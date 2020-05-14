（德国之声中文网）德国罗伯特·科赫研究所认为，在大众防疫领域，最佳措施是让每个人都承担起自己的责任。该所所长维勒（Lothar Wieler）周六表示，"我们完全没有引入强制性接种新冠疫苗的必要。"他说，德国公民足够聪明和理智，一旦疫苗开发出来，他们便会知道这个东西将能够促进自己的健康。维勒透露，罗伯特·科赫研究所设立了一个专门的工作小组，探讨和制定有关疫苗接种顺序的方案，其中规定哪类群组、以什么方式进行接种。

维勒的表态得到总理府的支持。德国总理府部长布劳恩（Helge Braun）说，德国不会引入接种新冠疫苗义务制。不过，疫苗出现之后，有许多人接种将是一件好事。他对媒体表示，但每个公民自己决定，"不愿接种而出现的传染风险，自然自己承担"。布劳恩说，他希望，明年初至明年年中可以达到广大民众都能接种新冠疫苗的局面，在此之后，人们便可以回归原先的生活了。

德国《传染病防治法》对接种疫苗的义务有着非常严格的法律规定，根据该法第20条第6节，联邦政府不能随便下达接种疫苗的指令，而是必须有联邦参议院的参与后做出决议，也就是说，联邦和各州在充分的讨论后达成共识，指定"尤其受到威胁的群体"必须接种。强制性接种疫苗的规定只能在特殊情况下使用，因为它同《基本法》第二条即"每人都享有生命以及身体不受侵害的权利"构成矛盾。

这一例外的情况不久前就曾出现过。从今年3月1日起，德国幼儿园儿童以及小学生必须接种麻疹疫苗。在入园和入学前，家长必须出示相关证件，否则不能入园入学。针对这项规定，已有多个适龄幼儿的家长向联邦宪法法院递交了诉状。这些家长们就是依据了《基本法》第二条指出孩子身体不受伤害的基本权利被无视践踏。该案还在审理当中。

回到新冠疫苗的问题上，德国联邦科研部长卡里切克（Anja Karliczek）就疫苗研发进程表示充满信心。她周末对《帕绍新闻》表示，德国从国内和国际多个层面广泛推动新冠疫苗的研发工作，为此，联邦政府已投入近10亿欧元。"这是一笔有益的投资"，但就疫苗上市的时间点，卡里切克表示审慎，"就算一切顺利，完成疫苗的批准以及大规模生产也不会早于明年入夏之前"。

李鱼/张筠清（德新社、罗伯特·科赫研究所等）