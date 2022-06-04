德国三大情报机构警告：不要对专制中国“太天真”

（德国之声中文网）在周一（10月17日）举行的德国三大情报机构的年度公开听证会上，负责国外情报的联邦情报局（BND）局长卡尔（Bruno Kahl）警告德国议员们不要对中国"太天真"。

卡尔质疑与北京不断深化关系是否明智，称在与中国打交道时"肯定有改进的空间"。

在联邦议院的这场年度公开听证会上，卡尔与军事反间谍局（MAD）局长罗森伯格（Martina Rosenberg）和负责国内情报的联邦宪法保卫局（BfV）局长哈尔登旺（Thomas Haldenwang）一起表达了上述意见。

这三位情报机构负责人在听证会上都特别警告了中国带来的威胁，并讨论了目前德国与俄罗斯的局势。

中国在对德国进行间谍活动吗？

卡尔批评议员们过去没有认真对待这些情报机构的建议。他说，如果政治人物听从警告，而不是"把情报部门的警告当作恐吓和哗众取宠"，对德国会更加有利。

这些机构负责人说，俄罗斯入侵乌克兰和德国当下的能源困境对他们来说并不意外，并指出他们过去曾就这一问题多次发出警告。

这三位情报机构负责人提出严重警告：政商两界领袖们在涉及中国时不应该犯同样的错误。

军事反间谍局局长罗森伯格说，中国多年来一直在对德国的武装部队进行"精心布局的间谍活动"。

联邦宪法保卫局局长哈尔登旺试图用一个环境危机的比拟来让议员们得到深刻的领会。他说："如果俄罗斯是一场风暴，中国就是气候改变。"

德国政商人士目光短浅

联邦情报局局长卡尔敦促德国政商人士在与北京打交道时保持警惕，因为北京的目标是在2049年成为全球技术领导者。他说，"我相信在警醒方面已经有了巨大的改变，但是在科技领域当然还有很多天真和轻信，这是不合适的。"

多年来，德国企业在中国进行了大量投资。尽管人们担心北京有从合作伙伴那里窃取技术和知识产权，但是企业仍然追求眼前利益，无视长远后果。

柏林和北京之间的关系最近比较紧张，特别是在中国坚持"清零"防疫政策、对台湾威胁升级以及侵犯新疆地区维吾尔等穆斯林少数民族的人权等问题上。

俄罗斯入侵乌克兰所带来的冲击也让让德国政界和社会公众意识到，在经济上过度依赖任何一个特定的国家都有存在危险。

在战争开始之前，俄罗斯一直是德国最大的天然气和石油供应商。莫斯科2月24日入侵乌克兰迫使柏林做出了重大改变，开始全力寻找新的供应商。

尽管如此，利润的诱惑总是难以抵挡。例如，德国大众汽车集团上周宣布，它将与中国的北京地平线机器人技术研发公司建立一个投资24亿欧元的自动驾驶合资企业。





联邦情报局警告："全球崛起的专制中国"

联邦情报局局长卡尔告诉议员们，他对允许中国公司参与德国的基础设施项目，例如航运巨头中远集团（ COSCO）拟在汉堡的集装箱码头持有35%的股份，"持非常谨慎的态度"。

他说："港口当然属于关键性基础设施，必须三思而后行。"

卡尔警告"全球崛起的专制中国"带来的威胁。他说，德国"必须为以下事实做好准备：……经济杠杆可能被用来推行中国的观念。如果中德两方存在政治观点上的分歧，那么这些手段将会被利用"。

目前，由于德国联邦政府提出的担忧，汉堡港口项目已被搁浅。

联邦宪法保卫局局长哈尔登旺赞同卡尔的警告。他说："我们决不允许出现中国政府可以干预德国国内政治的情形出现。"

周日，在中共二十大的开幕讲话中，中国国家主席习近平再次威胁民主台湾。他正在追求在这个世界第二大经济体国家的最高权位上无限制连任。

（法新社、德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。