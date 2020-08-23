德国为什么有那么多森林？

近三分之一的德国国土面积为森林所覆盖。在一些联邦州，森林面积占到四成以上。但其实，德国的木材砍伐量也很大，每年约6000万立方米，相当于填满超过160个柏林帝国议会大厦。
专题系列：德国的绿水青山从何而来？（十）
（德国之声中文网）德国现有约9000亿棵树，平均每人有1000棵树。
直到中世纪，整个中欧地区为森林所覆盖。但在17世纪，森林被成片砍伐。到了1980年代，又出现了酸雨等造成的森林死亡。到如今，德国的森林保有量则得以恢复。
在公元前2500年，德国所在的地方是一片由橡树、椴树和梣树组成的混交林。此后，随着气候变凉、变湿，混交林中的山毛榉比重越来越大。
17世纪的森林砍伐，主要是因为造船业、矿山开采和烧木炭对木材的需求。与此同时，大片森林也被开垦为农田。直到欧洲许多城市出现建筑木材匮乏时，才产生了林业管理的观念。
"可持续"观念的诞生
1713年，德国人冯-卡罗维茨（Hans Carl von Carlowitz）在《林业经济学》（Sylvicultura Oeconomica）一书中，首次描述了"可持续"的想法。他提出，对森林的利用必须能够持久，每伐一棵树，就要种一棵。
冯-卡罗维茨显然主要是出于经济的考量--他是萨克森州埃尔茨山脉负责铁矿石开采的一位官员。木材是当时唯一的燃料，而要炼铁，就需要持续的木材供应。
但由于木材仍然是各经济行业的主要燃料，对森林的砍伐基本上仍是无规划的。人们越来越深入森林的腹地采木，比如黑森林等。为了解决运输路途越来越远的问题，人们开始了河流漂浮运输和烧木炭。到19世纪初，欧洲出现了巨大面积的光秃的森林区域。
从19世纪起，鉴于木材匮乏的处境，人们开始大规模种植云杉和松树。这两个树种被认为最适合为林业提供木材。大面积单一种植这些针叶林，对林业人员来说，也没有太高的专业要求。
无论如何，这种大面积的植树造林至少产生了新的森林。单一针叶林的种植一直持续到20世纪：只要森林仅被视为提供木材的基地，而云杉的木产量相对可观，人们就继续种植云杉。
二战后，森林面积继续增加。在联邦森林法的基础上，过去50年里，德国森林面积增加了超过150万公顷。
80年代森林死亡：德国人的"恐惧"？
1984年，有关森林被毁坏的消息震惊德国公众。特别是南德的冷杉深受火电厂排放二氧化硫的污染破坏。
在欧洲其它国家，酸雨也造成同样的环境问题。但唯独在德国，森林死亡占据了新闻的头条，以至于法国人专门从德语中引入了这个外来词"Le Waldsterben"（森林死亡），来笑话德国人对自然受到破坏的"恐惧"。
在德国，也有批评者说，森林死亡只是媒体制造出的一种假象。
在有关森林受到破坏的报道引起巨大社会反响后，德国推出了一些环保措施。究竟是这些措施产生了效果，还是酸雨并未产生那么大的破坏力，成为迄今有争议的话题。
树木平均年龄77岁
如今，德国的树木已经达到数十年来最多。德国三分之一的面积为森林所覆盖，超过1100万公顷。近半数森林为私有，其余归联邦和地方所有。
拥有森林比例最高的是莱法州和黑森州，各占土地面积的42.3%，其次是萨尔州、巴符州和巴伐利亚。最低的是萨克森州和石荷州。
2012年的联邦森林普查显示：德国的森林中有四分之一是云杉，其次是松树和山毛榉。树木的平均年龄是77岁。
单一种植云杉不敌气候变迁
