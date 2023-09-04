德国七月出口下降，但略好于预期

（德国之声中文网）德国联邦统计局周一（9月4日）提供的数据显示，德国7月份出口略有下降。

7月份德国出口总额为1304亿欧元（约为1410亿美元），环比下降0.9%。

分析人士说，出口疲软增加了这个欧洲最大经济体可能抵消最近几个月小幅增长的风险。

荷兰国际集团（ING）经济学家布热斯基（Carsten Brzeski）表示："贸易不再像过去那样成为德国经济持续增长的强劲动力，而是变成了一种拖累。"

然而，7月份的数据仍然好于预期的下降1.5%。

近几个月来，由于供应链问题、全球经济脆弱以及国内通胀高企（仍是欧洲央行设定目标的三倍），德国出口受到影响。

与此同时，进口额环比增长1.4%，总计为1145亿欧元。这导致调整后的贸易顺差小幅下降至159亿欧元。

德国银行Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank经济学者赫珀勒(Bastian Hepperle)表示："不仅仅是全球需求疲软给企业带来了越来越多的问题，企业自身在全球市场上的竞争力也有所削弱。"

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