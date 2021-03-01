德国专家解析中国扶贫报告 证实北京在新疆实施强迫劳动

（德国之声中文网）3月2日，德国的新疆问题专家郑国恩（Adrian Zenz）发布一份报告，揭露了新疆跨地区劳动力转移项目中强迫性劳动转移的状况，该报告是基於南开大学中国财富经济研究院在2019年12月发布的《新疆和田地区维族劳动力转移就业扶贫工作报告》（以下简称《南开报告》）所做的分析。

郑国恩在报告中指出，中国政府对新疆维吾尔族进行劳动力转移是为了「同化少数维族人员」与「减少维族在新疆地区的人口密度」。

《南开报告》当中指，劳务输出是帮助维吾尔人脱贫最根本的途径，「既减少了维族在新疆地区的人口密度，也是感化丶融化丶同化少数维族人员的重要方法。」

加拿大环球邮报引述一名中国研究员的说法表示，政府推动劳动力转移项目至今已让超过60万名维吾尔族人和其他新疆少数族裔转移到中国其他省份工作。

郑国恩分析，根据《南开报告》提供的证据，他推估有将近160万名维族的农村剩馀劳工面临强迫劳动风险。他也在一则推文中写道，这些发现替对中国实施制裁或对供应链进行撤资提供了充分理由，这些都是各国政府反对中国对维吾尔族人实施强迫劳动所考量的反制措施。

《南开报告》称：「特别是新疆南疆地区作为国家级的少数民族贫困地区，和曾经发生过严重暴力事件的社会环境不安定地区，通过劳务输出可以较快改变贫困人们的观念丶环境，并较快实现生活水平提高，从而既有利于长久实现社会安定，又能够比较快而稳定地实现脱贫攻坚任务。」

《南开报告》还指，主动促进南疆地区有组织的向东部沿海汉族集中居住地区进行大规模转移就业，「对于新疆少数民族贫困人口和家庭都将产生积极影响，对其收入是一个重大增加丶对其思想观念是一个重大提升，大大有利于促进各民族各地区的长期稳定，实现政治丶经济与社会目标的统一。」

郑国恩在他的报告中分析，新疆有两种大规模丶政府支持的强迫劳动项目在运行：第一种是大家所熟知的新疆再教育营项目，以「去极端化」为目的，这些从营里毕业的「毕业生」之後会被送到附近的工厂工作，这样的劳动力移转大约从2018年开始; 第二种是农村剩馀劳动力转移就业的项目，这个项目是以「扶贫」为目的，这些劳工接受强制培训与工作安排，包括采集棉花等季节性的劳动，通常是针对没有进入过集中营的维吾尔族人。他们也可能被送到其他的省份工作，新疆自2000年起就有这样的案例。

《南开报告》称，中国政府针对新疆的「短期的严厉措施是绝对必要也有效的」。该报告承认，前几年南疆地区暴乱的维吾尔族人虽是少数，但这几年将维吾尔族人「全部」甚至「大大超量」收进了「教育培训中心」。《南开报告》也证实，中国政府将新疆维吾尔族人进行分门别类，政府坚决处理「有问题的」维吾尔族人，也针对「无问题的」维吾尔族人进行培训。

国际犯罪法专家罗森伯格（Erin Farrell Rosenberg）基於郑国恩的报告做的法律分析汇编指，有「可靠理由总结」新疆的劳动力转移项目违反了两项《罗马规约》底下的危害人类罪（Crimes Against Humanity）。

李玟仪/杨威廉 (综合报导)

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