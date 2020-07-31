德国中止与香港的引渡协议 中方强烈抗议

（德国之声中文网）在包括罗冠聪、陈家驹、郑文杰、黄台仰的6为海外流亡港人涉嫌违反国安法，遭到香港警方的正式通缉，立法会12名民主派参选人被取消资格，香港政府宣布延期一年举行立法会选举这一系列事件后，德国宣布取消执行和香港达成的引渡协议。

德国外长马斯（Heiko Mass）周五晚间在柏林就此表态称："我们多次表达了自身的期待，希望中国政府遵守其国际法义务"，保障香港民众有权举行自由选举，正是这种义务的一部分。马斯表示，香港政府取消十多名反对派候选人的参选资格，并推迟举行选举"是进一步侵犯香港公民权利的做法"。

林郑月娥：推迟选举"完全没有政治考虑"

就在马斯表态数小时前，香港特首林郑月娥宣布引用《紧急法》，把原订9月6日举行的立法会选举押后一年。理由是为了压制疫情、确保选举公平。她强调此举"完全没有政治考虑"，又指获中央政府支持，议会真空问题将由人大决定。批评声音指出，此举是政府与建制派考虑到"选情严峻、私谋借疫情之名"推迟立法会选举。

在德国之前，英国、美国和加拿大都中止了和香港达成的引渡协议。美国国务卿彭佩奥曾就此表态称："香港民众有权力通过选出自己的代表为他们发声"。同时欧盟各国已经于本周早些时候同意采取一系列措施，以应对北京对香港实施《港区国安法》。包括停止对香港出口任何"可能被用于内部镇压、拦截通讯或网络监视"的设备或技术。

除此以外，欧盟各国外长还共同表态称，将采取措施支持香港人和香港的公民社会，包括简化香港人去欧洲旅行的手续，更容易取得签证，同时也将面向港人设立更多的奖学金，并更加开放学术交流。

德国：将香港"与中国其他地区"同等对待

德国表示，未来将香港"与中国其他地区"同等对待。德国外交部长马斯周二在一份声明中说，欧盟现在有一个"通用工具箱"，让欧盟成员国可以用来回应北京侵犯香港公民社会的作为。

德国政府的一系列决定遭到了北京反面的强烈批评。中国驻柏林大使馆7月31日通过其官方网站发表声明称。德国外长马斯发表涉港错误言论，中国驻德国使馆对此表示强烈不满和坚决反对。

中国政府的反对声音

驻柏林大使馆表态称："香港特别行政区政府基于当前新冠肺炎疫情的严峻形势决定推迟第七届立法会选举，是保护广大香港市民健康和生命安全的负责任之举。这一决定符合宪法、基本法和香港本地法律，体现了对科学防控疫情的尊重，体现了对广大香港市民生命健康安全的责任担当，顺应了主流民意。"香港选举主任对一些人士参选立法会做出提名无效的决定，"是严格根据基本法、香港国安法和香港选举法律办事，理据充足，合法合规"。

在中方看来，德国目前就香港问题发出的表态和暂停引渡协定的决定"严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政"，中方对此坚决反对，并声称会"保留作出进一步反应的权利。"

而在德国暂停与香港引渡协定的做法在德国联邦议院人权委员会主席延森（Gyde Jensen）看来，是"早就该走出的一步"。这位民进党人向外长马斯发出呼吁，不能只满足于目前所推出的措施，"必须进一步有所行动，加大对北京的施压"。

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