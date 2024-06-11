德国主办乌克兰重建会议 签署战后重建意向声明

乌总统泽连斯基在柏林召开的乌克兰重建会议上表示，俄罗斯的侵略战争导致该国能源供应基础设施损毁严重。德国总理肖尔茨呼吁各国为乌提供更多防空领域的援助，并且许诺在战后重建方面提供支持。

（德国之声中文网）乌克兰重建会议周二在柏林举行，乌总统泽连斯基在会上表示，俄罗斯的侵略战争已经导致该国能源基础设施严重损毁，他要求西方盟友在防空领域提供更多的支持——只有这样才能阻止俄罗斯的“火箭弹和轰炸恐怖袭击”。

泽连斯基表示，自冬季以来，俄罗斯的火箭弹和无人机袭击已经导致乌克兰一半的供电设施损毁，使得该国损失了大约9吉瓦的供电能力。去年冬天，乌克兰的总用电量达到18吉瓦，乌克兰国家电力公司（Ukrenergo）宣布，为应对供电瓶颈问题，不得不扩大限时供电的范围。

这位乌克兰总统补充道，该国计划扩建供电设施，今年将增加1吉瓦的燃气发电，未来数年还将增加4吉瓦。他呼吁国际社会提供投资、援助和设备，以帮助乌克兰重建电网。

泽连斯基：乌克兰的能源基础设施遭受战争损毁严重 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

他还表示希望能够获得更多资金用于增加国防、重建家园和用于教育和医疗。

在柏林，泽连斯基呼吁西方盟友提供更多的防空武器。“俄罗斯的火箭弹和轰炸恐怖袭击帮助其地面部队继续推进攻势”，泽连斯基表示，“防空系统才是正解。”他强调，只要俄罗斯仍然在空中占据战略优势，普京就 “不会真正有兴趣参与有关公正和平的谈判”。

为期两天的乌克兰重建会议主要议题是乌克兰的重建问题，包括如何在短期内解决战争损失，以及乌克兰的长远发展前景等，来自60个国家的大约2千名代表参加了该会议。

德国总理：乌克兰在多领域存在巨大发展潜力

德国总理肖尔茨在开幕式上呼吁各国为乌克兰提供更多防空领域的支持。由于俄罗斯的空袭行动仍在持续，他希望此前德国发起的有关增强乌克兰防空能力的倡议可以得到更多支持。

肖尔茨强调，企业在乌克兰重建进程中发挥着关键作用，但是他们需要一个在乌克兰进行投资的契机。他认为，乌克兰在可再生能源、医药和IT等产业都有着巨大发展潜力。

这位德国总理还对与会代表说，俄罗斯不会赢得这场战争，也不会有莫斯科指导之下的所谓和平，他同时呼吁普京“结束这一残酷行动并撤回军队”。

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据路透社报道，乌克兰和德国财政部还签署了联合意向声明，以加强双边合作，支持乌克兰战后重建。

“我们不会将援助的形式局限在帮助乌克兰打赢战争，”德国财政部长克里斯蒂安·林德纳 (Christian Lindner) 表示。“我们希望现在就做出贡献，以便乌克兰能够通过重建为未来的增长设定路线。”

据世界银行估计，俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争已经造成了至少4860亿美元的损失。

（法新社、路透社、美联社等）

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