 德国中产阶级的困境与忧虑 | 经济纵横 | DW | 14.10.2022

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经济纵横

德国中产阶级的困境与忧虑

德国的物价正在急剧上升，尤其是能源价格居高不下。人们担心，这场危机可能动摇德国社会的基础，也就是中产阶级。

研究显示，德国中等收入阶层正在萎缩。未来就是下坡路了吗？

研究显示，德国中等收入阶层正在萎缩。未来就是下坡路了吗？

（德国之声中文网）他们中间的很多人，到目前为止，都过着舒适的生活。他们是教师、公务员、手工业者等中等收入群体，即中产阶级。这是德国社会的中流砥柱，这个国家的基石。

到底谁属于中产阶级，有各种不同定义，主要依据是可支配收入。

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我们经常会提到“富人”、“有钱人”，然而究竟如何定义富有？在当今德国，究竟收入多高、资产多少才算富人？我们现在就来介绍一下相关情况。

2022年冬天，德国的电力、天然气和石油都可能变得更加昂贵。联邦政府担心出现社会动荡。政界对此如何反应？

经济上的劣势和对政治精英的失望会导致民众对社会民主模式的拒绝。但是，德国之声评论员Alexander Görlach认为，这样的分析还不够深入。

根据德国经济研究所（IW）的计算，2019年单身人士的月净收入在1700至3100欧元，一对夫妇两个孩子家庭净收入为3540至6640欧元，即属于中产阶级。

中产阶级提供了德国税收的一大部分，有助于确保福利国家的安全。而且，中产阶级一般对民主有比较高的信心，为社会提供了稳定性。

许多人希望成为中产阶级的一部分，以至于一些在社会经济上不一定属于这个阶层的人士也自称中产阶级。根据贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Foundation）和经济合作与发展组织（OECD）的一项研究，德国约有73%的人认为自己属于中产阶级。

德国中产阶级的比例比经合组织国家的平均水平略大，与丹麦或斯洛伐克等国家相当。

不来梅大学不平等和社会政策研究中心的萨克维（Patrick Sachweh）告诉德国之声，“德国有一个相对广泛的中产阶级，相当一部分人都属于这个阶层，或者说，只要一个人努力工作，就有可能进入这个阶层。” 

 “中产阶级也一直是那些还不属于这个阶层的人士的向往目标。”他说，“那是一种人们想要归属的社会融合中心。”

长期以来，中产阶级代表了德国社会的进步，但好日子似乎已经过去。经合组织和贝塔斯曼基金会的联合研究指出，“人们越来越难以在中产阶级获得一席之地，年轻人尤其如此。”根据该项研究结果，年轻人进入中等收入群体的机会比1990年代中期平均低10个百分点。

汽车王国里的德国人 即将开不起车?

一个混杂的群体

中产阶级也在全面萎缩。1995年至2018年，德国中等收入群体在人口总收入中的比例从74%下降到了67%。

这个下降主要发生在2005年之前。如果你更仔细地查看，就会发现中产阶级的萎缩并不影响整个群体——因为中产阶级远非同质化。这个阶层内部底层和高层之间每月的收入相差几千欧元。

同时，阶级之间的升降频率增加了，降级多于升级。这样一来，努力工作就能晋级的承诺正逐渐被恐惧所取代。这在当前的危机中尤其明显。贫困问题研究专家布特维格尔（Christoph Butterwegge）说，贫困已不再是只与边缘群体相关的现象。

相关的数字证实了这一观点。根据《法兰克福日报》的报道，市场调研机构消费者研究协会（GfK）发现，德国人对未来收入的预期越来越低。

恐惧与忧虑

科隆基督教慈善协会Diakonie Werk和北威州的德国平等福利协会也注意到，越来越多的人担心他们无法继续应对不断上涨的物价和能源成本。

“市政公共部门的同事给达打来电话说，他们想接受处理社会危机的培训。”技术官德本讷尔（Martin Debener）告诉德国之声，“他们必须要应对那些在绝望和恐惧中打电话给他们的民众。” 

债务咨询服务人士科尔斯（Maike Cohrs）证实了这一点。他说：“我们确实注意到，有许多人中下层阶级人士，他们的工作收入本来可以提供较好的生活，但由于房租、生活成本和能源价格的攀升，他们很快陷入了财务困境。”

不断上涨的取暖费可能会使许多人陷入贫困

不断上涨的取暖费可能会使许多人陷入贫困

中下层阶级，或者换句话说，处于中等收入水平低端的人士，根据经合组织的数字，在2018年的德国共有1800万人。

萨克维还说，处于中等收入水平低端的大约1800万人，可能会受到通货膨胀和能源危机的严重打击。她说：“中产阶级下层的平均财富是4万欧元，但他们中很多人的财富比这个数字少很多。他们没有太多的储备可以用来应付价格的上涨。”

德国经济研究所的一项研究表明，能源贫困确实对中下层阶级有很大影响。只要一个家庭花在能源上的费用超过其净收入的10%，就被认为是“能源贫困”。

从2021年初到2022年5月，中下收入阶层的能源贫困家庭的比例增加了一倍，略低于41%。这意味着大量没有任何经济储备的人，如果突然被高额的能源账单所拖累，将会发现自己处于相当困难的境地。

