 德国为柔性防疫踩刹车 下周三起全面停摆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2020

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时政风云

德国为柔性防疫踩刹车 下周三起全面停摆

“柔性封锁”防疫措施显然未能阻止德国每天不断攀升的新冠肺炎确诊数和死亡数。德国联邦总理默克尔周日在同各州州长举行咨询磋商会议之后宣布，从下周三起德国再次全面停摆。

PK im Bundeskanzleramt | Merkel, Müller, Scholz und Söder

12月13日，德国总理默克尔与各联邦州州长磋商后宣布再次实施全面封锁令

（德国之声中文网）本周日（12月13日），联邦总理默克尔在同16个联邦州州长举行磋商会议之后对外宣布，从下周三（12月16日）起至明年1月10日，德国全国范围内除了同居民日常生活息息相关的部分零售商店仍可照常营业之外，其余商铺、零售店一律停止营业。

默克尔说："11月初开始执行的局部封锁抗议措施显然是不够的。"她说，新冠病毒确诊病例的指数性增长一度得到抑制，但是随后出现了"横向移动"，几天来更是再次出现指数性增长。

默克尔指出，"我们的目的是防止医疗系统出现超负荷的局面"。现在收紧防疫措施会对（圣诞节和新年）假期形成影响，但是"我们被迫采取这样的行动，而且我们也正在行动"。

Deutschland | Geschäfte zu Weihnachten

12月16日至明年1月10日间，德国多数零售店将停止营业

措施全面

依照"强化版"防疫措施，圣诞节期间亲朋好友仍可以聚会，但是人数必须限定在5人以内（儿童数量不受限制）。各联邦州可自行做出具体规定。新年前禁止出售烟花爆竹。除夕夜禁止人群聚集。宗教场所可以举行宗教仪式，但是必须严格遵守防疫规定。理发店也将全面闭店。

另外学生和幼儿园幼童应该在此期间尽可能留在家中。存在特殊困难的家庭仍可将子女送到学校或幼儿园参加特殊托管班。

Deutschland | Printengeschäft

联邦政府计划扩大对企业提供疫情期间的补贴

财政补贴

周日联邦政府做出的决议还规定，由于再次采取全面停摆措施，针对企业的政府补贴也应该进一步扩大。具体来说，从1月份开始适用的过渡性援助（第三版）最高额度将从20万欧元提高到50万欧元。直接和间接受到倒闭影响的公司可以获得最高补助。据估测过去1个月柔性封锁期间过渡性援助提供的补贴超过110亿欧元。数周来无法正常营业的餐饮业可以获得营业额75%的损失补偿。

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