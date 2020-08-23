德国为什么有那么多森林？

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（十）

（德国之声中文网）德国现有约9000亿棵树，平均每人有1000棵树。

直到中世纪，整个中欧地区为森林所覆盖。但在17世纪，森林被成片砍伐。到了1980年代，又出现了酸雨等造成的森林死亡。到如今，德国的森林保有量则得以恢复。

在公元前2500年，德国所在的地方是一片由橡树、椴树和梣树组成的混交林。此后，随着气候变凉、变湿，混交林中的山毛榉比重越来越大。

17世纪的森林砍伐，主要是因为造船业、矿山开采和烧木炭对木材的需求。与此同时，大片森林也被开垦为农田。直到欧洲许多城市出现建筑木材匮乏时，才产生了林业管理的观念。

"可持续"观念的诞生

1713年，德国人冯-卡罗维茨（Hans Carl von Carlowitz）在《林业经济学》（Sylvicultura Oeconomica）一书中，首次描述了"可持续"的想法。他提出，对森林的利用必须能够持久，每伐一棵树，就要种一棵。

冯-卡罗维茨显然主要是出于经济的考量--他是萨克森州埃尔茨山脉负责铁矿石开采的一位官员。木材是当时唯一的燃料，而要炼铁，就需要持续的木材供应。

但由于木材仍然是各经济行业的主要燃料，对森林的砍伐基本上仍是无规划的。人们越来越深入森林的腹地采木，比如黑森林等。为了解决运输路途越来越远的问题，人们开始了河流漂浮运输和烧木炭。到19世纪初，欧洲出现了巨大面积的光秃的森林区域。

从19世纪起，鉴于木材匮乏的处境，人们开始大规模种植云杉和松树。这两个树种被认为最适合为林业提供木材。大面积单一种植这些针叶林，对林业人员来说，也没有太高的专业要求。

无论如何，这种大面积的植树造林至少产生了新的森林。单一针叶林的种植一直持续到20世纪：只要森林仅被视为提供木材的基地，而云杉的木产量相对可观，人们就继续种植云杉。

二战后，森林面积继续增加。在联邦森林法的基础上，过去50年里，德国森林面积增加了超过150万公顷。

80年代森林死亡：德国人的"恐惧"？

1984年，有关森林被毁坏的消息震惊德国公众。特别是南德的冷杉深受火电厂排放二氧化硫的污染破坏。

在欧洲其它国家，酸雨也造成同样的环境问题。但唯独在德国，森林死亡占据了新闻的头条，以至于法国人专门从德语中引入了这个外来词"Le Waldsterben"（森林死亡），来笑话德国人对自然受到破坏的"恐惧"。

在德国，也有批评者说，森林死亡只是媒体制造出的一种假象。

在有关森林受到破坏的报道引起巨大社会反响后，德国推出了一些环保措施。究竟是这些措施产生了效果，还是酸雨并未产生那么大的破坏力，成为迄今有争议的话题。

树木平均年龄77岁

如今，德国的树木已经达到数十年来最多。德国三分之一的面积为森林所覆盖，超过1100万公顷。近半数森林为私有，其余归联邦和地方所有。

拥有森林比例最高的是莱法州和黑森州，各占土地面积的42.3%，其次是萨尔州、巴符州和巴伐利亚。最低的是萨克森州和石荷州。

2012年的联邦森林普查显示：德国的森林中有四分之一是云杉，其次是松树和山毛榉。树木的平均年龄是77岁。

单一种植云杉不敌气候变迁

云杉是木材的理想来源，因而受到林业的青睐。它长得又快又直，80年后长成，可以送进木材切割机。现今德国森林中，阔叶林仅占43%，这正是现代林业经济的结果。

但越来越多的专家对云杉种植提出质疑，因为它的根较浅，一旦遇到强风暴，容易连根拔起。同时，面对气候变迁，云杉看来也难经考验：炎热的夏季，寄生虫会侵蚀云杉。

气候变迁将对德国的森林产生怎样的影响，目前还难以断定。除了干旱之外，树皮甲虫等害虫也有所增加，因为许多昆虫在更温暖的气候下更易繁殖。

回归自然 – 德国的国家公园 德国最古老的国家公园：巴伐利亚森林 可以在人口稠密地区再造森林吗？当1970年德国第一座国家公园落成时，环保人士这样问道。巴伐利亚森林坐落于德国和捷克边界地区，与捷克的苏马瓦国家公园连成一片，成为欧洲最大的森林保护区。