萨克维认为，政策制定者的任务是随时记住这些人，并为他们提供具体的支持。

变化：更多教育投资

尽管中产阶级和中上阶级在未来几个月内可能会受到能源危机和通货膨胀的影响较小，但萨克维还是看到了这场危机跟以往的不同。

这是因为，原本自信和相对富裕的社会支柱——中产阶级的自我形象可能会改变。到目前为止，部分中产阶级培养了一种被萨克维描述为“地位投资 ”的生活方式。

这意味着，用可支配收入投资赚取额外收入的想法可能会受到打击，利率和物价上涨使得这样做的人越来越少。

萨克维说，为了应对这种变化，中产阶级更倾向于“人力资本”的投资。换句话说，他们投资于孩子教育——希望他们的孩子能够获得社会阶层上升并且坐稳中上阶层的机会。

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  • Blick von der Grohner Düne: Die Hochhaussiedlung gilt als eines der sozial schwachen Viertel in Bremen. Der Stadtstaat hat statistisch gesehen das höchste Armutsrisiko in Deutschland. Mehr als jeder Fünfte hier ist von Armut bedroht. Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat.

    贫穷在德国是什么模样？

    高楼下的昏暗前景

    这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

  • In Bremen gibt es drei Tafeln - Essensausgaben, die der Armut den Kampf angesagt haben. Zur Ausgabestelle Burg kommen täglich rund 125 Menschen. Alles, was der gemeinnützige Verein ausgibt, wurde vorher von Firmen, Bäckereien, Supermärkten oder Drogerien gespendet.

    贫穷在德国是什么模样？

    为“救济餐桌”做准备

    不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

  • Zu den Tafeln kommen Familien, Rentner, Migranten und Geflüchtete. Bremen ist ein multikultureller Ort, sagt Hannelore Vogel, eine der Organisatoren. Wir haben hier keine Spannungen. Bei der Tafel erleben wir eine Atmosphäre der Toleranz und der Dankbarkeit.

    贫穷在德国是什么模样？

    多元化的贫穷

    来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

  • Viele ehrenamtliche Helfer wie der 80-jährige Rentner Werner Dose engagieren sich bei der Bremer Tafel. Daneben helfen auch 1-Euro-Jobber und Praktikanten bei der Essensausgabe.

    贫穷在德国是什么模样？

    高龄志愿者

    在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

  • In Halle ist der Leerstand im Stadtteil Halle-Neustadt nicht zu übersehen. Halle war zu DDR Zeiten sehr attraktiv. Mittlerweile beherrschen zerfallene Plattenbauten und leer stehenden Wohnungen das Stadtbild. Die Zahl der Arbeitslosen ist hoch und die Aussichten schlecht.

    贫穷在德国是什么模样？

    衰败的哈勒市

    位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

  • Kein Sportverein, keine Geburtstagsfeier, keine Nachhilfe - mehr als zwei Millionen Kinder leiden unter Armut und beinahe eins von sieben benötigt staatliche Hilfe. In Halle-Neustadt ist die Kinderarmut besonders hoch. Die Familie von jedem dritten Kind dort erhält soziale Unterstützung.

    贫穷在德国是什么模样？

    德国的“穷孩子”

    上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

  • In der Einrichtung Schnitte Ost werden etwa 50 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren nach der Schule betreut. Wir wollen die Kinder weg von der Straße und auf einen geraden Weg bringen, sagt Bettina Schaper, die Leiterin. Vielen mangele es bereits an einem warmen Essen. Unsere Devise hier lautet: Es geht kein Kind hungrig nach Hause.

    贫穷在德国是什么模样？

    “不让孩子饿肚子”

    “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

  • Die Nachfrage steigt laut Koordinatorin Bettina Schaper kontinuierlich. Der Hauptanteil seien Kinder von Geflüchteten. Neben der Versorgung mit kostenfreien Mahlzeiten erhalten die Kinder dort Hausaufgabenbetreuung und können mit Gleichaltrigen zusammenspielen und den Alltag meistern. Zähne putzen lernen gehört manchmal auch dazu.

    贫穷在德国是什么模样？

    饭后要刷牙

    “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

  • In Berlin leben Schätzungen zufolge rund 6000 Menschen auf der Straße. Seit Jahren wächst die Anzahl Obdachloser in europäischen Großstädten. Etwa 60 Prozent der Wohnungslosen in Berlin sind Ausländer. Die meisten von ihnen kommen aus osteuropäischen Ländern.

    贫穷在德国是什么模样？

    流落街头

    在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

  • Jörg ist gelernter Baumaschinist und lebt seit sechs Jahren auf der Straße. Bei einem Unfall verlor er sein Bein. Er beklagt sich über die wachsende Zahl Obdachloser in Berlin. Die Konkurrenz untereinander sei dadurch gestiegen. Sein größter Traum sei es, eines Tages wieder Schlagzeug zu spielen, so der 38-Jährige. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht.

    贫穷在德国是什么模样？

    他的梦想

    Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。

    作者: Viola Röser


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