德国为下一次大流行病做好准备了吗？

世界卫生组织成员国正展开新一轮全球大流行协议谈判。与此同时，德国人也在思考：德国是否从新冠大流行中学到了足够教训？

(德国之声中文网) 世界各国基本上已挺过新冠疫情难关，并且开始为下一次的大流行病未雨绸缪。世卫组织成员正就大流行病协议进行谈判，旨在加强各国之间的应对网络。

对许多科学家而言，下一场大流行病的到来是毋庸置疑的。继SARS-CoV-2后，流感病毒、SARS-CoV-3或天花现在也被视为是“候选”病毒。柏林马克思-德尔布吕克中心（MDC）的分子生物学家韦勒（Emanuel Wyler）表示，禽流感会让人身体不适，天花会是一小场噩梦，但麻疹或多重抗药性细菌也有可能出现，可能的疾病列表还很长。

越来越紧密相连的世界以及气候变迁导致传染病的传播速度更胜以往。密集型的畜牧业和人类对野生动物栖息地的入侵，助长了人畜共通疾病的传播。

德国也可能在受到新一波大流行病的冲击。许多人不禁扪心自问：德国人从新冠疫情中吸取了正确的教训吗？德国现在是否做了更完善的准备？

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医院是否能负荷？

疫情期间，拥挤的重症监护病房和超负荷的医护人员，这样的画面深深烙印在人们脑海中。在下一次疫情中，关键问题也将是德国的医院是否具备应对大流行病毒的能力。任职于科隆-梅尔海姆肺科诊所的重症监护医师卡拉吉安尼蒂斯（Christian Karagiannidis）表示：“只有当医院在正常情况下也能正常运转时，健康危机时的医疗保健工作才能顺利进行。目前，我们还不具备这样的状态。”

没有为应对突发事件预留的空床位。在德国近1700家医院中，只有四分之一的医院在新冠大流行期间也收治新冠患者。“其余的医院没有参与救治。”

德国联邦卫生部正试图调整医院的结构，以便今后将工作更好地分摊。作为政府委员会的成员，卡拉吉安尼蒂斯也参与了医院改革。他认为关键在于扩大中间结构，意味着更多医院至少要有十张配备呼吸设备和“特殊设备”（例如心导管和直升机停机坪）的重症监护病床。其中的问题是，小型医疗机构必须合并，换句话说，有部分必须关闭。“这让人感到难以接受。”

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另一个问题是：尽管护理人员在新冠疫情初期备受赞誉，但他们的辛劳日渐被遗忘，而且护理人员正在老龄化。 根据德国最大州北威州护理协会的数据，每三名护理人员中就有一名年龄在55岁以上且即将退休，只有15％年龄在30岁以下。根据医疗保险公司DAK的护理报告，未来几年将缺乏年轻人才来填补年龄结构造成的空缺。护理行业的临界点正在逼近。

卡拉吉安尼蒂斯表示，令人欣慰的是，在新冠大流行期间，医院学习到互助合作而不是相互竞争。此外，储备口罩和药品的意识也保留了下来。

医疗储备的重要性

对于医院而言，储备是可行的，但在国家层面则出现了如何施行的问题：在2020年6月新冠病毒大流行之初，德国政府决定建立“国家健康保护储备”，将大流行病期间采购的防护装备和医疗器械集中存放。在随后的阶段以德国生产的药品和医疗产品来补充储备，目的是避免今后出现供应瓶颈。时隔四年，这个项目仍处于起步阶段。过期的口罩正在被销毁。

德国红十字会负责全国危机管理和公民健康保护的维泽纳（Philipp Wiesener）表示：“下次可能再次遭遇相同情况。”

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但维泽纳认为，从好的方面看，人们在新冠大流行期间学会了如何在短时间内建立疫苗接种中心并为大量人群接种。这也是下一次可以利用的储备。

接种疫苗的意愿

新冠疫情没有造成更大破坏，也要归功于疫苗的迅速问世。一个幸运的巧合是：当时疫苗并不是mRNA技术的研究重点，该技术原本是要用于癌症治疗。分子生物学家韦勒表示：“mRNA技术的发展却得了如此大的进展，这真的很幸运。” 他也乐观说道：“下一次我们也许会同样幸运。”

在疫情期间，mRNA疫苗被证明是一种灵活的工具。然而，只有在人们知道它应该针对病原体的哪些结构时，它才能发挥效力。如果下一次出现的是SARS-CoV-3，人们会做好充分的准备。但韦勒表示，，于天花等疾病来说，情况就不那么明朗了。此外，人类对这种疾病几乎没有免疫保护。他表示，届时会是一场“小规模的噩梦”。

但问题还在于，德国人下次是否还会愿意接种疫苗。

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社会持更大的怀疑态度

在2023年5月世界卫生组织宣布新冠疫情结束之前，德国有超过20%的人口没有接种疫苗。不少人如今对未来的措施已经缺乏信心。根据2022年末至2023年初进行的一项调查，埃尔福特大学的心理学家贝奇（Cornelia Betsch）领导的研究团队发现，若下一次大流行病发生，三分之一的德国人不会再配合防护措施，另有近三分之一人口将质疑政界应对疫情的方式。

新冠疫情暴露出许多不足之处：收入和教育程度较低者被系统性地置于不利位置。医疗系统和学校早该实现数字化。如今有许多儿童和青年仍受到学校关闭的影响。许多科学家批评，缺乏系统性收集数据来评估这些措施。

重症监护人员已经学会了思考各种情境。因此，卡拉吉安尼蒂斯认为，需要优先考虑的问题非常明确：“我们需要设想一下，如果爆发下一次大流行病会发生什么情况。然后看看我们是否做好了充分准备？”从政府的反应到危机管理，如何应对，如何照顾儿童，学校该怎么办？“我们需要一个整体方案，这样我们才能知道哪里存在漏洞？”

到目前为止，这样的方案还不存在。

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