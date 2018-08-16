 德国不再向中国遣返维吾尔人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2018

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时政风云

德国不再向中国遣返维吾尔人

据媒体披露，德国政府正在重新评估中国境内维吾尔人的境遇，停止向中国遣返维吾尔难民。今年4月初，一名维吾尔难民在避难申请程序尚未完成的情况下，因德国政府不同部门间的沟通失误而被遣返回中国，此后音讯全无。

China Ethnie der Uiguren (picture-alliance/Kyodo)

在乌鲁木齐执勤的武警

（德国之声中文网）德国联邦内政部在答复德国联邦议会德中关系小组成员、绿党籍议员鲍瑟(Margarete Bause)时表示，停止向中国遣返维吾尔裔难民。内政部称，该部下辖的联邦移民难民署"不久前刚刚"整理出了相关的国别信息。

鲍瑟向《南德意志报》表示，新的国别信息指出当地的人权状况极其严重，"相关部门其实几个月前就了解，但是巴伐利亚当局今年4月在凌晨悄悄遣返，这简直是丑闻。"

不久前，据德广联披露，今年4月初，一名22岁的维吾尔难民被巴伐利亚当局遣返。当时，他的第二次政治避难申请还在审批过程中，听证会尚未举行。联邦移民难民署曾经向慕尼黑外国人管理局发送过传真，告知其审批程序还在进行，但是外管局事后却宣称，从来没有收到过这份传真。

这名维吾尔人2013年抵达德国时只有17岁，尚未成年。2016年，他的首次政治避难申请被驳回。联邦移民难民署当时认为，该难民是持有效中国护照从中国出境的，因此很可能没有被中国当局追捕或迫害。他本人则声称，中国当局指控他参与了2009年的新疆骚乱、指控他犯有杀人罪。

可能已遭羁押

DW.COM

今年4月误遭德国非法遣返的一名维吾尔难民，至今仍无音讯。德广联的最新调查显示，德国联邦政府在遣返后三天就知晓了此事，并试图予以补救。 (16.08.2018)

德国联邦移民难民署与慕尼黑地方的外国人管理局出现了沟通失误，导致一名原本要在4月3日出席听证陈述理由的避难申请者在同一天被遣返。这名被遣返回中国的难民是一名维吾尔人，其律师称，当事人现在音讯全无。 (06.08.2018)

联合国消除种族歧视委员会周五在审议中国履约报告时，多名委员指控中国当局在新疆地区设立“再教育营”，已经将约100万维吾尔人送入其中。中国方面暂时没有作出正式回应。 (11.08.2018)

遣返发生后，德国政府通过外交渠道作出过努力，试图将这名维吾尔难民再接回德国，甚至默克尔5月访华期间也提起过此事。但是德国外交部表示，中方没有就此作出任何回应。该难民的律师猜测，当事人现在很可能已经被中国当局羁押。

近年来，中国新疆地区频频发生暴力袭击事件，中国当局也随之加强了对维吾尔族等信奉伊斯兰教的少数族群的压制。长年研究中国少数民族政策的德国学者阿德里安·岑茨(Adrian Zenz)指出，维吾尔人目前正在中国遭受严重的政治迫害。"许多维族人没有经过正常的司法程序就被送入了政治改造营，因此将当事人在这种情况下遣返回中国的做法，从人道主义角度而言令人难以理解，这种做法也非常不负责任。"

就在上周，联合国消除种族歧视委员会(CERD)在审议中国履约报告时，多名委员指控中国当局在新疆地区设立"再教育营"，累计已经将约100万维吾尔人送入其中，其中大部分人没有经历起诉、审判等正规的司法程序。

与会的中国代表则对此予以否认，强调所谓"再教育中心"其实是为"罪行确凿的犯罪分子学习生活技能、重新融入社会"提供机会的"职业教育培训中心"，"那些被宗教极端主义分子迷惑的人，理应得到帮助，重返社会和重获教育权利。"

文山/李鱼/(德新社、南德意志报)

  • China Xinjiang Uiguren (Reuters/T. Peter)

    严密安保下的新疆

    加强戒备

    每天三次模拟警报演习：喀什店主闻声出门，手持政府发放的木棍，模拟应对假想中的挥刀袭击者。

  • Kombi-Bild Karte Xinjian China ENG

    严密安保下的新疆

    一带一路

    一个维吾尔男子走向戈壁中的伊玛目阿西木陵墓。喀什是贸易古城，也是中国国家主席习近平“一带一路”计划中的重要一站。

  • China Xinjiang Uiguren (Reuters/T. Peter)

    严密安保下的新疆

    高峰论坛

    图为新疆的一位牧羊人。中国将举行“一带一路”国际合作高峰论坛。北京担心一起大规模袭击事件会让高峰论坛蒙上阴影。

  • China Xinjiang Uiguren (Reuters/T. Peter)

    严密安保下的新疆

    宗教信仰

    一位女子在塔克拉玛干沙漠中的伊玛目阿西木陵墓附近祷告。大多数维吾尔人属于伊斯兰教中的逊尼派。

  • China Xinjiang Uiguren (Reuters/T. Peter)

    严密安保下的新疆

    “反恐”持续

    新疆近些年来发生多起袭击事件。中国官媒称，由于安全措施增加，国内"恐怖团伙"发动的严重袭击数量减少，但专家们指出，恐袭的危险性仍很大。

  • China Xinjiang Uiguren (Reuters/T. Peter)

    严密安保下的新疆

    监控摄像

    新疆近期连续举行“反恐誓师大会”。但也有维吾尔人抱怨，众多措施与其说是为了安保，不如说是为了监控。

  • China Xinjiang Uiguren (Reuters/T. Peter)

    严密安保下的新疆

    颁布禁令

    新疆加强应对“宗教极端主义”，不久前通过《去极端化条例》，禁止穿戴蒙面罩袍、以非正常蓄须渲染宗教狂热等。

  • China Xinjiang Uiguren (Reuters/T. Peter)

    严密安保下的新疆

    批评声音

    美国国务院人权报告批评新疆官员以"反恐"名义对和平表达政治和宗教观点的人进行任意拘押、骚扰。

  • China Xinjiang Uiguren (Reuters/T. Peter)

    严密安保下的新疆

    经济？安保？

    北京否认相关指责，指出投入大量资金发展新疆经济。但有专家认为，全力聚焦安保，与发展经济的主旨背道而驰，因为阻碍人员与创意的自由流动。

    作者: Nadine Berghausen


DW.COM

严密安保下的新疆

新疆近些年来暴力事件不断。北京即将举行“一带一路”国际合作高峰论坛，不希望大规模袭击事件为论坛蒙上阴影。 (15.04.2017)  

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