德国专家、媒体热议巨额补贴台积电在德设厂

（德国之声中文网）RWI莱布尼茨经济研究所所长施密特（Christoph Schmidt）对于德国经济能够通过这样的扶持措施得到推动表示质疑。他向《莱茵邮报》表示，从长期来看，与其提供这样的补贴，是否不如将这笔资金用于比如存储科技的研发，或者用于氢能源进出口的基础设施，这是有疑问的。

德国经济研究所（DIW）所长弗拉彻（Marcel Fratzscher）认为，这些决定有其两面性：一方面，"在马格德堡和德累斯顿的芯片厂计划是好消息"，但与此同时，也是"对未来下的赌注，结果未知"。

弗拉彻向《每日镜报》表示，这两家公司独得150亿欧元的国家补贴，"在经济上，只有当这两项投资能够给整个地区的经济带来推动力，并为其它行业以及供应商带来创新，同时创造新的就业岗位时，这笔帐才合算。"

鉴于德累斯顿地处德东，弗拉彻表示，这些项目或有助于德东地区"发展出自己的经济模式，从而与德国其它地区区分开来"。但他表示，为此必须有相应的欢迎文化、改善的基础设施、对教育的更多投资以及创新。只有这样才能吸引专业人才，投资才能取得成功。

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台积电周二宣布，在2027年以前在德累斯顿建成一座半导体工厂。该企业预期，总投资额将超过100亿欧元。其中半数预计将来自德国国家补贴。

德国总理肖尔茨表示，德国"如今很可能成为欧洲重要的半导体产地"。德国政府东部事务专员施耐德（Carsten Schneider）也表示，"欧洲半导体生产的心脏在德东跳动"。

德累斯顿所在的萨克森州的文化名城莱比锡的《人民报》写道："新的芯片厂是否真能推动汽车行业，是否能如愿提高供应商的需求，尚须观望。但新的芯片厂已经不单是对微电子产地德累斯顿的投资，而是对萨克森的精神面貌的投资。这个自由州再次显得有竞争力。突然间又有了自己的身份。这一效果是不容低估的。"

国际芯片业的国家补贴与市场经济原则

《新奥斯纳布吕克报》则批评道："德国政府不应仅参与争当产地的竞争，而是同时要以大得多的力度加强对本国创新的投资。更多的研究资金，更多的人才资助，更多扶持初创企业。即便只有其中一家企业能像生物科技（Biontech）在医药工业那样具有创新性，那么德国在国际竞争中也是有机会的。这是必要的。如果长期仅仅是用高额的补贴吸引国际企业在这里生产，那早晚钱会用尽。"

《法兰克福汇报》评论问道："在芯片行业难道出现了社会主义以及国家资助、计划和命令经济吗？" 文章认为，欧美制定的芯片法案似乎为此提供了清楚的答案。但是，多年来一直面对居高不下的能源费用、官僚主义以及沉重税务支出的德国中型企业，则会对这样一笔又一笔巨额的国家补贴皱起眉头。

这篇评论也写道，台湾、韩国等亚洲地区对芯片产业的国家补贴，促使其本土企业在国际市场上有着最低廉的价格，以至于半导体工业变成更多是围绕国家扶持而不是公平竞争。疫情期间与亚洲供应链的断裂，更促使欧美降低对亚洲地区的依赖性，推出芯片法案，"不计代价，即便是牺牲一些久经考验的市场经济原则"。

《莱茵邮报》的评论认为，50亿欧元的补贴，这样的代价过于高昂，因为按照企业方面所宣布的将创造2000个就业岗位来算，每个就业岗位的代价是250万欧元。此外，该评论认为，德国必须成为对所有企业都有吸引力的地方，并举例说，德国化学工业希望国家降低工业用电费用，但被拒绝，--尽管这也有着好的理由，但同时国家为东部地区打开补贴的阀门，这两者还是不那么一致。

萨克森州的《莱比锡人民报》则写道，州政府希望除了新的芯片厂的2000个就业岗位外，在该地区还能产生8000个就业岗位。州政府还计划建造一个培训中心，培养必要的专业人才。

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

（德新社、法兰克福汇报、莱茵邮报）

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