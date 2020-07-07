 德国不愿大声谴责中国 为什么? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国不愿大声谴责中国 为什么?

长期以来，德国一直因为商业利益无法大声谴责中国侵犯人权。但是近来要求德国对中国采取强硬立场的呼声让柏林压力越来越大。欧洲共同的立场也显得更势在必行。德国之声就此分析国内讨论，也请专家分享他们的看法。

Japan Osaka | G20 Gipfel | Angela Merkel | Xi Jinping (picture alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

德国总理默克尔与中国国家主席习近平2019年6月28日在日本大阪举办的G20峰会上合影。

(德国之声中文网) 自默克尔宣誓就任德国总理以来已经过了15年。在此期间，她12度访问北京，使德中关系日益密切。但近来因为香港情势，柏林不愿对北京采取强硬立场的做法招致许多批评。

德国的犹豫很大程度上是因为希望和中国在经济上维持和谐关系。从数字来看，2019年德中贸易额达到2060亿欧元（约2330亿美元），中国是德国最大的贸易伙伴。同时，整个欧盟也是中国仅次于美国的第二大贸易伙伴。

无论是新疆大规模关押穆斯林维吾尔人，还是中国自7月1日起对香港实施的国家安全法，经济利益使得柏林在人权侵害议题上往往迟迟不出手。

德国工业巨头西门子总裁凯瑟（Joe Kaeser）在默克尔去年9月访华中后发表评论，强调德国长期以来对其 「以商促变」（Wandel durch Handel），透过贸易让中国逐渐民主化的政策不变。

凯瑟对德国日报《世界报》说:「如果在德国的就业情况取决于我们如何处理有争议的(中国)议题，那么我们就不应该添油加醋，而是应该仔细考虑所有的立场和行动。」

延伸阅读:德语媒体：默克尔要认清中国的现实

Deutschland | DW | Siemens-Chef Joe Kaeser (DW/D. Winter)

西门子总裁凯瑟（Joe Kaeser）警告德国不要对北京采取过于挑剔的立场，还主张对中国要 「深思熟虑和尊重」。

「香港人对德国失望」

德国在7月1日开始担任欧盟理事会轮值主席国。默克尔当时表示，她担心香港的自治权被 「侵蚀」，柏林将在任期半年内向中国提出人权等问题。但和以往一样，她只是旁敲侧击，并没有直接谴责。

对许多批评者来说，在试图继续与中国保持友好关系的过程中，德国过于软弱。德国对外关系委员会(DGAP)资深研究员狄雨霏(Didi Tatlow)告诉德国之声，近几个月来，香港人 「对德国的反应感到失望」。

她说:「有人注意到，基本上德国在公开场合什么都不说，对来自中国的压力反应很薄弱。我觉得香港人很聪明，他们会把这个事情计算进去。他们会想：我到底该不该相信德国？」

狄雨霏认为德国的作为没有达到支持抗争的港人心中预期的反应。

从布鲁塞尔到北京

在处理中国的问题上，欧盟，也是德国最担心的问题之一，就是陷入中美间的权力斗争。欧盟在中国问题上迟迟未达成共同政策。

而在2012年中国国家主席习近平上台以来，北京的全球野心所带来的影响更大。像是意大利就签署了中国庞大的「一带一路」基础设施项目计划，其他较小的欧洲国家也正在通过「一带一路」或其与中东欧国家的 「17+1 」集团，与中国建立有利可图的关系。

定于9月在德国东部城市莱比锡举行的欧中峰会原希望能改变这种情况。这是一个很好的机会，让欧洲在面对中国政策上至少发出团结一致的信号。这个峰会也有可能重塑欧中下一个十年的关系，为在中国投资的欧洲公司提供更好的待遇，以及在气候变迁问题上让双边进行更密切的合作。这些都是议程上的重中之重。

然而，欧中峰会却在6月初宣布因为疫情而延后举办。

延伸阅读:德语媒体: 德国，你为何而沉默?

经济制裁的可能

虽然峰会被推迟，但在欧盟层面协调应对中国的呼声越来越高。这项诉求来自社运团体，也来自政治人物。

德国社会民主党(SPD)、欧洲议会前主席舒尔茨(Martin Schulz)对德国之声表示，欧洲对中国的呼吁 「必须与明确的经济信息挂钩」。

他说:「如果 (中国)不尊重其承诺的国际责任和义务，中国商品的市场准入就可能会受阻。」

自由民主党 (FDP)党魁林德内尔 (Christian Lindner)则告诉德国之声，在应对中国时，商业和民主 「不应该相互对立」。

他说:「我们不能让我们的价值观被收买......欧盟和中国之间的经济依赖性是双向的。」

自由民主党 (FDP)党魁林德内尔 (Christian Lindner)强调:「我认为我们不需要立即讨论是否需要制裁，但德国政府现在的任务是确定价值观的立场。」

观看视频 01:07

林德内尔：德国不能出卖价值观

德国能做什么？

全球公共政策研究所 (GPPi)研究员、埃朗根-纽伦堡大学(FAU Erlangen-Nürnberg)教授金舒巴赫 (Katrin Kinzelbach)表示，没有明确计划要如何实际让制裁发挥作用，这种情况下，讨论是没有帮助的。

反之，她建议将香港问题提交海牙国际法院，因为北京实施的国安法违反了《中英香港联合声明》。

金舒巴赫说:「北京会拒绝法院的任何介入......但这样的步骤至少会发出一个明确的信息，也就是这项新法是不被接受的。」

此外，欧盟也能使用《马格尼茨基法》，对涉及侵犯人权的个人实施有针对性的旅行禁令和资产冻结。这项法律不受国藉限制，中国也适用。

金舒巴赫说，虽然德国国内对政府的批评越来越多，但德国比起其他国家已经算是愿意关注中国的人权问题。

她说:「所有国家都必须平衡自己与北京的利益。重要的是要明白，默克尔没有权力改变北京做出的决定。」

「但她的声音很重要。」

相关内容

林德内尔：德国不能出卖价值观 07.07.2020

德国在野党自民党主席克里斯蒂安·林德内尔接受德国之声采访时表示，德国必须“为香港的自由理念，为（中国）遵守约定的可靠性做出努力”。他呼吁德国政府正式取消日前被推迟的欧中峰会，以此对新近颁布的港区国安法表达抗议。

Bundeskanzlerin Merkel in China

德语媒体：默克尔要认清中国的现实 07.07.2020

德国媒体注意到，在德国政界历来被认为对中国态度相对更为友好的社民党，对华政策的基调发生了转变，认为默克尔对北京过于绥靖妥协。

Hongkong Protest Nationale Sicherheit

国安法下 香港出现第一名“以身试法”者 03.07.2020

《港区国安法》生效后，香港警方已经据此逮捕了第一批涉嫌违法人士。联合国人权事务办公室对此表现出担忧。欧盟和德国总理默克尔也作出了明确的表态，但同时表示会继续和中国展开对话。

广告

评论分析

China Tsinghua Universität in Peking (picture-alliance/dpa/R. Shi/Imaginechina)

客座评论：中国知识分子的寒冬来了

清华大学知名法学教授许章润被警方传讯一事引爆舆论，今年以来，因文章和言论而被官方抓捕的公众人物还有倡导新公民运动的许志永和房地产商人任志强。他们三人虽然身份不一，职业各异，但有一个共同的标识--为民代言和请命的公共知识分子。  