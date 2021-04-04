德国为何欲向印太地区派遣军舰？

（德国之声中文网）德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）近日在接受德国网络新闻媒体“编辑部网络”（RND）采访时表示：“印太地区的局势当然是我们所关心的议题。遵守自由贸易路线和领土完整的规则，同时加强我们在该地区与民主伙伴如澳大利亚、日本、韩国或新加坡等国的关系，符合德国和欧洲的利益。我们向印度太平洋派遣护卫舰一事，在美国也被视为一个信号：我们不仅仅是在谈论受到中国威胁的海上航行自由，而且我们也准备为此做些什么。”

此外，这位防长接着指出：“对日本而言，我们参与控制对朝鲜的武器禁运也是非常重要的，澳大利亚和其他伙伴也希望和我们举行联合演习。我希望我们不仅说得好听，而是要实实在在地做一些事情。护卫舰就是其中的重要一步。”

这篇发表于周六（4月3日）的采访文章以克兰普-卡伦鲍尔的表态“中国欲打造世界秩序（China will die Weltordnung prägen）”为题。克兰普-卡伦鲍尔在采访中还表示：“中国显然想按照自己的意愿打造世界秩序以及因此迫使弱国就范。我们，也就是欧洲和西方，不能当弱者。我不只是想谈论多边主义，我还想支持奉行多边主义的机构，并推动其发展。如果我们希望未来的世界如我们从民主的角度所期待的那样，我们就必须有所作为。”

印太地区意义非凡

今年3月初，德国国防部宣布，“巴伐利亚”号护卫舰（Frigate Bayern）今夏将从威廉港起航前往远东，返航途中将穿越南中国海。这将是2002年以来首艘德国军舰穿越南中国海。美国方面随即称赞了北约盟友德国的这一做法，并表示：“欢迎德国支持在印太地区推行基于规则的国际秩序的作法。维护开放的海上秩序对国际社会利益攸关。”

德国国防部3月5日在推特上表示：“借由在印太地区部署’巴伐利亚’号护卫舰，我们正在发出一个信号。德国在其价值观和利益受到影响的地方有所作为。2020年，我们确定了新的印太指导方针，德国政府和军方正在遵守相关承诺。” 这篇推文还附上了克兰普-卡伦鲍尔的一段表态：“我们的富足来自全球经济。在亚洲发生的事情对我们有直接影响。我期待我们的船舰能在那里表明姿态。”

克兰普-卡伦鲍尔3月份在接受“编辑部网络”采访时也强调：“全球全球互联互通的同时，全球责任也随之而来。印太地区是当今地球上从战略角度而言最重要的地区。关于世界自由、和平与繁荣的重要决定在这里作出。德国也直接受此影响。”

遏制中国？

针对德国向亚太地区派遣军舰一事，慕尼黑《信使报》3月14日写道：“克兰普-卡伦鲍尔现在首次挑明了德方的态度，虽然专家之前已猜中：德国国防军在印太地区的部署，主要和遏制中国有关。”文章援引了克兰普-卡伦鲍尔此前的一段推文：“我们困扰地听到来自中国的军事威慑腔调，甚至是’备战’呼吁。我认为，我们应该在可能的地方与中国合作，在必要的地方予以反对。” 这是克兰普-卡伦鲍尔当时对中国增加军费、加强练兵备战这一消息的回应。

柏林智库墨卡托中国研究中心（Merics）的中国安全与外交政策专家勒加德（Helena Legarda）向该报分析指出，克兰普-卡伦鲍尔的新（推特）表态“似乎并不意味着先前的政策有任何改变“，“但绝对是一个更强硬的语调”。这名专家补充道，克兰普-卡伦鲍尔虽然没有直接提到德国海军在印太的任务，但是：“我认为，她想向北京传达一个信息，即德国已准备好进一步参与该地区，并在必要时应对中国的自信心。”

“不刺激中国”

《南德意志报》在3月份一篇题为“驶向世界政治深渊（Reise in die Untiefen der Weltpolitik”的文章里写道，“巴伐利亚”号护卫舰的任务并不那么简单，“正如一名国防部发言人所言，其目的是强调 ’通航自由和基于规则的国际秩序 ’的愿望，但也不刺激中国，也不危及联盟和平。”

该报继续写道：“为了凸显它的友好意图，德国正在考虑可能让“巴伐利亚”号对中国的港口进行访问。按已定计划，这艘军舰将访问日本、印度或印度尼西亚等国家的港口。这完全符合 ‘印太方针’的理念，即不仅要关注世界大国中国，还要更加努力地与该地区其他——在经济上相当重要的——国家接触。”

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