回归自然 – 德国的国家公园 宛如童话世界：贝希特斯加登 这座国家公园也坐落于巴伐利亚，具体说是阿尔卑斯山地区。它的地标就是海拔2713米雄伟的瓦茨曼峰，山脚下是波光闪耀的国王湖，是来巴伐利亚观光游客的必到之处。著名的圣巴托尔麦教堂座落于山谷的半岛上，游客只能乘船前往。

回归自然 – 德国的国家公园 石荷州的北海浅滩 乍眼望去只是一片荒凉的泥滩，细看之下这里却是3200多种动植物的栖息之地。石荷州北海浅滩是德国最北部的国家公园，同时也被联合国教科文组织列为世界遗产。无数的滩涂泥虫为大量迁徙过冬的候鸟提供了丰富的食物。

回归自然 – 德国的国家公园 下萨克森州北海浅滩 与石荷州浅滩紧紧相邻的就是下萨克森浅滩，几个著名的岛屿如波尔库姆、诺德奈以及由斯特岛也坐落于此。滩涂、沙滩椅、耐盐草以及沙滩构成一幅美丽的画卷。在强大的潮汐作用下，数千平方公里的湿地每天会有两次显露 出来。

回归自然 – 德国的国家公园 第三个浅滩公园：汉堡浅滩 汉堡浅滩公园仅有137平方公里，是德国三个浅滩公园中最小的一个。实际上它就在下萨克森浅滩里面，但是属于距此100多公里外的汉堡。这对游客来说无所谓，不过要注意的是，有时候大潮到来的速度远远超过人们的想象。

回归自然 – 德国的国家公园 前波莫瑞自然景观公园 这座国家公园保护的不仅是陆地，还有海洋，这座国家公园大约一半的面积位于波罗的海中，范围从达尔斯—曾格斯特半岛一直到吕根岛的西部海滩。每到开春和入秋之际，成千上万的野鹤来到这里，在空中优美地展翅翱翔。

回归自然 – 德国的国家公园 榉木的天堂：克莱尔森林—埃德尔湖 这座国家公园位于黑森州，只有57平方公里，其亮点就在于它是欧洲中部最大的自然榉树林，百分之四十的榉树树龄超过120岁，有些甚至已经在160岁以上。这在德国来说是非常罕见的，在其它一些地区，很多榉树林作为经济林刚刚长成就被砍伐了。

回归自然 – 德国的国家公园 最大的国家公园之一：米利茨国家公园 米利茨国家公园位于梅克伦堡湖泊区，是德国最大的内陆国家公园，森林占据了公园面积的三分之二，剩下的是湖泊、沼泽和草地。无数的鱼类和鱼鹰在这里生息繁衍，早在民主德国时期就部分纳入保护。

回归自然 – 德国的国家公园 一个美丽的传说：哈尔茨山国家公园 哈尔茨山国家公园由分属前东德和西德的萨克森安哈特高地哈尔茨国家公园和下萨克森哈尔茨公园合并而成，也是德国最大的国家公园之一。海拔1141米的布罗肯峰就矗立在这里，传说在四月最后一天的夜晚，女巫会在山顶上狂欢起舞。

回归自然 – 德国的国家公园 寻找浪漫：雅斯蒙德国家公园 吕根岛白垩悬崖的“国王宝座”是德国最著名的景观之一，早在１８１８年画家卡斯帕•大卫•弗里德里希就将它定格在了画布上，当时就已经成为吸引游人的景点。雅斯蒙德国家公园里不仅有白垩悬崖，而且还有碎石滩、沼泽和森林。

回归自然 – 德国的国家公园 攀岩者的天堂：萨克森瑞士国家公园 在德国东部靠近捷克边境地区虽然没有高山，但是峡谷幽深怪石嶙峋，是攀岩爱好者大显身手的好去处。著名的地标和游客的首选地是有着近２００年历史的巴斯泰桥。１８２６年建成时采用木制，之后于１８５１年用砂岩进行了改建，一直伫立至今。

回归自然 – 德国的国家公园 默默无闻：海尼希国家公园 在图林根，几乎没有人知道这个公园，然而它却被联合国教科文组织列为世界遗产。在民主德国时期这里是军事禁区，使得森林免遭破坏自然生长。通过一条林间小路人们可以到达通常无法到达的区域，如果运气好的话还可以在这片德国最大的未开发森林中看到蝙蝠、啄木鸟以及其它小动物。

回归自然 – 德国的国家公园 河谷草地景观：下奥得河谷国家公园 在德国和波兰交界的奥得河畔有一座德国唯一的河谷草地公园—下奥得河谷国家公园。洪水到来时草地被淹没，候鸟成群结队地飞过来。环保人士批评勃兰登堡州经常性的抽水破坏了河谷草地的物种多样性。

