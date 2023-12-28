德国上万诊所休诊罢工 卫生部长批：赚的多还不知足

（德国之声中文网）许多诊所在年末选择关门休诊，以此表达不满。不过，德国卫生部长劳特巴赫（社民党）对医生们要求增加收入的诉求表示不理解。他接受德国媒体采访时表示：“我认为增加收入的要求是没有理由的。除了在瑞士之外，在欧洲任何地方的私人诊所，都没有德国诊所赚的多。我看不到收入增长的空间。”他不理解诊所们为什么要暂时关门进行抗议。他指出民众中存在着“巨大的疾病浪潮”。他说：“医生们对增加收入的要求是众所周知的。罢工根本没有任何好处。”

法定健康医疗保险公司发表了类似的观点。 德国法定医疗保险协会的负责人菲佛（Doris Pfeiffer）在接受“德国编辑部网络”（RND）采访时指出，执业医师的总收入在过去几年中在全德国范围内的平均水平在上升，她还说： “必须明确指出，医生或药剂师想要获得更多的报酬，这些额外开支必须由超市收银员和卡车司机上缴的医疗保险费来买单。”她还指出，这些群体也受到物价上涨的影响。

德国医生协会向全国各地的家庭医生和专科医师诊所发出呼吁，圣诞公共假期后年末的最后几天休诊，关门持续到本周五（12月29日），这是“危机中的诊所”运动的一部分，呼吁得到了20多个协会的支持。周三，德国住院医师协会（Virchowbund）未能提供有关参与诊所数量的具体信息，因为罢工是分散组织的。一位发言人表示，预计将有数万家诊所参加这次活动。这些诊所被要求通知患者有关休诊的信息，并给出其他急救诊所的联系方式。

劳特巴赫计划1月份与家庭医生召开紧急峰会，讨论诊所提出超负荷工作、过度官僚主义等问题。劳特巴赫说：“诊所需要更好的工作条件，减少官僚主义。资金也必须分配得更加公平，但是简单地像过去一样往系统里投入更多资金，并没有真正起到良好效用，我们已经太多次采用过这种解决方案。这不会是讨论的重点。”

德国医院见利忘义?

（德新社等）

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