德国专家建议高危人群“左手打流感 右手打新冠”

（德国之声中文网）德国法定医保医生联合会（KBV）主席加森（Andreas Gassen）对《星期日世界报》表示，目前德国的疫苗接种需求极低，鉴于过去公众针对新冠疫苗的反弹态度，这种情况也许并不奇怪。“许多人厌倦接种疫苗，这是可以理解的。但这对高危险族群而言是个问题。”

除了新冠疫苗外，加森提醒，高危族群也应该施打流感疫苗。

“人们不应该对新冠病毒和流感掉以轻心，尤其是在当前的感染高峰期。”他认为应该合并接种疫苗：“左手打流感，右手打新冠。”

“流感特别严重的季节，可能有数万人病亡”

德国全科医师协会主席拜尔（Markus Beier）对《星期日世界报》表示，新冠病毒和流感对于未受疫苗保护的高危群体是一大威胁。“在流感特别严重的季节，可能有数万人死于这种疾病。”

德国医院协会（DKG）也呼吁为高危人群接种疫苗。DKG主席杰拉德·加斯（Gerald Gaß）表示：“这是防止自己患上重病并导致医院不堪重负的最好办法。

他指出，当前医院的情况仍稳定。“随着寒冷季节到来，医院通报的病例数再次上升，但新冠患者的数量仍保持在较低水平。”

医院的限制规定过于严格？

随着新冠病毒感染率上升，越来越多医院开始强制要求佩戴口罩。例如图宾根大学医院 要求访客、门诊病人和直接接触病人的员工必须戴口罩，此规定已实行近一周。马尔堡大学医院也强制要求所有病患和访客戴口罩。此外，访客时间也受到限制，每名患者每天只能由一人探视一小时。

波恩大学医院病毒学研究所所长斯特雷克（Hendrik Streeck）则认为目前的限制措施过于严格。他对《星期日世界报》指出，对于癌症病房等高风险区域，短期内实施口罩强制规定可能是合理的，“然而，全院范围内是否应该普遍实行口罩强制规定值得商榷”。

斯特雷克还表示，限制访客时间也不再合适。“患者被诊断出严重病症时会感到恐惧，需要与亲属接触。在这种情况下，如果上午姐姐来，下午儿子就不能来，这不合乎情理。”

德国孩子眼中的新冠疫情

（路透社）

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