 德国一化工园区发生“极危险”爆炸事故    | 经济纵横 | DW | 27.07.2021

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经济纵横

德国一化工园区发生“极危险”爆炸事故   

位于德国西部城市勒沃库森（Leverkusen）的个一化工园区内周二（7月27日）发生爆炸，导致至少一人丧生、16人受伤。运营商表示，目前尚不清楚爆炸原因。 

Deutschland Rauchwolke über Chemiepark Leverkusen

爆炸发生后，黑色浓烟腾，当局敦促居民留在室内 

（德国之声中文网）本周二，德国西部城市勒沃库森一化学工业园区发生爆炸，并引发火灾，已知至少有一人死亡、4人失踪、另有多人受伤。 

该化学工业园区运营商Currenta发表声，对发生这起悲惨事故及一名员工丧生深感悲痛。声明称，"救援工作将继续全速进行"，寻找仍下落不明的员工。 

据德新社报道，联邦公民保护及灾难救助局将这次爆炸列入 "极威胁"级别。 

    

Rauchwolke über Chempark Leverkusen

大批应急服务人员赶赴现场 

Currenta公司称，爆炸发生在属于其设施部分的一个油罐区，目前，火已被扑灭，救援人员全力寻找4名失踪员工，有16人在爆炸中受伤，4人伤势严重。失事化学工业园区位于科隆以北20公里的勒沃库森。当局敦促当地居民 "进入室内，关闭门窗"。 

紧急服务部门称“损失惨重” 

  

《科隆日报》报道说，爆炸事件发生在化工园区的一个垃圾焚烧厂。爆炸发生后，大量黑烟升腾；远处居民也报告听见爆炸声。 

科隆警方推文通告说，为防止造成更大损失，已关闭数条高速公路。消防员和污染检测车纷纷赶赴现场。 

居民报告说，在很远的地方就能听到爆炸声，爆炸产生的冲击波使远处楼房的窗户也发生摇晃。 

爆炸原因目前尚不清楚。勒沃库森是德国最大化工、制药康采恩之一拜耳（Bayer）的总部所在地，约有16.3万居民。 

  

（德新社，美联社） 

  

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