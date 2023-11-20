德国专家建议高危人群“左手打流感 右手打新冠”

鉴于德国新冠病毒感染人数上升，医生和诊所代表呼吁高危群体接种新冠疫苗和流感疫苗。与此同时，有病毒学家对于部分医院强制规定戴口罩或限制访客时间的做法提出质疑。
（德国之声中文网）德国法定医保医生联合会（KBV）主席加森（Andreas Gassen）对《星期日世界报》表示，目前德国的疫苗接种需求极低，鉴于过去公众针对新冠疫苗的反弹态度，这种情况也许并不奇怪。“许多人厌倦接种疫苗，这是可以理解的。但这对高危险族群而言是个问题。”
除了新冠疫苗外，加森提醒，高危族群也应该施打流感疫苗。
“人们不应该对新冠病毒和流感掉以轻心，尤其是在当前的感染高峰期。”他认为应该合并接种疫苗：“左手打流感，右手打新冠。”
德国全科医师协会主席拜尔（Markus Beier）对《星期日世界报》表示，新冠病毒和流感对于未受疫苗保护的高危群体是一大威胁。“在流感特别严重的季节，可能有数万人死于这种疾病。”
德国医院协会（DKG）也呼吁为高危人群接种疫苗。DKG主席杰拉德·加斯（Gerald Gaß）表示：“这是防止自己患上重病并导致医院不堪重负的最好办法。
他指出，当前医院的情况仍稳定。“随着寒冷季节到来，医院通报的病例数再次上升，但新冠患者的数量仍保持在较低水平。”
随着新冠病毒感染率上升，越来越多医院开始强制要求佩戴口罩。例如图宾根大学医院 要求访客、门诊病人和直接接触病人的员工必须戴口罩，此规定已实行近一周。马尔堡大学医院也强制要求所有病患和访客戴口罩。此外，访客时间也受到限制，每名患者每天只能由一人探视一小时。
波恩大学医院病毒学研究所所长斯特雷克（Hendrik Streeck）则认为目前的限制措施过于严格。他对《星期日世界报》指出，对于癌症病房等高风险区域，短期内实施口罩强制规定可能是合理的，“然而，全院范围内是否应该普遍实行口罩强制规定值得商榷”。
斯特雷克还表示，限制访客时间也不再合适。“患者被诊断出严重病症时会感到恐惧，需要与亲属接触。在这种情况下，如果上午姐姐来，下午儿子就不能来，这不合乎情理。”
（路透社）
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