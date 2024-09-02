德国东部两州议会选举出炉 选项党成赢家

在德国图林根州和萨克森州周日举行的议会选举中，极右翼德国选项党成为支持率排第一和第二的政党，而在德国组成执政联盟的社民党、绿党和自民党表现得却惨不忍睹。这样的结果将产生何种影响？

（德国之声中文网）有500万选民的德国图林根州和萨克森州9月1日举行了议会选举。初步选举结果显示，极右翼政党德国选项党在图林根州获得32.8%的支持率，排名第一。这是该党2013年成立以来首次赢得联邦州议会选举，也是德国二战以后首次有极右翼党派在州议会选举中获胜。在萨克森州议会选举中，德国最大反对党基民盟虽然以31.9%的得票率领先，但德国选项党则紧随其后，得票率为30.6%。

德国目前的执政党--社民党、绿党和自民党在这两个州的议会选举中表现之差令人震惊。在图林根州，社民党得票率约为6%，绿党约为3%，自民党约为1%，三党得票率总计约10%。在萨克森州，初步选举结果显示，社民党、绿党的得票率分别为7.3%和5.1%，自民党得票率仅为0.9%。按照德国的选举法，得票率低于5%的政党将无缘进入州议会。

最近数月的民调显示，五分之四的德国人对联邦政府的工作不满意。执政联盟被视为争吵不休，无力采取行动。即使政府不久前对德国西部索林根发生的致命持刀袭击事件做出了迅速而一致的反应，也未能挽回形象。上周，联邦政府宣布了更为严格的移民和安全政策，并出人意料地将28名犯有刑事罪行的寻求庇护者驱逐回阿富汗。

选项党何以获胜？

德国选项党联合领导人艾丽丝·魏德尔（Alice Weidel）周日（9月1日）称，图林根州和萨克森州的选举为该党带来了"历史性"成功，并呼吁联邦政府下台。图林根州此次的参选率为73.6%，超过2019年64.9%的参选率。

德国选项党联合领导人艾丽丝·魏德尔（Alice Weidel） 图像来源: Emmanuele Contini/IMAGO

据民意调查机构Infratest dimap的调查结果，对图林根州选举结果产生影响的几大因素分别为犯罪率和内政安全（21%）、社会安全（21%）、移民问题（18%）、教育（15%）、经济发展（13%）、乌克兰与俄罗斯（5%）以及气候保护（4%）。投票给选项党的选民中，36%的人认为移民问题是影响其决定的首要因素，35%的人认为犯罪率和内政安全是影响其决定的首要因素。

由于选项党在图林根州并未赢得过半席位，且其他政党已排除与其合作的可能性，因此，选项党无法组建州政府，但将在总共88个议席中获得32个席位，并以此对立法等方面产生影响。

社民党仍支持总理肖尔茨

9月22日。德国东部勃兰登堡州也将举行州议会选举。自1990年大选以来，社民党在该州一直是第一大党，并参与了所有州政府，但目前的民调显示，德国选择党也在该州处于领先地位。

德东三州议会选举为什么非常重要？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

社民党眼前的首要目标就是在勃兰登堡州保住第一大党的地位。德国总理肖尔茨对路透社表示，他认为"德国选择党在萨克森州和图林根州的选举结果令人担忧"。社民党联合主席克林贝尔（Lars Klingbeil）表示，尽管社民党在这在图林根州和萨克森州的选举结果惨淡，但德国总理肖尔茨（社民党籍）依然可以继续获得党内支持。社民党领导层强调，肖尔茨将带领该党参加定于2025年9月28日举行的下一届联邦议院选举。

图林根州和萨克森州将如何组建联合政府？

根据初步结果，德国最大的在野党基民盟在图林根州和萨克森州的议会选举中分别获得23.6%和31.9%的支持率。莎拉·瓦根克内希特联盟（BSW）在图林根州和萨克森州分别获得15.8%和11.8%的选票。左翼党在在图林根州和萨克森州分别获得13.1%和4.5%的选票。

在萨克森州，第一大党基民盟无法和社民党（7.3%)和绿党（5.1%）继续组成联盟执政，而莎拉·瓦根克内希特联盟（BSW）可能成为新的州政府的一部分。也就是由基民盟和莎拉·瓦根克内希特联盟（BSW）组成执政联盟。

在图林根州，约恩·霍克（Björn Höcke）领导的选项党虽为第一大党，但没有其他政党愿意与之组成联合政府。该州第二大党基民盟（23.6%)原则上可以和BSW(15.8%）及社民党（6.1%)组成三党联合政府或者和BSW及左翼党(13.1%）组成三党联合政府。

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。