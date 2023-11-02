德国专家评对李克强的哀悼：人们意识到他是一股抗衡的力量

德国之声：人们认为，李克强的十年总理任期，始终处于习近平的"阴影"之下。那么，在经济领域，他仍得以实现某些目标、取得某些成就吗？

费多丽（Doris Fischer）教授：当然。他的确是在习的阴影下，我们也看到他推出的许多项目以及经济上的想法没能完全落实。但在这十年中，比如说，他强调扶持中小企业，强调增长不能靠国家投资刺激经济。在他上任之初，"李克强经济学"以及"克强指数"，也显示出他对统计数据的批判性态度。

他处在习近平的阴影下，有时甚至与习近平的言行有冲突。他们二人在某种程度上被视为对手。在习近平就任党总书记前，李克强就被视为其竞争对手之一。与此同时，李克强也被视为更多站在"改革派"一边，而不是站在意识形态绝对至上的一边。

当然，我不会把李克强看作要暗中消除党的领导，而是他与习近平有不同的看法，对于党要如何做，才能让经济繁荣稳定，从而不会让党的领导地位受到质疑。他的想法不是一直能贯彻实施。

一股抗衡的力量

令人关注的是，如今他去世后引发哀悼。我想，许多人未必是对他以及他都做了什么有很多了解，或者是特别支持他的经济政策，而是因为，过去几年，习的路线得到大力落实，人们现在意识到，李克强是一股"反作用力"，一股抗衡的力量。

所以，您刚才问他实现了什么，--这样一股"反作用力"也是很重要的。或许现在人们更强烈地感受到，少了这一块。

李克强来自"共青团派"，这也被视为与习近平所来自的政治"背景"互相牵制。去年人们看到，同样来自"共青团派"的前总书记胡锦涛也被推到一边，不再有影响力。人们意识到，这股反制的力量越来越弱。

而由于在历史上，对受爱戴的政治人物的哀悼曾引发运动，因此现在的管控也特别严格。

告别李克强：北京多地降半旗 降半旗致哀 已故前中国总理李克强遗体11月2日在北京火化，天安门广场、新华门（图，即中南海）、人民大会堂、外交部等象征性地点降半旗致哀。

告别李克强：北京多地降半旗 天安门广场国旗升又降 据台湾中央社报道，周四凌晨，在天安门广场周边人车管制、且多数进入广场通道被封闭后，不少民众绕远路赶忙入场，观看升旗后随即降半旗的少见景象。在官方宣布火化日期后，预约周四早升旗典礼时段进入天安门广场的名额迅速额满。

告别李克强：北京多地降半旗 习近平率常委吊唁 在八宝山革命公墓礼堂举行的遗体告别仪式上，习近平和夫人彭丽媛与李克强遗孀程虹握手表示慰问。习近平与其他六名政治局常委在李克强遗体前默哀，向遗体三鞠躬。习近平的前任胡锦涛也送花圈表示哀悼，但没有亲自参加告别。

告别李克强：北京多地降半旗 向灵车告别 载着李克强遗体的灵车驶往八宝山公墓的途中，许多北京市民聚集在路上观望拍照，目送车辆。据报道，公墓周边数公里范围内，道路被封闭禁行。

告别李克强：北京多地降半旗 最后一程 据美联社报道，约有上千名民众聚集北京八宝山公墓附近，送李克强最后一程。在车队经过时，有人高喊“总理一路走好”。

告别李克强：北京多地降半旗 家乡民众送花 一周前李克强去世的消息传出后，他的家乡安徽合肥的市民就开始自发来到他的旧居前，献花表达哀悼。直至11月2日，到合肥红星路凭吊的人络绎不绝，鲜花堆成了长长的一堵墙。

告别李克强：北京多地降半旗 驻外行政机构 除了首都北京的重要国家单位，中国各省、自治区、直辖市党委和政府所在地，香港特别行政区（图）、澳门特别行政区，各边境口岸，对外海空港口，中国驻外使领馆11月2日也下半旗志哀。



德国之声：从经济角度来看，他在任的十年最大的挑战和成果又是什么呢？

费多丽（Doris Fischer）教授：李克强2013年上任时，面临全球金融危机的后果。中国2009年实施了巨额的经济刺激计划，随之而来的债务问题逐渐显现。国家、银行、地方政府都大举投资，以缓和全球金融危机的强烈冲击。李克强上任后表示，增长不能靠国家投资来刺激。中国政府2013年推出的经济政策纲领，内容也有模棱两可之处。有改革的内容，也有一些地方如今看来可能出自习近平之手。

最初，人们不知道那届政府的经济政策会多么倾向于改革。在金融领域看上去是"改革派"为主。但2015年中国股市发生崩盘，中国经济再度陷入低谷。此时，对于国家出手刺激经济的呼声再度高涨。中外企业都希望中国政府采取调控措施。

新冠疫情后，这一情形再度出现。尽管地方债台高筑，但这成为一种经济政策逻辑：不是说要在某些领域采取根本性的改革，而是说国家要出手救助。这成为中国体制下的一个基本困境。中国政府过去相当长的时间里坚持不刺激经济，但现在似乎又动摇了。

不同的着手方式

这仅是一个层面。比如，李克强还曾大力推动"大众创业万众创新"。这其实是一个就业计划，如何让青年、大学毕业生找到好工作。真正的"创新"领域，是按着习近平的模式进行的。而"大众创业万众创新"一方面取得了成功，——它着眼于小企业的创业，而不是大型企业，思路完全不同，但另一方面，它也从未能成为一个大型的旗舰项目。但能看出，李克强有不同的着手方式。

从国际角度来看，对于中国政府提出的改革、扶持中小企业和民营经济的说法，外界有了一种"信任危机"。过去十年，日益政治化、意识形态化，至少从辞令上来说，日益中央集权，而不是"国退民进"。所以，一种路线是国家要加强控制，一种是李克强的路线，认为需要更多民营经济和改革。李克强的路线未能得到贯彻实施，或者说在地方层面未能贯彻实施。

不过我想，人们现在的哀悼并非因为他的某些具体经济路线。李克强被视为很人性化，外出视察时亲自了解民情，但有这样经历的人毕竟是少数。许多现在哀悼他的人大概是认识到，尽管他可能一直因未能掌握足够的权力而沮丧，但他仍是一股抗衡的力量。

李克强遗体告别仪式在八宝山举行

不想过于拔高

德国之声：有民众和媒体以"改革者"之称缅怀李克强。您认为，与习近平相比，他可以称为"改革者"吗？

费多丽（Doris Fischer）教授：一方面，他提出了不少倡议，另一方面，他对于与国外的合作也持更开放的态度。但我不想过于拔高：过去的十年，我们并未感受到是特别强有力的改革开放、走向自由经济的十年。当然，我们也不知道具体的内部讨论是怎样的。与习近平及其紧密圈子相比，李克强的意识形态化要弱得多。他曾接受过经济学的专业训练，--尽管这并非制定良好经济政策的必要条件，但仍让他有别于其他人。他也致力于经济工作，因此也可以说他是一位"改革者"。在国际上他也被视为更值得信赖、更开放的伙伴，在个性上更容易接近；他也与其他国家政要交往自如，比习近平更容易"解读"。

（以上采访内容有删节）

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