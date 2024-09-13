德国两艘军舰22年来首次穿越台湾海峡

德国军舰在时隔22年之后又一次穿越台湾海峡。虽然国防部长强调经过的是国际水域，人们的解读也多是象征性大于实效，但这一变化的敏感性仍然受到高度关注。

（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托里乌斯(Boris Pistorius)证实，两艘德国军舰周五（9月13日）开始穿行台湾海峡。当日，他在柏林被记者提问时表示："是的，我可以确认这一点。" 皮斯托里乌斯强调，"我们发出的信号非常简单，国际水域就是国际水域，这是最短的航线，考虑到天气因素，这也是最安全的路线，况且，这里是国际水域，所以我们穿行（台湾海峡）。"

整个穿越台湾海峡的行程在周六完成。中国外交部发言人毛宁在周五的例行记者会上表示，"台湾问题不是什么航行自由问题，而是事关中国主权和领土完整的问题。我们尊重各国依据中国法律和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法在相关海域享有的航行权利，但坚决反对打着航行自由的旗号挑衅和危害中国的主权和安全。"

台湾海峡在中国大陆与台湾之间，最窄处约70海里。北京认为，海峡两岸皆为中国领土，因此两岸分别有12海里中国领海、12海里中国毗临区，其余海域则为中国的专属经济区。

今年5月初，德国外长贝尔博克在新西兰访问时最先表示，不排除德国军舰穿越台湾海峡的可能性。当时她强调，"和平通行权"适用于台湾海峡。"同样的规则适用于我们的船只和其他船只航行的所有类似海域。"

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象征意义重大

德国官方没有事先透露两艘军舰是否会穿越台湾海峡。不过，上周德国《明镜周刊》援引内部人士消息称航线已确定。据路透社消息，这次由南向北的航行"罕见"且具有高度的"象征性"。柏林向外界传达明确的信号，坚定地与盟友站在一起，维护国际规则。

此次穿越台湾海峡的，是德国海军护卫舰"巴登-符腾堡号"和补给舰"法兰克福号"。它们于5月7日启程前往印太地区，参加每两年举行一次的环太平洋军演，执行为期数月的训练任务。德国军舰上一次穿过台湾海峡是在2002年。

位于柏林的全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）所长本纳（Thorsten Benner）对德军的行动表示支持，在他看来，德国海军正在为海上航行自由做出努力："这一象征性的航海行动，表明了我们对此事的认真态度。"他说，此举标志着"德国愿意为自身利益对抗中国，甚至愿意承担可能的报复措施。"

2020年，德国政府出台了旨在该地区加强参与度的《印太政策指南》，希望减少对中国的依赖，扩大与其他国家的合作关系。本纳希望，德国军舰今后更加频繁地通过台湾海峡。他表示，"希望德国在印太地区的存在会逐渐成为常态。"人们注意到，美国军舰大约每两个月穿越一次台湾海峡，一些美国的盟友，如加拿大和英国，也偶尔进行类似的航行。

德国国防部长在夏威夷访问军演的德国水兵 图像来源: Sören Stache/dpa/picture alliance

远水救不了近火

在德国军舰穿越海峡之前，台湾前海军舰长吕礼诗接受德国之声采访时表示，"从台湾的视角看， 一般都会认为穿越台湾海峡，事实上就是一个穿越公海的行动。它多半都是在采取中国大陆跟台湾等距离通过。"他说，台湾外交部或者是国安单位会将这类行动解读成，印太战略下各国对于台湾的一个类似声援的活动，"但是其实它实际的效用并不像我们想象的这么大。"

他坦言，如果海峡两岸真的发生战事， 欧洲的舰队赶到台湾海峡附近， 最少要一个月以上，"其实都有一些远水救不了近火的状况"。

完成军演后，巴登符腾堡号护卫舰停靠东京港（2024年8月） 图像来源: Kyodo/picture alliance

既然如此，德国海军一反过去22年的做法，包括2021年"巴伐利亚号"军舰执行了印太使命后，返程时经由台湾东部海域、绕过台湾海峡回到欧洲，现在的变化又怎样解释呢？吕礼诗认为，因为美国舰艇的数量或者妥善率，都不能够像以往那样，所以就"需要其他的盟国资源"，所以"我们看到这些盟国也是配合任务，例如德国"。

吕礼诗还指出，德国在亚太地区缺乏常态化的军事港口，这也是本次航行自带一艘补给舰的原因。

吕礼诗说，为确保台湾海峡的稳定，外国军舰通过台湾海峡时，台湾国军和中国解放军都会派战机或者是军舰做并航监控的动作。

果然，台湾国防部周五傍晚表示，"德国巡防舰及补给舰各乙艘，自上午起由北向南航经台湾海峡。期间国军全程掌握我周边海、空域动态，状况正常。"

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