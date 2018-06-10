德国中小学生压力山大 心理疾病增多 

好分数和完美的外表——许多青少年因高标准而备受压力，以至于出现心理疾病。专家认为，家长应当对孩子们多多赞赏和肯定。
（德国之声中文网）头痛、肚子痛、容易激动、长期疲惫--这些因压力导致的生理和心理疾病称为越来越多的德国孩子的困扰。
据位于汉诺威的医保公司KKH统计，德国900万6-18岁的青少年中，有约110万存在这样的情况。学校、父母施加了过高的压力，此外，网络社交媒体上的霸凌，以及对失败的恐惧，都是其中的原因。
2017年，在KKH入保的青少年中，有约26500人出现失眠、崩溃、抑郁等问题。特别是13-18岁的青少年，就医问诊的人数比2007年翻了一番。当然，专家也指出，这一数据也显示，对心理疾病的诊断也比过去有改善。
根据罗伯特·科赫研究所的数据，德国少年儿童约16.9%有心理疾病症状。保险公司DAK的数据甚至是26%。
维尔茨堡大学医院青少年精神疾病诊所的负责人罗马诺斯（Marcel Romanos）向德新社表示："德国的孩子们处在压力之下。"霸凌时常导致青少年必须住院治疗。他举了一个例子：一个13岁的女孩用手机把一张自己的裸照发送给男友，男友则把照片发送到聊天群里。这个女孩受到极大的压力，而拒绝再去上学。
家长要多夸孩子
KKH的心理医生克雷姆（Franziska Klemm）鼓励家长对孩子多多予以支持。"根扎得越深，树就越有抗压能力。"家长应对孩子们已经做到的予以赞赏与肯定。
罗马诺斯也观察到，平均水平的成绩越来越不被接受。家长们觉得3分就很差了，朋友们和媒体也是一样。"孩子们很容易在情感上承受不住，比如，家长生病，或者身材不像模特那样，或者衣服的风格与朋友们不一样。"
KKH委托调查机构Forsa对1000名家长进行的问卷显示，13-18岁的孩子有四分之一因压力感到疲惫。22%抱怨头痛。6-12岁的孩子有13.5%有肚子痛，以及疲惫。
据德国心理医生联合会的信息，德国的中小学教师、校长对于青少年心理疾病的认识比过去有提高。如果教师发现孩子不对劲，会通知家长。此外，社会生活节奏的不断加速以及复杂性增加，也让这些成长中的孩子面临了更大的压力。
该联合会负责中小学这一块的心理医生阿夫齐-韦宁（Meltem Avci-Werning）指出，特别是休学一段时间后重返校园的孩子特别需要帮助，无论是因为抑郁、吸毒还是受到性虐待。"学校心理医生有相关的方案，在这方面，学校通常还需要得到进一步的支持。"
苗子/凝炼（德新社）