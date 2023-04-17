德哲学家：“让这个女人做外长简直是场意外事故”

在德国电视二台的一款播客节目中，主持人兰茨和哲学家普雷希特讨论了德国的对华政策。节目中，普雷希特对德国现任外长贝尔博克充满贬损的措辞在网络上引起了轩然大波。
（德国之声中文网）4月21日德国电视二台最新一款播客节目中，主持人兰茨（ Markus Lanz）同哲学家普莱希特（Richard David Precht ）就德国政府的对华政策展开了讨论。两人均认为，像德国这样的国家，不应以西方价值观对中国进行"说教"，毕竟中国也没有对德国这样做。
兰茨问普莱希特如何看待德国外长贝尔博克前不久在北京的表现时，普雷希特说："说实话，我当时就在想，让这样一个女人当外交部长，简直就是一场意外事故。"普雷希特对贝尔博克做外长的资质表示严重质疑，他说："正常情况下，她连去外交部当实习生的机会都不会得到。"
普雷希特接着说道："让这样一位充满班干部般道德狂热的人，给一个世界强国、一个文化大国去讲解什么是西方价值观，将这个国家描绘成制度性对手，描绘冲突升级的场景。所谓以价值观为导向的外交政策，实际上是对抗性的外交政策。与其如此，还不如低调一些，只要我们的经济是成功的，中国人就会重视我们的一切。"
普雷希特的言论在社交媒体上引起广泛争论，有人指责普雷希特涉嫌性别歧视。
绿党籍联邦议员居纳斯特（Renate Künast ）在推特上写道："这位普雷希特又会做什么呢？他又有什么资格评判谁来当外交部长？我忘了，他是一个无所不知无所不能的人。"这位绿党政治家指责普雷希特充满了"男性的傲慢自大"。居纳斯特接着写道："也许兰茨应该问一问，谁会接受毫无团队精神的普雷希特做实习生？"
女记者 Düzen Tekkal发推形容普雷希特"仇视妇女，自以为是"。她模仿普雷希特的口吻写道："正常情况下，这样一个人连在哲学杂志编辑部实习的位置都拿不到。"
社民党籍德国建筑部长盖维茨（ Klara Geywitz）则利用相关的讨论为建筑部今年的实习项目大作广告。她标注 #Precht的推文写道："既然大家都在讨论在联邦各部门做实习的问题，德国建筑部欢迎你们来实习，大展宏图吧，尽管并非人人都合适。"
前不久，德国外长贝尔博克在其亚洲之行期间，也曾到访北京。临行前，贝尔博克就已明确表示，中国既是德国的伙伴和竞争者，也是制度性对手。贝尔博克说："这就是欧洲对华政策的指南针，至于指针指向什么方向，也取决于中国的发展道路。"
上周三，在政府的质询环节中，贝尔博克表示："制度性对手的占比越来越高了，这不仅仅是因为中国对外的扩张和进攻姿态，也是因为中国对内的打压也在不断加码。"
（综合报道）
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