12.07.2018)

德国国脚厄齐尔宣布退出国家队，称感到种族主义和缺乏尊重，在德国舆论引发轩然大波。拜仁俱乐部主席赫内斯痛批厄齐尔，联邦总理默克尔则对他的决定表示理解。从土耳其则传出褒奖之声。而德国足协也作出了回应。 (23.07.2018)

输得不甘心？多家德国媒体报道称，勒夫将继续担任德国国家队主教练。虽然德国队作为卫冕冠军在本届世界杯中小组出局，勒夫依然通过了德国足协的信任投票。 (03.07.2018)

勒夫同样谈到了厄齐尔退出国家队一事。他表示，厄齐尔的经纪人通知了他这件事。这位德国主帅说，曾多次尝试联系厄齐尔本人，但都未能成功，"我也不得不就这样接受"。

他还承认，之前"完全低估了"厄齐尔、京多安与土耳其总统埃尔多安合影事件的影响。这起事件消耗了精力、影响了情绪，"但这不应成为我们（世界杯）失败的辩护"。他也表示，厄齐尔在球队种族歧视方面的指责是言过其实，"在我作为国家队主教练的这段时间，这里没有出现过任何带有种族歧视色彩的言论。"

比尔霍夫希望改善与球迷的关系

德国足协领队比尔霍夫同样也反驳了针对国家队以及德国足协种族歧视的指责。他说，"有一件事是清楚的：一名国家队队员不能成为种族主义攻击的目标！"他还表示，厄齐尔退出国家队的方式让每个人感到难受，这其中"也包括厄齐尔自己"。

比尔霍夫表示，在俄罗斯世界杯上，德国队缺少的是正确的心态。"我们以沾沾自喜的态度在世界杯登场"，他表示，未来会要求扭转态度。他还称，要花精力"重建与球迷之间的亲密"，这种亲密在过去一段时间有所流失。这位领队说，"我们过于把球迷的支持看作了理所当然"。

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    一鸣惊人

    厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    球队生涯

    厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    种族融合的典范

    2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    天使般的心

    图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    世界冠军

    厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    与埃尔多安合影争议

    今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    事过境迁

    德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    “赢球德国人；输球变移民”

    厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。

    作者: Elizabeth Schumacher


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英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

德国国脚厄齐尔在谴责德国足球协会（DFB）种族差别待遇后，宣布退出德国国家队。让我们一起回顾这位寡言而有才的中场球星如何赢得广大粉丝的爱戴。 (23.07.2018)  

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