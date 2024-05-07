德国两军舰起航前往印太 穿越台海尚未决定

本周二（5月7日）德国向印太地区派遣了两艘军舰，以加强其在该地区的军事存在并应对台海和南海日益紧张的局势。德国国防部长表示，目前尚未做出两舰是否穿越台湾海峡的决定。

（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）周二在德国北部海军基地表示，台海和南海出现的紧张局势给航行自由和贸易路线的自由通行带来了压力。

欧洲大约40%的外贸途经南中国海运输。

皮斯托里乌斯在两艘军舰出发前对媒体表示：“换个角度看，不在印太地区体现出支持基于国际规则的秩序，对德国来说，并不是一个选项。”他表示，加强在这一地区的存在十分重要。

虽然国际法庭裁定北京的主张缺少法律依据，但中国仍宣称对几乎整个南海拥有主权。中国还声称民主自治的台湾是中国的领土，尽管后者强烈反对。

德国“美因河畔法兰克福”号补给舰周二从威廉港起航，“巴登符腾堡”号护卫舰从西班牙罗塔港出发。两艘军舰将在海上会合，然后驶往加拿大哈利法克斯（Halifax），之后继续前往印度太平洋。

两艘军舰将穿过南中国海，但尚不清楚它们是否也会像美国军舰那样穿过台湾海峡，因为此举肯定会激怒德国的最大贸易伙伴中国。

上周末，正在新西兰进行访问的德国外交部长贝尔博克表示，不排除德国护卫舰穿越台湾海峡的可能性。不过她说，船舰的航线不会提前公布。

德国“巴伐利亚”号护卫舰在2021年8月至2022年2月也曾执行过类似任务，但航行时却绕开了台湾。但“巴伐利亚”号护卫舰是自2002年以来第一艘经过南中国海的德国军舰。据报道，2021年，“巴伐利亚”号护卫舰曾提出希望访问青岛或上海港，但该计划没有得到中方的同意。

德国国防部长皮斯托里乌斯周二说：“几艘盟军海军舰艇已经通过（台湾海峡），这显然是一个选项。但（我们）尚未做出决定。”

台湾驻德代表谢志伟日前接受德新社采访时表示，希望“巴登符腾堡”号护卫舰能效仿这一做法。谢志伟对“巴伐利亚”号此前未通过台湾海峡表示失望。他认为，如果此次的情况与之前不同，将是对中国的一个信号。

（路透社）

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