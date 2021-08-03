 德国上周曾与阿富汗塔利班秘密会谈  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.08.2021

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德国上周曾与阿富汗塔利班秘密会谈 

据德国媒体报道，联邦德国政府和激进的伊斯兰塔利班的代表上周曾秘密会谈，地点是卡塔尔首都多哈。 

Afghanistan Char Darreh | Bundeswehrsoldat und Dolmetscher in der nähe von Kundus im Gespräch mit einem Mann

德国士兵同翻译（右）一道正在昆都士出勤（2013年）

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德国国防部已宣布，从阿富汗撤军时，不会抛弃当地工作人员。但对许多人来说，仅有这样的宣布是不够的。  

美国总统拜登和伊拉克总理穆斯塔法·卡迪米周一首度会面，宣告美军将终结在伊拉克的作战任务。

德国之声编辑Christoph Hasselbach认为，最晚随着外国军队撤离阿富汗，西方关于能在军事行动配合下在全球实现其价值观的想法亦消失殆尽。 

（德国之声中文网）据德国电视二台和《图片报》的报道，塔利班方面许诺，将保护曾为德方工作的阿富汗人，不过，德国外交官对这一承诺的可信度表示怀疑。报道称，塔利班代表团由瓦西克（Abdul Haq Wasiq ）率领。这名曾关押在美国监狱关塔那摩的囚犯是塔利班“阿富汗伊斯兰酋长国欧洲分部负责人”。德国代表团由联邦政府阿富汗事务专员维克（Jasper Wieck）领衔。 

德国电视二台报道说，德外交部证实了与塔利班会面的消息，但未提供更多细节。目前，塔利班正越来越多地控制阿富汗。自北约军队开始撤离以来，极端伊斯兰主义者的势力已经占领了该国大部分地区，但迄今尚未攻占主要城市，目前塔利班正在试图向数座省会发动攻势。 

德国左翼党人士达格德伦 (Sevim Dagdelen) 在谈到联邦政府与塔利班谈判一事时表示，试图与伊斯兰恐怖组织就德国在阿富汗的当地雇员的命运达成秘密协议，这令人无法忍受。她敦促立即接纳处于危险中、曾为德国驻军效力的阿富汗雇员，而不是试图通过谈判得到塔利班的安全承诺。 

这位左翼党政治家还指出，政府尚须说明可能跟塔利班做了哪些交换。达格德伦指出，“完全无法理解的是，德国政府显然将塔利班视为当地雇员安全问题的谈判伙伴，而伊斯兰恐怖组织在其攻势中对持不同政见者、世俗阿富汗人和少数民族成员犯下了无数暴行。” 

最后一批德国联邦国防军驻阿富汗官兵已于 6 月底撤回了德国。北约驻阿使命开始于 2001 年 9 月 11 日美国遭遇恐怖袭击事件之后。 

（法新社） 

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