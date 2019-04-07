 德国三大车企相信中国市场会很快恢复 | 经济纵横 | DW | 16.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

德国三大车企相信中国市场会很快恢复

中国这一世界最大的汽车市场已连续10个月萎缩。不过，大众、戴姆勒和宝马仍表示乐观，对中国政府的刺激计划信心满满。

China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

2019上海汽车展上的大众

（德国之声中文网）在经历中国市场的疲弱期后，德国汽车制造商预期，这一最重要销售市场将迎来转机。周二（4月16日）在上海汽车展上，即将接任戴姆勒董事会主席的凯伦纽斯（Ola Källenius）对未来表示"谨慎乐观"。今年第一季度该公司实现增长，并预计今年全年都会上行。

宝马首席财务官尼古拉斯·彼得（Nicolas Peter）也作出类似表态。中国是宝马最重要的单一市场。该公司预计，尽管当前市场疲弱，未来仍将能售出更多汽车。彼得说："在这一度停滞的市场上，我们将增长5-10%，在某些领域赢得更大市场份额。"

大众中国总裁沃伦施泰因（冯思翰，Stephan Wöllenstein）在汽车展开幕前一天便表示："我们看到轻微的信号，中国市场状况在未来数周、可能从5月起将有所缓和。"作为中、低档汽车制造商，大众受到中国目前销量下降的影响最大。

去年，中国汽车市场在经过20多年的增长后，首次出现回落。特别是美中关税之争在消费者中产生不安情绪，推迟购买决定。此外，顾客们一直在等待4月1日实施的增值税下调。中国经济增速放缓也令消费者的购买热情降温。

今年三月份，中国面向私人客户群体的汽车销量下降了12%，为178万辆，是连续第10个月下降。

China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

上海汽车展上的奔驰

宝马首席财务官态度乐观

宝马首席财务官彼得认为，美中关税之争有望解决，从而给业界带来希望："我们的印象是，未来数周或数月可能会有解决办法。"去年，在一段时间内中方针对美产汽车的特别关税给宝马带来2.7亿美元损失。宝马的X系列SUV是从美国出口到中国的。

凯伦纽斯周二就中国新的刺激计划表示："如果消费者获得减税，总是一件积极的事情。"不过，他说，具体的效果还难以预测。但长期而言，他预计中国的增长率还将上升。他认为，随着富裕程度的增加，会有更多的中国人买得起高档车。

每年交替在北京和上海举行的国际汽车展Auto China是全球最重要的行业展览之一。今年的主题是电动汽车。中国被认为走在电动汽车行业的前列。

China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

上海汽车展上的宝马

汽车行业营业额创纪录

根据安永咨询公司的分析，去年第四季度，全球汽车行业的利润率为5%，为2009年以来最低。其原因是美中贸易冲突带来的高关税以及对尾气的新检查程序导致成本上升。不过，由于对SUV汽车的需求居高不下，16家领先的汽车企业的营业额上升2.8%，达到1.6万亿欧元，为历史新高。

由于电动汽车的发展趋势，车企不能放松相关研发。大众的研发支出最高，为121亿欧元，丰田为82亿欧元。从所占营业额的比例来看，宝马最高，为5.5%，通用汽车为5.3%，大众为5.1%。

苗子/凝炼（德新社）

 

相关内容

CO2-Standards für Autos

全球汽车业：转型或走下坡？ 07.04.2019

汽车工业正处于改变的阵痛期。为因应转变，大众、宝马、戴姆勒等汽车集团纷纷调整经营策略。庞大的汽车业将朝哪个方向前进，从目前的趋势已能看出端倪。

Deutschland Deutsche Autobauer unter Kartellverdach NEU

欧委会：德国汽车制造商非法勾结 05.04.2019

欧盟委员会怀疑各大德国汽车制造商在尾气净化技术领域非法串通作弊。这是相关调查获得的初步结果。涉事关企业有可能被罚巨款。

Daimler bringt Smart in Joint Venture mit Geely ein

戴姆勒吉利再联手 Smart即将中国造 28.03.2019

一直有传言，说戴姆勒会为Smart找到另一个"婆家"，还有说，戴姆勒剥离Smart只是时间的问题。现在，事情出现了戏剧性的大翻转。专家说，这是好事。

广告
Martin Winterkorn - Volkswagen (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

涉嫌严重欺诈 “柴油门”主角被起诉

大众汽车前首席执行官马丁·温特科恩因“柴油门”丑闻遭到德国检察官起诉，其中包括一起重大欺诈行为。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  