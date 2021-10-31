“德国不能成为中美之间的‘皮球’”

（德国之声中文网）德国经济亚太委员会是代表德国企业推动亚太地区和德国经济互动的利益团体。该会新上任不久的主席博乐仁（Roland Busch）周二（11月9日）在接受德国《商报》采访中指出：在亚洲生活着大约40亿人口，也就是人类总数的一半。在接下来的几年中，这个地区会贡献超过全球一半的经济发展总量，同时也会排放全球超过一半的二氧化碳。无论是在气候保护、数字化、新冠大流行和人口结构变化方面，我们这个时代诸多巨大挑战的答案只能在和亚太地区国家的合作中找到，尤其和中国。

博乐仁认为，德国决策层的工作重点应该着眼于同中国一道规划建设性的经济政策，此外，与亚太地区所有国家深化伙伴关系，制定明确且务实的经济和产业政策，让欧洲继续保持亚太地区国家重要合作伙伴的地位，也应该是政策制定者关注的重点。

中美之间的“皮球”

在谈及中美冲突不断之时，新一任德国政府该如何选择立场的问题上，这位在中国上海生活过多年的德国企业代表认为：我们应该制定自己的方针，这样才不会成为中国和美国之间的“皮球”（Spielball）。这两个国家如今在政治上、经济上和科技方面都力图占据主导地位。但与许多对中国持批评态度的声音不同，博乐仁仍然认为和中国保持对话十分重要。“我们互相依赖对方。这不仅从如今供应紧张的情况可以看出，在这种情况下大家都会受到连累。”

在被问及中国的人权问题在多大程度上会得到他的关注时，博乐仁明确指出，人权的问题首先是个政治议题。相互冲突的价值观和看法更应在政治层面上进行讨论，而不应该转嫁给经济界。

对欧中投资协议的态度

正是相互冲突的价值观，让欧中之间去年年底达成的《中欧全面投资协定》如今被束之高阁。今年10月中旬，德国总理默克尔在出席博乐仁的就任仪式时表示，她本人肯定欧中全面投资协议所取得的成就，但在审批通过这一协议的过程中遇到了很大的困难。即将卸任的这位德国总理当时表示：“我希望，德国经济亚太委员会也能够为投资协议的批准贡献力量”。

对此，博乐仁对默克尔的呼吁高度赞同，表示“欧中全面投资协议得以通过是非常令人向往的事情”，但同时他也指出，不应该单一只关注中国，而是应该更加广泛的看待亚洲，做战略思考时应该囊括其它亚洲国家。博乐仁呼吁，应该加紧完成和澳大利亚、新西兰以及印度尼西亚的自由贸易协定谈判。这种表态，和德国总理默克尔当时在他上任时的讲话又显得高度契合。

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