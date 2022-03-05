 德右翼民粹党人在中文社媒成“人间清醒” | 德国新闻 | DW | 09.03.2022

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德国新闻

德右翼民粹党人在中文社媒成“人间清醒”

德国右翼民粹党派选项党AfD领导人Alice Weidel最近偏护俄罗斯的言辞，让她逐渐成为中文社交媒体上俄乌冲突问题的“务实派”和“人间清醒”。但流传的影片，只选择性的展现了现实的一部分。

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