回归自然 – 德国的国家公园 星星公园：埃菲尔国家公园 埃菲尔国家公园是人口稠密的北威州唯一的一座国家公园，山坡上开满了被称为“埃菲尔金子”的金雀花。尤其对天文爱好者来说这里非常有吸引力，夜晚降临的时候，在这里可以清楚地看到满天的繁星。

回归自然 – 德国的国家公园 漫游者的目的地：黑森林国家公园 位于黑森林北部的这座国家公园经过长期讨论于２０１４年正式设立，虽然时间不长，但是之前黑森林就已经是德国最受欢迎的旅游目的地之一。湖泊、山地沼泽、瀑布，当然还有深受徒步漫游者喜爱的森林。

回归自然 – 德国的国家公园 最年轻的国家公园：洪斯吕克—霍赫森林国家公园 这座国家公园位于莱法州和萨尔州之间，于２０１５年５月设立。这里的阔叶林多于针叶林，森林中有四分之一的树木树龄超过１２０岁。接下来森林的大部分将不再用作经济林，人们还计划在此建立一个欧盟鸟类保护区，现在这里已经是鸟类的天堂。 作者: Suzanne Cords



"可持续"不是有木头就好

如今，人们对"可持续"林业的理解，早已远超过木材的持续供应。因为人们意识到，森林所具有的功能是多样的。

无论是海洋还是森林，都对生态体系有着至关重大的影响。森林的根系和土壤会保存雨水，调节水流。树叶会过滤尘土、净化空气，产生氧气。因此，郊野森林是城市的"绿肺"。此外，森林为超过1200种动植物种类提供家园。特别是原有的山毛榉，对物种多样性极为关键。

"可持续"林业意味着，促进树种的多样性，以及更"放任自然"。比如，人们开始在针叶林中种植山毛榉。现今德国森林中混合林的比例已经上升到超过70%。"放任自然"则意味着，减少人类的干预，恢复森林的原始生态。

寻找德国"原始森林"

数百年的林业经济下，德国真正的原始森林早已难觅踪迹。现今还存留的类似于原始森林的地区，大部分都作为国家公园受到保护。比如，成立50周年的巴伐利亚森林国家公园被认为有望成为"明天的原始森林"。

在吕根岛北部的小岛博登（Bodden）上，则有着德国现存最古老的森林之一：自1538年以来，这里没有再进行过砍伐。无论是浪漫派画家，还是前东德政府，都对这里特别青睐。后者在这里建了一座度假村，如今由一个研究机构使用。要想参观该岛，只能报名参加导览团，走一条3公里长的环路。

图林根州则有德国最大的阔叶林，也将逐步成为"原始森林"。在纳粹以及东德时期，那里被作为军事演习区域，因而没有受到林业的破坏。

在国家公园里，老树枝干虬劲、纵横交错；不少树木已死，却成为许多甲虫、菌类的家。菌类又吸引了昆虫。对物种多样性而言，枯木带来更大的生机。

"重造"原始森林

德国有16个正式的国家公园，此外还有104个自然公园，8800多个自然保护区。

2007年，德国制定出一项战略规划：在2020年以前，让5%的森林不受人为干预地自然生长。由于这一目标很难在私有森林中实现，因此，国有森林承担更大的比重：在2020年以前让10%的森林面积退出林业采木使用。这一战略并无法律约束力，由各州落实。

联邦自然保护局2019年的数据显示，已经实现"放任自然"的森林比例达到了2.8%。专家预计，2020年能够达到3%。

非盈利组织"自然林研究院"（Naturwald Akademie）2018年的调查则显示，德国国有森林中"自然化"的比例达到5.6%。不过，北威州、下萨克森州和萨尔州当年就已率先实现了10%"自然林"的目标。

在大自然学习环境知识

疫情下的退居之所

德国的法律规定，人们对森林有自由进出的权利，国家公园也是如此。在国家公园的核心区，只允许在设定的路上走。

新冠疫情中，去森林中散步休闲的人更多了。欧洲森林研究所（EFI）5月的研究显示，以波恩市附近的考滕森林（Kottenforst）为例，人数增加到了过去的2.5倍，其中很多是全家人出行，因为孩子们也停课了。

研究者既为森林受到人们的青睐感到高兴，也表达了一些担忧：比如，野生动物育雏期，可能会受到人们的惊吓。因此研究者建议，在森林中应沿着已有的路径走。而狗如果到处跑可能会赶走在地面上搭窝孵蛋的鸟类。骑自行车的人按照相关法规则不允许离开已有的路径。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。