云杉是木材的理想来源，因而受到林业的青睐。它长得又快又直，80年后长成，可以送进木材切割机。现今德国森林中，阔叶林仅占43%，这正是现代林业经济的结果。
但越来越多的专家对云杉种植提出质疑，因为它的根较浅，一旦遇到强风暴，容易连根拔起。同时，面对气候变迁，云杉看来也难经考验：炎热的夏季，寄生虫会侵蚀云杉。
气候变迁将对德国的森林产生怎样的影响，目前还难以断定。除了干旱之外，树皮甲虫等害虫也有所增加，因为许多昆虫在更温暖的气候下更易繁殖。
"可持续"不是有木头就好
如今，人们对"可持续"林业的理解，早已远超过木材的持续供应。因为人们意识到，森林所具有的功能是多样的。
无论是海洋还是森林，都对生态体系有着至关重大的影响。森林的根系和土壤会保存雨水，调节水流。树叶会过滤尘土、净化空气，产生氧气。因此，郊野森林是城市的"绿肺"。此外，森林为超过1200种动植物种类提供家园。特别是原有的山毛榉，对物种多样性极为关键。
"可持续"林业意味着，促进树种的多样性，以及更"放任自然"。比如，人们开始在针叶林中种植山毛榉。现今德国森林中混合林的比例已经上升到超过70%。"放任自然"则意味着，减少人类的干预，恢复森林的原始生态。
寻找德国"原始森林"
数百年的林业经济下，德国真正的原始森林早已难觅踪迹。现今还存留的类似于原始森林的地区，大部分都作为国家公园受到保护。比如，成立50周年的巴伐利亚森林国家公园被认为有望成为"明天的原始森林"。
在吕根岛北部的小岛博登（Bodden）上，则有着德国现存最古老的森林之一：自1538年以来，这里没有再进行过砍伐。无论是浪漫派画家，还是前东德政府，都对这里特别青睐。后者在这里建了一座度假村，如今由一个研究机构使用。要想参观该岛，只能报名参加导览团，走一条3公里长的环路。
图林根州则有德国最大的阔叶林，也将逐步成为"原始森林"。在纳粹以及东德时期，那里被作为军事演习区域，因而没有受到林业的破坏。
在国家公园里，老树枝干虬劲、纵横交错；不少树木已死，却成为许多甲虫、菌类的家。菌类又吸引了昆虫。对物种多样性而言，枯木带来更大的生机。
"重造"原始森林
德国有16个正式的国家公园，此外还有104个自然公园，8800多个自然保护区。
2007年，德国制定出一项战略规划：在2020年以前，让5%的森林不受人为干预地自然生长。由于这一目标很难在私有森林中实现，因此，国有森林承担更大的比重：在2020年以前让10%的森林面积退出林业采木使用。这一战略并无法律约束力，由各州落实。
联邦自然保护局2019年的数据显示，已经实现"放任自然"的森林比例达到了2.8%。专家预计，2020年能够达到3%。
非盈利组织"自然林研究院"（Naturwald Akademie）2018年的调查则显示，德国国有森林中"自然化"的比例达到5.6%。不过，北威州、下萨克森州和萨尔州当年就已率先实现了10%"自然林"的目标。
疫情下的退居之所
德国的法律规定，人们对森林有自由进出的权利，国家公园也是如此。在国家公园的核心区，只允许在设定的路上走。
新冠疫情中，去森林中散步休闲的人更多了。欧洲森林研究所（EFI）5月的研究显示，以波恩市附近的考滕森林（Kottenforst）为例，人数增加到了过去的2.5倍，其中很多是全家人出行，因为孩子们也停课了。
研究者既为森林受到人们的青睐感到高兴，也表达了一些担忧：比如，野生动物育雏期，可能会受到人们的惊吓。因此研究者建议，在森林中应沿着已有的路径走。而狗如果到处跑可能会赶走在地面上搭窝孵蛋的鸟类。骑自行车的人按照相关法规则不允许离开已有的路径。
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