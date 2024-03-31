德国一家光伏初创企业如何逆风而起

（德国之声中文网）走进Sunmaxx位于德国德累斯顿的工厂，第一印象是面积不大，而且还挺空旷。一条生产线在运作中，闪亮的光伏板在传送带上，机器在检测其质量。

这些光伏板仅允许从前方拍照，后侧的构造属于企业机密。

Sunmaxx首席执行官施泰因（Wilhelm Stein）担心，尽管该技术已获得专利，但仍可能很快被中国生产商“复制”，就像过去的情况一样。

德国近九成光伏板从中国进口。而德国有着雄心勃勃的气候保护计划，要实现80%的电力来自可再生能源。

过去，中国光伏产品质量不佳，而如今，在所谓超级工厂生产的产品质量已大有提高。弗劳恩霍夫研究所的普洛伊（Ralf Preu）表示，中国制造商在欧洲市场以更低的价格销售其产品。“这形成巨大的价格压力，迫使其它市场参与方出局。”

Sunmaxx在德国德累斯顿附近的厂址

Sunmaxx：拥有技术优势

不过，Sunmaxx的施泰因乐观表示，该公司拥有领先对手一到两年的技术竞争优势。

通常光伏板的运作效率在20%左右。但施泰因表示，其光伏板的总体运作效率达到80%，因采取了光伏光热复合技术（PVT）。

Sunmaxx的产品不单将太阳光转化为电力，还吸收光热。“这一热能管理技术最初是在汽车工业领域使用，该技术与太阳能技术的结合是我们的独特之处”，施泰因向德国之声介绍说。

该公司表示，目前正集中力量扩大产能。目前，Sunmaxx的产能是50兆瓦。在该厂址，产能可扩大到最多500兆瓦。

欧盟光伏产业陷危机

专家：德国光伏产业要复兴须量产

弗劳恩霍夫研究所的普洛伊表示，Sunmaxx的PVT技术虽然令人耳目一新，但仅是较小的一个光伏细分市场。尽管如此，该公司产品仍有良好的增长前景。

普洛伊说，德国光伏产业要想兴盛，必须大规模量产和扩大供应链。此外，德国企业还须集中注意力在硅片生产商，因这方面对中国的依赖是最大的，没有任何德国国内厂家。

除Sunmaxx之外，德国勃兰登堡州的光伏企业Oxford PV也在生产高效光伏电池。其硅基钙钛矿叠层光伏电池的运作效率达到28.6%。

但与中国竞争者相比，这家企业规模也很小。Oxford PV首席财务官瑙罗斯（Frank Nowroth）表示：“现在大家都关注价格。但如果技术更好，或许人们愿意出价更高？”

目前，无论是Sunmaxx还是Oxford PV都无法与中国生产商竞争。但他们希望借助创新技术为德国光伏产业带来更多活力。

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