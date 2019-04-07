德国三大车企相信中国市场会很快恢复

（德国之声中文网）在经历中国市场的疲弱期后，德国汽车制造商预期，这一最重要销售市场将迎来转机。周二（4月16日）在上海汽车展上，即将接任戴姆勒董事会主席的凯伦纽斯（Ola Källenius）对未来表示"谨慎乐观"。今年第一季度该公司实现增长，并预计今年全年都会上行。

宝马首席财务官尼古拉斯·彼得（Nicolas Peter）也作出类似表态。中国是宝马最重要的单一市场。该公司预计，尽管当前市场疲弱，未来仍将能售出更多汽车。彼得说："在这一度停滞的市场上，我们将增长5-10%，在某些领域赢得更大市场份额。"

大众中国总裁沃伦施泰因（冯思翰，Stephan Wöllenstein）在汽车展开幕前一天便表示："我们看到轻微的信号，中国市场状况在未来数周、可能从5月起将有所缓和。"作为中、低档汽车制造商，大众受到中国目前销量下降的影响最大。

去年，中国汽车市场在经过20多年的增长后，首次出现回落。特别是美中关税之争在消费者中产生不安情绪，推迟购买决定。此外，顾客们一直在等待4月1日实施的增值税下调。中国经济增速放缓也令消费者的购买热情降温。

今年三月份，中国面向私人客户群体的汽车销量下降了12%，为178万辆，是连续第10个月下降。

上海汽车展上的奔驰

宝马首席财务官态度乐观

宝马首席财务官彼得认为，美中关税之争有望解决，从而给业界带来希望："我们的印象是，未来数周或数月可能会有解决办法。"去年，在一段时间内中方针对美产汽车的特别关税给宝马带来2.7亿美元损失。宝马的X系列SUV是从美国出口到中国的。

凯伦纽斯周二就中国新的刺激计划表示："如果消费者获得减税，总是一件积极的事情。"不过，他说，具体的效果还难以预测。但长期而言，他预计中国的增长率还将上升。他认为，随着富裕程度的增加，会有更多的中国人买得起高档车。

每年交替在北京和上海举行的国际汽车展Auto China是全球最重要的行业展览之一。今年的主题是电动汽车。中国被认为走在电动汽车行业的前列。

上海汽车展上的宝马

汽车行业营业额创纪录

根据安永咨询公司的分析，去年第四季度，全球汽车行业的利润率为5%，为2009年以来最低。其原因是美中贸易冲突带来的高关税以及对尾气的新检查程序导致成本上升。不过，由于对SUV汽车的需求居高不下，16家领先的汽车企业的营业额上升2.8%，达到1.6万亿欧元，为历史新高。

由于电动汽车的发展趋势，车企不能放松相关研发。大众的研发支出最高，为121亿欧元，丰田为82亿欧元。从所占营业额的比例来看，宝马最高，为5.5%，通用汽车为5.3%，大众为5.1%。

苗子/凝炼（德新社）