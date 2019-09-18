德国为什么要花数亿欧元援助中国？

（德国之声中文网）根据德国官方的数字，2017年德国向中国提供了总额6.3亿欧元的发展援助资金。这一年，中国是德国的第三大发展援助接收国。排在前两位的是印度（10亿欧元）和叙利亚（7.8亿欧元）。1979年至今的40年间，德国向中国提供的发展援助已达100亿欧元。

上述数字让德国媒体发出疑问：为什么中国身为世界第二大经济体、坐拥全球最大外汇储备、在非洲国家投入大笔发展资金，却还要从德国获得援助？这些资金都用于哪些用途？

根据《世界报》的报道，以2017年的数字为基础，计入对华发展援助中最大的一项（2.7亿欧元），是德国政府持股的复兴开发银行（KfW)提供的低息贷款。排在第二位（2.6亿欧元）的是德国各州政府用在中国留学生身上的款项。德国的大学多为政府拨款的公立大学，政府对每个注册大学生都有财政投入，这笔支出也被计入发展援助资金名下。

此外就是德国各联邦部委与中国方面的合作项目，例如联邦经济部协助中国培养管理人才的项目、可持续发展林业经济项目、环境部与中方的气候保护合作，包括建立碳排放交易系统的项目。德国还曾为中国政府部门提供司法和财政改革方面的咨询。

据《图片报》报道，自2013年以来，德国向中国提供了6.3亿欧元，用于发展职业教育。这笔资金也来自复兴开发银行，主要进入了汽车、信息技术、化工和机械制造等行业的职业技术教育。报道指出，上述行业也恰恰是中国逐渐成为德国竞争对手的产业。

谁援助谁？

德国政界就对华发展援助的批评声音日渐增多。多个在野党的议员表示，必须重新审视对中国的发展援助政策，向一个财力雄厚的大国提供援助，对自己的老百姓、纳税人似乎也说不过去。尤其是作为低息贷款的资金，应该有更好的用途。

其实在2009年，德国政府就宣布过"停止"对华发展援助。但这其实是一种"障眼法"，改变之处在于，双边的合作项目不再由德国经济合作与发展部的预算拨款，而继续或改走其他部门的途径。还有很多项目的执行方是德国国际合作公司(GIZ)、德国投资和发展公司(DEG)等半官方机构。因此从那时起，德国用在与中国官方合作项目上的金额不减反增。

德国发展合作部长穆勒

《世界报》德国发展合作部长穆勒（Gerd Müller）的话说，中国早已从发展中国家变为一个援助出资国。但他指出，保持这一合作关系的目的在于，让中国继续作德国的伙伴，尤其在解决全球性问题方面，例如气候保护，没有中国的参与是不行的。"地球气候的未来也取决于中国和印度，取决于那里的人们是继续使用煤炭还是可再生能源"，穆勒说。

穆勒的设想是，让德中双方的发展援助伙伴关系能够走向一个新方向，即不再是德方出资，中方接受，而是一种更灵活平等的关系。他举例说，在北京合作建立了一个中德可持续发展中心；双方在老挝合作培养职业学校教师；莫桑比克修建的一座大桥由中方出资，德国工程师参与建筑监理。穆勒希望，在更好的分工协作基础上，德中今后能找到一种新的发展合作模式。