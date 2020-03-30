德国严重疫区调查：或有15%居民感染新冠病毒

在德国疫情最严重的地区之一北威州的海因斯贝格地区正在进行一项科学调查，初步结果显示，那里的居民感染率可能达15%。与此同时，德国总理默克尔再次表态，目前不需要采取更严格的限制措施，但这决不意味着可以掉以轻心。
（德国之声中文网）大约两周以来，一项调查研究在海因斯贝格（Heinsberg）地区进行。病毒学家施特雷克（Heindrik Streek）周四（4月9日）宣布了初步的结果。据此，在疫情最严重的刚厄特（Gangelt）镇收集的500个样本中，有15%显示受试者目前感染，或曾经感染新型冠状病毒。
死亡率低于此前估计？
此项研究也对新型冠状病毒的死亡率得出新的结论。迄今为止，著名的约翰-霍普金斯大学估计，德国的感染者中，有1.98%死亡。而如今在海因斯贝格进行的调查，发现了过去未确诊的感染病例，从而使得感染总人数增加，刚厄特镇的死亡率因此仅为0.37%。
共有约1000人参加了这项调查。目前的初步结果来自于其中约半数样本。
何时可以进入"第二阶段"？
病毒学家施特雷克在杜塞尔多夫的新闻发布会上强调，这些初步结果并不能代表整个州的情况。他同时称，对公共生活的限制是"正确和重要的"。
尽管如此，他仍认为，开始放松限制是有可能的。他说，由于大多数人都"如此积极、自律地"遵守规则，现在有可能进入"第二阶段"。这或许包括初步开放一些停业的部门，前提是，保持距离以及注重卫生仍能继续得到遵守。
波恩大学卫生学教授艾克斯纳（Martin Exner）也强调，根据迄今的学术研究，新型冠状病毒主要是通过飞沫传播。因此，必须注意经常洗手，不对着别人咳嗽。此外，还要习惯不用手摸脸。尽管听上去奇怪，但艾克斯纳表示，这是重要的。
默克尔：仍须继续遵守规则
复活节即将到来之际，德国总理默克尔呼吁民众，尽管感染数字的增长有轻微的放缓，仍继续遵守规则。"我们不能掉以轻心"，默克尔周四在柏林说道。她说，形势仍十分"脆弱"。
默克尔表示，就在不久前她还曾担忧，目前的措施是否需要进一步加强。如今，"在此刻的时间点，我们不必这么做"，令人感到高兴。但这并不意味着，就可以轻率地认为，那些规则现在开始就不必要了。
下周三，默克尔将与各联邦州州长举行磋商，讨论目前的措施是否在4月19日之后继续延长，还是予以放松。如果放宽限制，那么也必须要"一小步一小步地进行"。
默克尔说，我们必须在更长的时间里面对这一疫情。各州与联邦政府磋商的依据将是利奥波第纳（Leopoldina）国家科学院的一份研究。默克尔称，该研究将于周二发表。
罗伯特-科赫研究所周四表示，德国有108202个新型冠状病毒确诊病例，死亡2107例。
苗子/叶宣（据ARD、福音新教通讯社、德新社）