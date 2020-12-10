 德国专利申请全球第二 中国排第几？ | 经济纵横 | DW | 16.03.2021

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经济纵横

德国专利申请全球第二 中国排第几？

虽在新冠危机中有所下降，但在欧洲专利局申请排名表上，德国仍保持专利申请数量世界亚军的地位，有3家德国公司进入前十。 另外，在美、德、日等国专利数量均下降的同时，中国的数量增加，这其中华为功不可没。

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据世界知识产权组织（Wipo）周二（4月7日）公布的消息，2019年中国递交了近59000项专利申请，比美国大约多1000项。

世界知识产权组织（WIPO）通报说，去年中国专利申请数量达到创纪录的154万件，几乎占到全球总量的一半，在通信和电脑技术居领先地位。

在第四次工业革命的浪潮中，互联网、5G、人工智能和大数据技术成为全球经济的重要引擎。但在专利申请方面，德国却落在了后面。

（德国之声中文网）专利申请的总量多年来首次下滑。据欧洲专利局(EPO)周二（3月16日）公告，去年，该机构共收到18万250份申请，与2019年相比，减少0.7%。其中，德国的专利申请数量为25954份，仅次于美国，保持第二名的位子；美国以44293的数量无可争议领先；日本和中国分居第三、第四位。

欧洲专利局首席经济学家梅尼埃（Yann Ménière）表示，"面对危机，专利领域非常稳定，因为，即使在危机中，企业亦注重长期投资于研发"。不过，他同时指出，各国之间有明显区别：美、德、日等国专利数量均下降，中国却增加近10%。

在欧洲，德国明显处于龙头地位：不仅登记的申请数量远超欧洲亚军法国的2倍，德国企业也处于强势地位。虽说西门子总计失去其欧洲专利申请数量霸主地位，落于瑞典的爱立信之后，但这只是因为剥离出来的西门子能源公司的584项专利申请现在是单独计算。全球范围，西门子以总数1634项专利位居第六；博世（1597）紧追其后；巴斯夫名列第10，成为进入全球前10的第三家德企。

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专利申请排名表上处于第一位的企业：韩国三星

三星第一 华为第二

排名表上占主导地位的企业来自远东地区：排名第一和第三的三星和LG均来自韩国；排名第二的华为则是中国企业。

若以每百万居民平均专利登记申请数量为标准，则瑞士名列前茅，德国排名第六。

德国层面，巴伐利亚州可称三冠王：总部位于该州的西门子公司是德国专利申请数量最多的企业；巴伐利亚州则明显领先于巴登-符腾堡州，正式登记的专利申请数量为7204个，巴符州为5421个，位居第三的北莱茵-威斯特法伦州为5047个；巴伐利亚州首府慕尼黑以3633个申请在城市排名中独占鳌头，远超斯图加特（1379）和路德维希港（1115）。

新冠危机也体现在了专利申请中：医学技术领域再次居首，达14295个；紧随其后的是数字通信和电脑技术；药品研究、生物技术则呈跃升式进展，分别增加10%和6.3%。

凝炼/王凡 （德新社）

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