德司法部长要严罚“柴油门”企业

（德国之声中文网）联邦司法部长巴利（Katarina Barley）向"商报"记者表示，只有个人的不当行为可以依据现行法律被起诉，这是不够的，例如，"柴油门"作假丑闻，整个企业都通过这一不当行为获益，这不行。社民党籍的这位司法部长强调："对于系统的欺骗或者行贿案例，现在我们要建立起诉企业本身的可能性。"

她指出，在奥迪汽车公司的柴油作假事件中，"我们也从其它案例中观察到共同的模式，即：企业总是试图尽快洗清自己，将责任推卸给具体负责的员工或者部门负责人。在柴油作假丑闻中，这种情况尤其突出，而且多家企业都采取同一手段"。

奥迪前总裁施泰德今年6月被捕接受调查

罚款可达年营业额10%

巴利部长承诺将继续惩罚个人的犯罪行为。但是如果企业有支持刑事犯罪的清晰结构，也将受到制裁，罚款数额最多可占其年营业额的10%。

司法部长巴利不认为这个计划是对经济界的一个打击。她说："不择手段谋取利益者给诚实的人造成损失。因此我希望惩罚企业不会受到太多抵制。"

李京慧/凝炼 (德新社、路透社)