德国专家：中美贸易战不单是贸易问题

德国之声：中美贸易战让中国经济受到多大程度的削弱？

费多丽（Doris Fischer）：目前还很难量化。有两个原因。

首先，中国经济本来就在某些领域有所削弱，已经有段时间了。因此很难区分，哪些问题是中国本来就有的，哪些是与贸易战有关的。

举个例子：去年底以来，为解决中国企业债和地方债的问题，中国开始收紧货币政策和银行政策，这当然也对经济产生刹车作用。

中小企业、民营企业首当其冲

我上周在北京，与一些决策人、经济顾问、经济学者交谈。很明确，贸易战产生明确的影响。首当其冲的是中小企业以及出口企业，首先是民营企业受到影响，因为他们没有缓冲的手段，而且利润很薄。

这些企业是全球产业链细分化的一部分，利润空间很小。现在关税上升，他们第一个感觉得到。北京也了解这一点，并有些紧张。

另一方面，我们也观察到，一段时间以来，中国的经济政策并不特别扶持中小企业，而是扶持国企。因此也很难说，中小企业的困境是受到哪方面的具体影响。

不过，人们已经认识到这些后果，也有所担心，因为这与就业岗位有关。如果人们发现失业率上升，会有怎样的社会影响。

跨国企业在观望

另外一个受到贸易战影响的群体是跨国企业。一部分是在美国生产、在中国销售的企业，一部分是在中国生产，然后再向本国或第三国出口的企业。目前这些企业还在对产业链进行初步的调整，并观望这场贸易冲突将持续多久。倘若将来仍无法达成谈判结果，这些企业可能会转移产业链。那么对中国的影响会更明显。

Doris Fischer

德国之声：您提到私有经济领域，在中国也有自由派经济学者提出，中美贸易冲突实际上是一个推进改革的好机会。

费多丽（Doris Fischer）：对，我也多次听到这样的说法：10年后如果一切都好，我们要感谢特朗普施加了这样的压力，促使中国政府推行了改革。

有这样的可能性，但我觉得最多只有50%的可能。问题是，多年来我们一直期待中国政府能大举改革，但没有看到那么多。尽管有一些改革，但很缓慢，是一步一步的。有许多改革是宣告，而没有真正落实。

另一方面，即便中国政府想要这样做，也一定会考虑到：不会让人觉得这些改革是在美国的压力下做出的。

最后结果如何，目前难以预料。原本人们期望今年年底会有一系列改革措施，以庆祝改革开放40年。

但我担心，或许政府说现在必须坚持、防守或者说采取反击，意思是我们必须发挥我们的优势、集中精力在国有企业的核心竞争力上等等，必须挺过难关，现在我们不是要改革而是要倚靠国家。这也是有可能的，这样的立场可能会赢得更多支持。

在中国的确也有很多经济学者，包括为政府提供咨询的人，认为特朗普的施压会促成改革。不过，也可能不是这样的结果。

德国之声：您觉得，中美这场贸易冲突的实质是什么？

费多丽（Doris Fischer）：首先，对一些人来说，当然是美国对中国的感知--这场贸易战是美国先发起的。特别是中国加入世贸组织以来，美国不断累积了一些与中国谈判、包括贸易也包括补贴、知识产权保护等方面的沮丧感。

其次，中国政府的一些经济政策上的宣言，令美国感到惊吓。特别是所谓中国制造2025中的工业政策和补贴承诺受到批评。

不过，真正令美国受到惊吓的是：中国希望在2025年达成一定目标，在2049年跻身发达工业大国，在产业链中不再作利润微薄的世界工厂，而是成为科技领头羊，在工业产业链中占据主导地位，也就是现在美国在许多领域所作的。

所以，这样一个宣言：我们要在2025或2049年与美国和其它工业国家平起平坐，在美国敲响警钟：他们说，好，但是用什么样的措施？是公平的？是我们能承受的吗？中国的政治制度不同，如果平起平坐，那会出现制度的竞争。

再就是，在美国看来，经济实力与军事实力的关系是十分密切的。这与我们德国人不同。我们已经习惯于经济上强大，但军事上不一定。但美国的军事和国际影响力、在世界和平中的作用与其经济实力紧密相关。那么，如果中国在经济上宣告将平起平坐，但其政治制度并不改变，那意味着什么？

不单是贸易问题

这样让中国人如何避免这场冲突变得很难。

因为，如果这就是个贸易问题：比如中国的贸易顺差或美国的贸易逆差问题，那相关人员是愿意谈判的，也有解决措施：我们现在ABC三步走，然后很可能是有效的。

但如果美国说，你们要收回中国制造2025战略，那中国就会说：这不行。这是干预我们的经济政策。这是我们百年国庆的目标。我们不能接受美国说，你们不能有这样的雄心。这是中国的明确立场。

等待中期选举

现在，中国所关心的一个问题是：美国中期选举后会不会有所变化？那时我们可以再谈。我们是不是应该坚持到那时候，先保持相对低调？是不是应该有所克制，不让情绪过于高涨，然后再看？

如果到时候正常化了，那么尽管有所损失，还是能走出来。如果美国真的坚持这样一个规模巨大、在中国看来无法忍受的路线，那就必须真地考虑新的进一步的措施。

这是我的诠释，目前中国如何应对。必须指出，现在在中国就如何是正确的行动有很多的讨论。因为有人说，这场冲突是中国自身的问题。如果我们在国际上不这样亮相，原本就可避免这样的事。有人说，我们一直就说需要改革，否则对中国经济也不好。也有人说，决不能允许美国这样对我们。

中国媒体未必会这样明确地报道，必须从字里行间去阅读。上周，我在北京与智库、与政界关系密切的人士谈论，很明显，存在这样一场非常激烈的讨论。

德国之声：德国该采取何种立场？

费多丽（Doris Fischer）：这也很难。我们希望不要继续激化，出现最糟的局面。否则，德国将不得不站队。我们与两国都有紧密的经济关系，这不符合我们的利益。

此外，我觉得应避免在言辞上过激。

我们能够以就事论事的方式，向中国人表明，在许多点上，比如过去谈判中的沮丧，我们与美国是一致的。但我们不赞同美国的处理方式。我们认为应加强世贸组织而不是予以削弱，来解决冲突。

我在中国多次就事论事地解释了这一点。对方立刻就收到了信息。没有出现负面的感受或者情绪的激动。

（以上采访有所删减）

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。