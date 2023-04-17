德哲学家：“让这个女人做外长简直是场意外事故”

（德国之声中文网）4月21日德国电视二台最新一款播客节目中，主持人兰茨（ Markus Lanz）同哲学家普莱希特（Richard David Precht ）就德国政府的对华政策展开了讨论。两人均认为，像德国这样的国家，不应以西方价值观对中国进行"说教"，毕竟中国也没有对德国这样做。

兰茨问普莱希特如何看待德国外长贝尔博克前不久在北京的表现时，普雷希特说："说实话，我当时就在想，让这样一个女人当外交部长，简直就是一场意外事故。"普雷希特对贝尔博克做外长的资质表示严重质疑，他说："正常情况下，她连去外交部当实习生的机会都不会得到。"

普雷希特：贝尔博克"充满了班干部式的道德狂热"

普雷希特接着说道："让这样一位充满班干部般道德狂热的人，给一个世界强国、一个文化大国去讲解什么是西方价值观，将这个国家描绘成制度性对手，描绘冲突升级的场景。所谓以价值观为导向的外交政策，实际上是对抗性的外交政策。与其如此，还不如低调一些，只要我们的经济是成功的，中国人就会重视我们的一切。"

社交媒体上的争论

普雷希特的言论在社交媒体上引起广泛争论，有人指责普雷希特涉嫌性别歧视。

绿党籍联邦议员居纳斯特（Renate Künast ）在推特上写道："这位普雷希特又会做什么呢？他又有什么资格评判谁来当外交部长？我忘了，他是一个无所不知无所不能的人。"这位绿党政治家指责普雷希特充满了"男性的傲慢自大"。居纳斯特接着写道："也许兰茨应该问一问，谁会接受毫无团队精神的普雷希特做实习生？"

社民党政治家策布里："一个渴望关注的虚荣男子"

女记者 Düzen Tekkal发推形容普雷希特"仇视妇女，自以为是"。她模仿普雷希特的口吻写道："正常情况下，这样一个人连在哲学杂志编辑部实习的位置都拿不到。"

社民党籍德国建筑部长盖维茨（ Klara Geywitz）则利用相关的讨论为建筑部今年的实习项目大作广告。她标注 #Precht的推文写道："既然大家都在讨论在联邦各部门做实习的问题，德国建筑部欢迎你们来实习，大展宏图吧，尽管并非人人都合适。"

贝尔博克的中国之行

前不久，德国外长贝尔博克在其亚洲之行期间，也曾到访北京。临行前，贝尔博克就已明确表示，中国既是德国的伙伴和竞争者，也是制度性对手。贝尔博克说："这就是欧洲对华政策的指南针，至于指针指向什么方向，也取决于中国的发展道路。"

上周三，在政府的质询环节中，贝尔博克表示："制度性对手的占比越来越高了，这不仅仅是因为中国对外的扩张和进攻姿态，也是因为中国对内的打压也在不断加码。"

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。