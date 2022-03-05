德右翼民粹党人在中文社媒成“人间清醒”

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德国右翼民粹党派选项党AfD领导人Alice Weidel最近偏护俄罗斯的言辞，让她逐渐成为中文社交媒体上俄乌冲突问题的“务实派”和“人间清醒”。但流传的影片，只选择性的展现了现实的一部分。
聯合國3月2月通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案，但烏克蘭的哈爾科夫和馬里烏波爾等城市仍持續受到俄羅斯猛烈炮擊。聯合國指出，有超過100萬人逃離烏克蘭，另外國際刑事法院也已經開始調查俄羅斯的戰爭罪行。
德國之聲記者在基輔、利沃夫和與烏克蘭接壤的國家進行現場報導。以下是他們在過去幾天所看到和聽到關於戰爭、難民狀況和歐洲如何應對的前線觀察。
聯合國安理會週日投票決定將在本週針對俄烏戰爭召開一次聯合國大會的緊急會議，預計在大會上通過一項譴責俄羅斯的決議。與此同時，歐盟外長也同意編列預算，購買武器並發送至烏克蘭。中国方面则表示，反对用制裁手段解决问题。俄罗斯周一宣布对35国关闭领空。
歐盟正史無前例地資助購買和運送軍火武器給烏克蘭，其他西方國家也承諾提供武器，但問題是——武器要如何輸送至烏克蘭？可以多快送達？
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