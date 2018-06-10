德国中小学生压力山大 心理疾病增多 

（德国之声中文网）头痛、肚子痛、容易激动、长期疲惫--这些因压力导致的生理和心理疾病称为越来越多的德国孩子的困扰。

据位于汉诺威的医保公司KKH统计，德国900万6-18岁的青少年中，有约110万存在这样的情况。学校、父母施加了过高的压力，此外，网络社交媒体上的霸凌，以及对失败的恐惧，都是其中的原因。

2017年，在KKH入保的青少年中，有约26500人出现失眠、崩溃、抑郁等问题。特别是13-18岁的青少年，就医问诊的人数比2007年翻了一番。当然，专家也指出，这一数据也显示，对心理疾病的诊断也比过去有改善。

根据罗伯特·科赫研究所的数据，德国少年儿童约16.9%有心理疾病症状。保险公司DAK的数据甚至是26%。

观看视频 01:12 直播 01:12 分钟 分享 最受外国学生青睐的5所德国大学 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/34KRu 最受外国学生青睐的5所德国大学

维尔茨堡大学医院青少年精神疾病诊所的负责人罗马诺斯（Marcel Romanos）向德新社表示："德国的孩子们处在压力之下。"霸凌时常导致青少年必须住院治疗。他举了一个例子：一个13岁的女孩用手机把一张自己的裸照发送给男友，男友则把照片发送到聊天群里。这个女孩受到极大的压力，而拒绝再去上学。

家长要多夸孩子

KKH的心理医生克雷姆（Franziska Klemm）鼓励家长对孩子多多予以支持。"根扎得越深，树就越有抗压能力。"家长应对孩子们已经做到的予以赞赏与肯定。

罗马诺斯也观察到，平均水平的成绩越来越不被接受。家长们觉得3分就很差了，朋友们和媒体也是一样。"孩子们很容易在情感上承受不住，比如，家长生病，或者身材不像模特那样，或者衣服的风格与朋友们不一样。"

高考不再定终身了吗？ “做的全会，蒙的全对” 2018高考开始了，中国975万考生赴考场，这比一些欧洲国家的人口还要多。这是自2010年以来，高考报名人数最多的一年。今年的考生大多是2000年出生。图中考生身上的耐克是有含义的，你猜出来了吗？

高考不再定终身了吗？ 人脸识别 江苏南通一处考点，考生首先要进行脸部识别，才能进入考场。中国媒体报道说，江苏省在今年高考首次启用“刷脸”进场，“刷脸”的终端设备将在全省所有考场统一配备。

高考不再定终身了吗？ 望眼欲穿 这是四川成都一处考点外，顶着炎炎烈日等待的一位考生父亲。四川今年的高考报名人数达到62万人，创该省近年新高。

高考不再定终身了吗？ 前程锦绣餐 怎样的彩色才能带来锦绣的前程？杭州一家宾馆推出的这道菜清淡、富含维生素、高蛋白。这家宾馆在考点附近，早已订满。

高考不再定终身了吗？ 声纳警察，鸣笛抓拍 在北京，途经考场公交线严禁鸣笛，“声呐警察”首次为高考站岗，以“科技手段对机动车违法鸣笛进行抓拍”。此外，还有两架直升机参与高考保障。图中是甘肃兰州，交警车队为高考路况保驾护航。

高考不再定终身了吗？ 毛毯厂中学 这家位于安徽省六安市的“军事化”管理的中学，今年高考期间仍是人头攒动。

高考不再定终身了吗？ “全村的希望” 这是河南驻马店一所高中为迎接高考而参加“备战”集会。2018年河南参加高考人数98.38万人，其中全国统考人数77.94万人，创历史新高。此外，河南省的考生人数仍居全国第一。

高考不再定终身了吗？ “十全十美” 河北衡水一所高中向考生每人发两张连号的五元人民币，寓意“十全十美”。这是一家省重点中学。

高考不再定终身了吗？ 告别题海战术了吗？ 中国媒体引述近期的问卷调查结果，说对很多00后的高考生来讲，高考并非决定命运的考试。有些考生在准备出国留学，还有些选择了艺考。但这部分比例究竟有多大呢？一个好消息是，一些大学正在试点，让获录取的考生有更大的自由选择自己喜欢的专业。

高考不再定终身了吗？ 取消加分 中国教育部年初宣布，全面取消体育特长生、中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想政治品德有突出事迹等全国性高考加分项目。 中国官媒报道说，清除权力寻租空间确保高考公平，一直是社会的普遍呼声。图为早在3月份举行的艺考中，老师在阅卷。



KKH委托调查机构Forsa对1000名家长进行的问卷显示，13-18岁的孩子有四分之一因压力感到疲惫。22%抱怨头痛。6-12岁的孩子有13.5%有肚子痛，以及疲惫。

据德国心理医生联合会的信息，德国的中小学教师、校长对于青少年心理疾病的认识比过去有提高。如果教师发现孩子不对劲，会通知家长。此外，社会生活节奏的不断加速以及复杂性增加，也让这些成长中的孩子面临了更大的压力。

该联合会负责中小学这一块的心理医生阿夫齐-韦宁（Meltem Avci-Werning）指出，特别是休学一段时间后重返校园的孩子特别需要帮助，无论是因为抑郁、吸毒还是受到性虐待。"学校心理医生有相关的方案，在这方面，学校通常还需要得到进一步的支持。"

苗子/凝炼（德新社）