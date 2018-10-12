德司法部长要严罚“柴油门”企业

（德国之声中文网）联邦司法部长巴利（Katarina Barley）向"商报"记者表示，只有个人的不当行为可以依据现行法律被起诉，这是不够的，例如，"柴油门"作假丑闻，整个企业都通过这一不当行为获益，这不行。社民党籍的这位司法部长强调："对于系统的欺骗或者行贿案例，现在我们要建立起诉企业本身的可能性。"
她指出，在奥迪汽车公司的柴油作假事件中，"我们也从其它案例中观察到共同的模式，即：企业总是试图尽快洗清自己，将责任推卸给具体负责的员工或者部门负责人。在柴油作假丑闻中，这种情况尤其突出，而且多家企业都采取同一手段"。
奥迪前总裁施泰德今年6月被捕接受调查
罚款可达年营业额10%
巴利部长承诺将继续惩罚个人的犯罪行为。但是如果企业有支持刑事犯罪的清晰结构，也将受到制裁，罚款数额最多可占其年营业额的10%。
司法部长巴利不认为这个计划是对经济界的一个打击。她说："不择手段谋取利益者给诚实的人造成损失。因此我希望惩罚企业不会受到太多抵制。"
李京慧/凝炼 (德新社、路透社)
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禁行令 - 为了改善空气质量
车辆拥堵 空气污浊
同斯图加特一样，空气污染严重的城市，世界上还有很多。德国法院近日作出判决，有关城市为了改善空气质量，有权颁布禁止车辆通行的命令。
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禁行令 - 为了改善空气质量
奥斯陆 - 率先实施柴油车禁令的城市
在挪威首都奥斯陆，一旦空气指数超标，就会禁止柴油车通行。2017年1月17日，这项禁令首次实施。不受禁令限制的车辆包括使用柴油的急救车和其他公交车辆。2019年，奥斯陆将取消市中心地带的停车位，此举旨在继续减少市内车辆交通。
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禁行令 - 为了改善空气质量
巴黎 - 即将出台柴油车禁令
按照相关计划，从2024年开始，巴黎将全面禁止柴油车通行，2030年，汽油车也将纳入被禁之列。1997年之前出厂的车辆今天就已经被禁止进入巴黎市内。空气指数超标时，巴黎会实施隔日单双号限行的措施。
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禁行令 - 为了改善空气质量
伦敦 - 开车进城需要缴费
谁要是想驱车进入伦敦市区，就需要缴纳每天十镑的费用。2003年开始，伦敦开始收取这种所谓“堵车费”。进入市区时，车牌会被电子系统自动记录，逃避”堵车费“，将会收到最多240英镑的罚单。
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哥本哈根 - 最善待骑行者的城市
哥本哈根市长弗兰克·延森（Frank Jensen）计划从2019年开始，停止向柴油车发放行车许可。现在哥本哈根市内已有三百多公里路段，只允许自行车通行。此举的目的，是为了让骑车比驾车更舒适安全和经济。哥本哈根大约半数居民都选择骑车上班。
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禁行令 - 为了改善空气质量
马德里 - 不断扩张的步行区
向马德里皇家剧院广场这样，禁止机动车进入的区域正在不断扩充，很快全城都将实现无车化。今后五年之内，西班牙首都马德里的整个市中心都将划入步行区域。马德里空气污染相当严重，这里四面环山，被污染的空气会”滞留“在市区之内。
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禁行令 - 为了改善空气质量
赫尔辛基 - 手机APP帮你走遍全城
赫尔辛基的公共交通系统将被大幅度简化。今后十年内，”按需用车“系统将得到发展完善。届时，一款APP将涵盖市内各类公共交通工具，包括大巴，无人驾驶车以及小巴，行车路线可灵活安排。总之，这一系统会非常完善，以至于私家车将显得有些多余。
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禁行令 - 为了改善空气质量
印度的电动车未来
雾霾笼罩下的新德里 - 空气指标严重超标在这里几乎成了常态。当局期望通过启用电动三轮车缓解空气污染的严重程度。截至2030年，电动车将全面取代造成尾气污染的燃油机动车。