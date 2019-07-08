德国专家:三峡大坝要崩溃？赤裸裸的假新闻！

（德国之声中文网）近日，曾经引起过广泛质疑和关注的"世纪工程"三峡大坝，再次成为中国内地民众关注的焦点。日前，一个据称是日本"地质专家Hayashi"对三峡大坝历年图像进行比对，通过分析发现"三峡大坝严重变形，处于极其危险状态"的视频在微信、推特等中国内外社交媒体得到广泛传播。

视频中，据称是日本地质专家的解说者拿出三峡大坝2009年3月和2018年2月的卫星图片进行比较，指出三峡大坝原本是一条直线，但从最新的卫星图像上可以看出，坝体2018年已经发生了很大的变形。

除了从卫星照片上坝体本身的变形来分析以外，相关视频的制作者在三峡大坝卫星照片上选取大坝附近的两条道路为基准点，用一条直线连接。通过对2009年和2018年的照片对比，制作者得出了大坝主体在向下移动了约40米的结论。并由此判断：三峡大坝"已经处在崩溃状态"。

在德国亚琛工业大学的水利工程专家菲延（Dr. Herbert A. Feyen）博士看来，相关视频制作的非常"外行"。最关键的是视频中三峡大坝卫星照片的拍摄角度为斜角，而不是水利工程专业领域更具专业性的垂直航拍。在斜角拍摄的情况下，完全无法精准判断大坝的变形或位移状况。

菲延向德国之声表示，一般来说，做出精准判断的依据是根据航拍提供的素材创建数字化的地貌模型。这种模型会考虑到包括地球表面弯曲等在内的一系列关键因素。简单来说，所谓的日本地质专家在相关视频中使用的方法完全谈不上科学严谨。里面所说的大坝发生了41米的位移在实际情况中"根本就是无法想象"的事情，菲延表示。

"三峡大坝没毛病"

相关视频流出后，立即引发了中文社交媒体上的广泛讨论。也有民众表示视频中的说法太夸张，40米的位移应该已经导致坝体出现大范围裂缝。相关视频中显示的卫星图片是谷歌地图常见的扭曲。卫星图拼接有误差，应该在完全相同条件下拍摄的卫星图像中找测量的基准点。也有网民表态称：看过NHK纪录片的人都会对日本人的认真严谨留下深刻印象，日本专家都说极其危险了，那看来就是真的凶多吉少了。

消息传出不久后，中国航天科技集团的官方微博账号发布了一张高分六号卫星拍摄到三峡大坝的照片并辟谣称："亲测，三峡大坝没毛病！！！" 。而几乎在同一时间，中国三峡集团通过其微信公众号："三峡小微"，发表三峡枢纽工程质量检查专家组的意见称：三峡大坝2006年全线挡水以来工程运行安全可靠。大坝变形方面，，蓄水前后坝基位移变化多在1.0mm以内；坝顶上下游方向水平位移在-1.82mm～28.70mm之间。

同时，三峡集团的质检专家也公开承认大坝主体确实会变形。指出：大坝主要受水位和温度影响呈周期性变化，一般每年冬季向下游位移，夏季向上游位移；垂直位移和水平位移分布与坝高相关，表现为河床中间大，两岸逐渐减小。相关专家强调：这种位移符合重力坝变形规律，坝体变形处于弹性状态，各项指标均在设计允许范围内。

中国官方媒体的上述两种表态引发了舆论的进一步质疑，有网民问道：到底有没有变形？一会谷歌地图是拼接的，硬核回击，两天不到间接承认变形，第一次为啥不承认？

赤裸裸的"假新闻"

就此，德国亚琛工业大学的水利专家菲延表示，一座水坝"永远处于运动的状态"，产生变形完全是正常的事情，气温，水位等外部因素都会造成大坝主体变形。最重要的是大坝建成蓄水最开始的那几年，在这几年的时间里，工程人员会仔细观察大坝的各项技术指标。对于曾亲自拜访过三峡大坝施工现场的这位德国水利专家来说，三峡大坝矗立多年都没有出现险情，证明这座大坝已经经受过了最严格的考验。三峡集团公布的坝顶上下游方向水平在-1.82mm～28.70mm之间的位移，在菲延看来也处在"不值得一提"的正常范围内。他补充称："现代任何一座摩天大楼的变形程度都比这个要大得多。"

另外，菲延还指出，决定一座水坝所承受压力高低的决定性因素就是高度。从全球各地的水坝高度排行榜来说，三峡大坝虽然长度很长，但从高度上来说绝对不算是排名靠前的。三峡大坝为混凝土重力坝。在水利工程领域中，这种纵切面为三角形的重力坝是抗压能力最强的一种大坝结构。而且工程人员之前就能够精确计算出大坝主体需要承受压力的程度。当年他在拜访三峡大坝的工地时，完全没有发现任何建造违规或质量问题。如今流传于中国网络的有关三峡大坝即将崩溃的视频在这位德国水利专家眼里是赤裸裸的"假新闻"。