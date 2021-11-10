 德国为何还在疫情中走不出来？ | 科技环境 | DW | 12.11.2021

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科技环境

德国为何还在疫情中走不出来？

德国已经有三分之二的人口接种了新冠疫苗，但是为什么这一波疫情却仍是如此凶猛？原因出在哪里呢？

随着秋冬季的到来，德国的疫情也开始节节攀升。

随着秋冬季的到来，德国的疫情也开始节节攀升。

（德国之声中文网）本周四（11月11日），德国通报的日新增新冠肺炎确诊病例高达50196例。这创下新冠疫情爆发以来日新增病例数的纪录。同时也是德国在多数人口已经完整接种新冠疫苗之后首次面对如此大规模的感染潮。

那么，既然已经有相当大的人口比例都完整地接种了疫苗，新增病例为何还会增长得如此之快呢？

未接种者因素

在德国，完整接种新冠疫苗的人口比例大约为67%。但是专家们从一开始就强调，这一施打比例远不足以控制病毒的传播。

德国免疫学学会(German Society for Immunology) 主席法尔克（Christine Falk）说："德国人口的疫苗施打率依旧低于75%，再加上缺少人员接触限制，这导致病毒几乎只在未接种疫苗的人群中传播。"

根据罗伯特·科赫研究所公布的数据，目前德国18至59岁未接种新冠疫苗病人住院的发生率比接种疫苗的病人高约4倍。而在60岁以上的人群当中，这一比例大约是6倍。

观看视频 02:57

接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现

免疫力降低

虽然接种疫苗大大降低了发展成重症甚至死亡的风险，但疫苗并不能完全保护人们免受感染。随着病例数的飙升，接种疫苗的人感染新冠肺炎的风险也在上升。

德国免疫学学会主席法尔克说："虽然感染病例数快速增加对于接种过疫苗的人群也造成压力，但是出现突破性感染的情况微乎其微。"

法尔克说，接种过疫苗的人群中可能面对较高感染风险的主要是免疫系统较弱的老年人，特别是在完整接种之后已经过了一段时间，感染风险会有所增加。因此德国目前正在为完整接种已经超过6个月的人群推行加强针。

宽松的管制措施

同今年年初相比，第四波疫情开始之后，德国实施的是较为宽松的疫情管控措施。

大约一年前，政府执行的是更加严格的管控措施，甚至一度采取了封锁措施。例如所有非必要的企业被要求停止营业，实行夜间宵禁，对于家庭团聚进行人数限制等等。

这些限制措施再加上疫苗的推广，今年春天德国新冠疫情发病率开始大幅下降。

现在德国采取了更加温和的限制规定：人们乘坐公共交通或者进入商店的时候需要配戴医用口罩或者N95口罩，很多场所执行3G规定（只允许接种过疫苗、感染新冠病毒之后的康复者或者病毒检测呈阴性的人员进入）。

观看视频 02:50

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德尔塔变种病毒更具传染性

德尔塔变种病毒相较于原始病毒株和其它变种而言更具传染性。这一变种已经成为在德国和全世界很多国家传播的最主要病毒变种。

据美国疾控中心公布的信息，德尔塔变种病毒的传染力是其它变种病毒的两倍。未接种疫苗的人感染德尔塔变种病毒之后更容易出现严重的症状。

季节影响

造成德国第四波疫情越来越严峻的另一个原因是冬季到来。

德国免疫学学会主席法尔克说："德尔塔变种喜欢较寒冷的季节。（天气寒冷）人们在室内停留的时间也就会变得更长，这同样也更方便了病毒传播。"

德国不是唯一一个疫情重新抬头的国家

包括奥地利、荷兰和比利时在内的欧洲其它国家在这些因素的共同作用下，感染率也在猛增。

免疫学专家法尔克恳请人们在第四波疫情中保持警惕、戴好口罩并在出现相关症状时及时接受病毒检测。但最主要的是，她鼓励未接种者都去接种疫苗。

她说："如果我们不紧急提高疫苗施打率，届时将无法再控制住局面。疫苗是帮助我们走出疫情的最好工具，但现在还是有太多人对疫苗持拒绝态度。"

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