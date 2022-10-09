德国与中国——建交50年后渐行渐远

（德国之声中文网）哪个国家是德国最重要的贸易伙伴？中国，连续6年。德国大学中的来自哪个国家的外国学生最多？中国，去年冬季学期，足有43629人。 德国和哪个国家的关系已提升至“全面战略伙伴关系”档次？还是中国。也因此，联邦德国外交部网站上写道：德中关系呈现出“巨大的多样性和密度”，但同时也写道：对于德国，中国不只是合作伙伴和竞争对手，也是“制度性对手”。

当1972年10月11日，时任德国外长谢尔和他的中国同行姬鹏飞在北京交换相互承认的外交文书时，这一切都不可能预见。其时，中华人民共和国尚非今天这样的经济超级大国。半世纪前，它还是一个艰困、贫穷的发展中国家，被多年的文化大革命瘫痪，由年迈的毛泽东领导，当时他在北京“丰泽园”深居简出，早已和民众失联。

当时，冷战正酣，尚无“基于价值观的外交政策”一说。德国和欧洲处于分裂状态，美国和苏联相互虎视眈眈，不可调和。按“敌人之敌即我友”之逻辑，1972年2月，时任美国总统尼克松突然访华。此前，中国和其共产主义大哥苏联闹翻。尼克松的历史性访问是西方各国朝向北京竞赛的起跑信号。德国不落他人。

丝绸之路上的杜伊斯堡

半世纪后，关系的“多样性和密度”也体现在德、中两国间的不下100个姐妹城市关系中。杜伊斯堡和武汉即为一例。这两个城市的规模之不同犹如德国和中国：杜伊斯堡居民不足50万，而武汉人口超过800万。尽管如此，杜伊斯堡专设一中国事务部，以进一步加强关系，而两市间的关系本已紧密。

杜伊斯堡动物园以拥有小熊猫为傲，更以拥有中国园林为荣——水榭楼阁，拱桥和狮子雕像，是伙伴城市武汉的礼物。杜伊斯堡-埃森大学与中国合作伙伴有着大学合作关系。

但最重要的是，杜伊斯堡已是新丝绸之路上的一个枢纽。每星期有60列货货运列车从中国抵达这里。2014年，当第一列来自远东的列车驶入杜伊斯堡站时，站在花团锦簇的月台上的是中国领导人习近平，时任德国外长加布里尔陪同在侧。俱往矣。它们已是过去时代之留影 。

政治风向变了

政治风向发生了转变——而且越来越粗粝。几何时，双方各种各样的代表团织布机般在德中之间往来穿梭。如今，两国政治家之间的会晤少而又少。当然，这和大流行瘟疫、中国严格的“清零”防疫战略和限制性入境规定有关。但绝不止如此。

其实，它主要同近年来两国关系中的伙伴因素消减、制度性竞争越来越受关注有关。

无论是中国对台湾的威胁、对维吾尔族的迫害、对香港民主运动的大规模镇压，还是北京在南中国海的攻击性行为：和中国发生冲突的根源都在增加，共同点的存量在减少。

在中国的对外合资企业中，中国和国际合作伙伴之间的利益差异曾被形象地描述为：同床异梦。若继续使用这一形象语言，那就是：德、中现在似乎已在不同的房间安床。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 “中国人民的老朋友” “你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开”，在默克尔即将卸任之际的2021年10月13日，中国国家主席习近平在同德国总理默克尔举行视频会晤时，高度评价对中德、中欧关系发展作出的贡献。在其担任德国总理的16年里，默克尔曾12次访华，足迹遍布中国大江南北。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 第四轮政府磋商 2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华之旅。2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 最后一次访华谈及香港问题 默克尔的第12次访华正值延续数月的香港抗议活动之下，此时新冠疫情尚未爆发。这是她作为德国总理最后一次访华，默克尔在2019年9月的这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她这段时间一般是坐着听国歌演奏。



制度性竞争和大国敌对

柏林智库墨卡托中国研究中心（MERICS）的巴尔奇（Bernhard Bartsch）解释说，很长时间里，人们相信，通过融入全球化，中国不仅会在经济上接近西方，而且在政治上也会如此，“很多中国人也这么认为”。然而，这位中国问题专家在接受德国之声采访时强调指出，近年来，在习近平治下，情况发生了根本性变化。他认为：“归根到底，中国在说：‘我们有自己的制度，而且，我们要改变全球秩序和相应的游戏规则’。他们不再愿意承认和接受——中国人眼里的——由西方主导的制度。”

中国领导人习近平亲自为他的国家制定了一个雄心勃勃的目标：到2049年中华人民共和国成立100周年时，中国该是一个成熟的、现代化的、有能力制定和建立规则的、在经济和技术上处于世界前列的伟大社会主义国家。而随着中国突入世界秩序中心，便自然会同迄今的霸主美国发生冲突。

对柏林来说，这是个问题：这一冲突是在德国最重要的经济伙伴和最强大盟友之间发展。中国问题专家巴尔奇指出：“德国和欧洲正处在这一问题越来越频繁提出的境遇下：你站在哪一边？”他表示，在默克尔时代，柏林试图不让自己被推入这一境地，被迫选边站。但现在，做出相关抉择已碍难避免。他分析道：“政界的说法是，德国与中国和美国的关系非等距离；我们和美国的关系比和中国的关系密切得多；尽管如此，我们不能白白浪费对华关系所提供的机会。”

中国：是伙伴还是对手？

努力保持距离

此间，柏林正努力同中国保持距离。这一点越来越明显。绿党籍副总理兼经济部长哈贝克（ Robert Habeck ）已宣布要对中国采取“更强硬贸易政策”。9月中旬的七国集团贸易部长会议结束时，哈贝克宣布：“对中国的天真态度结束了。”

今年5月底，哈贝克已代表联邦政府拒绝向大众汽车集团在中国的投资提供担保。对经济界而言，此为一大冲击。几十年来，在中国的商业活动一直受益于联邦政府的投资和出口担保，德中关系首先体现为经济关系，而且蓬勃发展。以前，德国政府首脑常在大型经济代表团的陪同下访华，签署新的合作项目。约5000家德企如今在华经营，投资金额达900亿欧元。

而现在，气氛压抑。在9月中旬提交的一份立场文件中，欧盟在华商会抱怨说，商业活动正变得越来越政治化。根据该文件，“昔日，中国曾给全球化打下烙印，但现在，这个国家却被认为变得不好预测、不那么可靠、效率走低”。

“我们正彼此疏离”

欧盟在华商会主席伍特克（Jörg Wuttke）对德国之声表示，“欧洲人和中国人很难再相互交流。现在，没有哪位中国政要飞欧洲。而对总结现状，这一点可一直至关重要。”他指出， 反过来，越来越少的德国学生去中国，“这意味着：我们正彼此疏离。”

德中议会小组成员、社民党议员施密特(Dagmar Schmidt)能亲身观察到这种疏离感。她在接受德国之声采访时回忆道：“2014年我当小组主席那时，交流仍还很活跃。我们接待了很多中方代表团，举行会谈、磋商，内容总很丰富。但后来，会议越来越少，而且越来越无趣。大家不再能自由表态，而是照本宣科，一切都受到更严格控制。”她表示，随着新冠疫情爆发，德中交流进一步压缩，偶尔举行的视频会议完全达不到面对面交流的质量。

欧洲和中国本已分处一共同大陆的两端；建交50周年之际，双方似乎还会进一步疏远。

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