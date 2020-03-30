德国严重疫区调查：或有15%居民感染新冠病毒

（德国之声中文网）大约两周以来，一项调查研究在海因斯贝格（Heinsberg）地区进行。病毒学家施特雷克（Heindrik Streek）周四（4月9日）宣布了初步的结果。据此，在疫情最严重的刚厄特（Gangelt）镇收集的500个样本中，有15%显示受试者目前感染，或曾经感染新型冠状病毒。

死亡率低于此前估计？

此项研究也对新型冠状病毒的死亡率得出新的结论。迄今为止，著名的约翰-霍普金斯大学估计，德国的感染者中，有1.98%死亡。而如今在海因斯贝格进行的调查，发现了过去未确诊的感染病例，从而使得感染总人数增加，刚厄特镇的死亡率因此仅为0.37%。

共有约1000人参加了这项调查。目前的初步结果来自于其中约半数样本。

何时可以进入"第二阶段"？

病毒学家施特雷克在杜塞尔多夫的新闻发布会上强调，这些初步结果并不能代表整个州的情况。他同时称，对公共生活的限制是"正确和重要的"。

尽管如此，他仍认为，开始放松限制是有可能的。他说，由于大多数人都"如此积极、自律地"遵守规则，现在有可能进入"第二阶段"。这或许包括初步开放一些停业的部门，前提是，保持距离以及注重卫生仍能继续得到遵守。

波恩大学卫生学教授艾克斯纳（Martin Exner）也强调，根据迄今的学术研究，新型冠状病毒主要是通过飞沫传播。因此，必须注意经常洗手，不对着别人咳嗽。此外，还要习惯不用手摸脸。尽管听上去奇怪，但艾克斯纳表示，这是重要的。

默克尔：仍须继续遵守规则

复活节即将到来之际，德国总理默克尔呼吁民众，尽管感染数字的增长有轻微的放缓，仍继续遵守规则。"我们不能掉以轻心"，默克尔周四在柏林说道。她说，形势仍十分"脆弱"。

默克尔表示，就在不久前她还曾担忧，目前的措施是否需要进一步加强。如今，"在此刻的时间点，我们不必这么做"，令人感到高兴。但这并不意味着，就可以轻率地认为，那些规则现在开始就不必要了。

下周三，默克尔将与各联邦州州长举行磋商，讨论目前的措施是否在4月19日之后继续延长，还是予以放松。如果放宽限制，那么也必须要"一小步一小步地进行"。

默克尔说，我们必须在更长的时间里面对这一疫情。各州与联邦政府磋商的依据将是利奥波第纳（Leopoldina）国家科学院的一份研究。默克尔称，该研究将于周二发表。

罗伯特-科赫研究所周四表示，德国有108202个新型冠状病毒确诊病例，死亡2107例。

苗子/叶宣（据ARD、福音新教通讯社、德新社）