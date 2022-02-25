 德国为接收乌克兰难民做准备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2022

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时政风云

德国为接收乌克兰难民做准备

俄罗斯入侵乌克兰后，成千上万乌克兰人逃离家园。德国政府正为快速提供援助做准备。移民事务专家同时指出，对抗造成难民潮的源头才是根本之道。

Polen | Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübgang Korczowa

抵达波兰边境的乌克兰难民

（德国之声中文网）乌克兰距离德国约1300公里，仅需两小时飞行时间。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。联合国难民署（UNHCR）周五估计，迄今已有10万人离开在乌克兰境内的家园。

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）本周一表示："我们保持高度警觉，并为所有可能性做准备。我们首先将为乌克兰邻国提供支援。这是第一种情况。"

在俄罗斯对乌克兰发动攻击后，费泽尔周四补充道："如果出现大规模航班流动，我们将大力支援受影响的国家，尤其是邻国波兰。"

但移民事务专家克瑙斯（Gerald Knaus）对德国之声表示，面对难民潮，仅准备帮助乌克兰邻国还不足够。"难民流动肯定不会仅是邻国的问题，因为乌克兰公民可以免签进入欧盟，并且在欧盟内自由移动。所以他们不需要申请避难就能来到欧盟，合法前往任何欧盟国家。"

乌克兰拥有4400万人口。联合国指出，根据2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛后的经验，许多专家预测多数难民会先选择逃往乌克兰西部。

紧接着波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。目前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。德国已承诺向波兰提供人道主义援助，而摩尔多瓦、罗马尼亚和斯洛伐克等国家也可能成为难民寻求庇护的目的地。

Karte mögliche Fluchtwege aus der Ukraine EN

难民离开乌克兰的可能路线

 "边境必须保持开放"

德国难民帮助组织（Pro Asyl）呼吁欧盟东部国家不要向乌克兰难民关闭边境："这也应适用于成千上万从其他冲突地区逃往乌克兰的难民，包括叙利亚、阿富汗、车臣和索马里人。"

该组织在一份新闻声明中补充说，乌克兰公民自2017年以来，一直享有免签证进入欧盟的权利，当前的局势凸显了这项权利的重要性。

目前约有13万乌克兰人在德国定居，他们或将尝试将亲友接来德国团聚。

Pro Asyl的寇普（Karl Kopp）对德国之声表示："我们做得到！德国已经拥有能有效运作的难民接收系统，并且能在联邦和州政府的分工中创造出收容能力。"

多个联邦州已经承诺提供迅速、不官僚的援助。柏林市长吉费（Franziska Giffey）表示，柏林正在研究提供紧急住宿。与波兰接壤的梅克伦堡-前波梅拉尼亚州也已决定停止将不得不离开德国的乌克兰人遣送回国。

移民问题学者克瑙斯肯定了德国当局的做法，但他在回忆2014年俄罗斯并吞克里米亚后的情景后指出："战争在乌克兰爆发后，乌克兰境内流离失所的人数在几个月内暴增至1百多万。但2015年在欧盟提出避难申请的人数仅有2万人，后来降到1万人。"

他点出问题的症结："应该认真对待多年来所作的承诺：对抗造成难民潮的源头才是根本之道。导致人民流离失所的原因是俄罗斯的攻击。必须拿出所有措施、所有制裁手段和发出所有政治信号来对俄罗斯施压。"

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    逃离基辅：出城的车队长龙

    对于乌克兰人来说，这是惊心动魄的一个早晨。在俄罗斯入侵的消息传开之后，乌克兰多地被俄军火箭弹击中，其中也包括首都基辅。许多人开始准备逃离。在军队的装甲车开进基辅大街的同时，民众纷纷把一些家当装到车上试图离开，这导致出城的公路严重拥堵，排起了长龙。

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    首都基辅是俄军火箭弹袭击的地区之一。从图上看来，这里应该是一个巨大的广告牌被火箭弹炸毁，玻璃渣散落一地。

  • Ukraine | Luftangriff auf Kiew

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    战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰

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    据悉也有住宅区被炮火击中。在紧邻哈尔科夫东部的小城丘古耶夫，消防人员在扑灭一幢住宅楼的大火。据称该建筑也在空袭中被击中。

  • Ukraine-Konflikt - russisches Militär überquert Grenze

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    长驱直入

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  • Ukraine Menschen stehen Schlange vor einer Bank, um Bargeld abzuheben

    战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰

    民众忙挤兑

    俄军入侵造成的影响在乌克兰到处可见。哪怕是在该国最西部的70万人口城市利沃夫，银行自动取款机前也排起了长队。在战争的阴影下，人们显然都想要尽可能地多提取一些现款。


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