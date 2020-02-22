 德国专家：疫情无法抑制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2020

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德国专家：疫情无法抑制

意大利的新冠病毒感染者数量暴增之后，欧洲的防疫形势骤然紧张。而在欧洲之外，中国、韩国、日本的局势紧张依旧，伊朗的疫情也在迅速蔓延。德国专家担心，事到如今，已经无法有效遏制疫情。

Italien Coronavirus Codogno (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

意大利北部Codogno市开始禁止人们外出

DW.COM

意大利目前是欧洲新冠疫情最严重的国家，病例总数超过百人，两人病逝，众多密切接触者也被隔离。10余个城镇已经实施管制，禁止任何集会，民众被要求在家避免外出。威尼斯传统的狂欢节活动被取消，意甲联赛也推迟了两场比赛。 (23.02.2020)

虽然中国官方公布的单日新增确诊病例呈现下降，但新冠病毒的疫情在中国以外的地区显现出逐渐扩散的趋势。韩国第四大城出现超级传播者后，全国确诊病例在一天之内超越日本。 (21.02.2020)

在中国境外，新冠病毒正在快速蔓延。世卫组织担心，全球防疫的“机会窗口正在缩小”。世卫专家组还改变了原有行程，周六抵达了武汉。此外，湖北传出了27天超长潜伏期感染者的消息。 (22.02.2020)

(德国之声中文网) 世卫组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周五(2月20日)表示，遏制疫情的"机会窗口正在缩小"。谭德塞警告说，决不能因为没有抓住这最后的机遇而在将来懊悔不已。

短短两天后，确诊病例数量在中国境外的多个国家出现了爆发式增长。"机会窗口"是否已经错过？一切是否已经为时已晚？德国知名病毒学家德罗斯滕教授(Christian Drosten)周日(2月22日)在接受德新社采访时表示，即便用尽全部现有资源，恐怕也已无法在最后一刻遏制疫情蔓延。

德罗斯滕指出，许多新冠病毒的感染者没有症状、或者只有极其轻微的症状，因此根本就不会去就医，也就无法被发现、确诊；而这些无症状感染者却能够感染别人，不知不觉中造成疫情扩散。他引用了伦敦帝国学院利用数学模型演算的结果指出，从中国输入的感染病例中，大约只有1/3的人被发现。"所以，我不再认为，新冠肺炎疫情全球大流行能够避免。"

最近几天，韩国、伊朗、意大利等国都出现了患者发展到重症阶段方才被确诊感染了新冠病毒，这

Iran Coronavirus | Vorsichtsmaßnahmen in Teheran (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

伊朗疫情开始严峻

些患者此前已经感染了许多人。最新的学术研究也已证实，部分无症状新冠病毒感染者具备相当强的传染能力；中国的医生还发现，不少已经宣告"治愈出院"的患者，几天后又被诊断出携带新冠病毒。

德国防疫策略：避免集中出现

过去几星期，不少德国网民都抱怨卫生部门以及新闻媒体对新冠病毒"小题大做"。他们认为，鉴于感染者的死亡率并不高、且重症患者多为患有基础疾病的老年人，不妨任其蔓延。对于此类言论，德国赫姆霍茨研究院传染病研究所的流行病学专家克劳泽教授(Gérard Krause)反驳说，不知道这些网民会不会对自己的父母、祖父母说出这样的话。在接受德新社采访时，他进一步指出，目前，科学界还无法准确判断新冠肺炎全面蔓延后的重症率、死亡率，也无法预测哪些人属于高风险人群。"与流感病毒不同，我们现在并没有疫苗可用，即便现在加紧研发也无法及时投入应用。对于新冠病毒，短期内也无法研发出特效药。"

Deutschland Christian Drosten Virologe (privat)

德国病毒学家德罗斯腾

在德国具有权威地位的罗伯特·科赫医学研究所(RKI)在一星期前就指出，德国当前的防疫策略是"努力延缓"新冠病毒的传播速度，从而避免新冠肺炎疫情与当前的季节性流感疫情相叠加；否则，德国的医院、诊所就会不堪重负。

冠状病毒专家德罗斯滕教授认可这一策略，强调应该努力让病例在时间上相对分散，避免集中出现。

现在，不少专家寄希望于新冠病毒能够像其"近亲"SARS那样，在几个月的大流行后快速消失。2003年，SARS疫情在经历了3月、4月的高峰之后，迅速在夏天结束。不过，鉴于当前的新冠肺炎疫情规模远超SARS，这一希望很有可能落空。中国医学科学院院长、呼吸科专家王辰本周就对媒体表示，新冠病毒很有可能像流感病毒一样，与人类长期共存。

 

文山/李鱼(德新社等)

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