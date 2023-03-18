德台簽科研協議 專家：德部長沒必要遮遮掩掩

（德國之聲中文網）台灣與德國週二（3月21日）簽署科學及技術合作協議（STA），由訪台的德國教育及研究部長施塔克-瓦辛格（Bettina Stark-Watzinger）與台灣國科會主委吳政忠見證。兩人表示，未來台德雙方將展開更多科技領域的合作。

施塔克-瓦辛格表示，期許新簽署的合作協議將為未來更廣泛的合作鋪路，在經濟創新、高科技研究上為台德雙方創造更多附加價值。吳政忠則說，施塔克-瓦辛格到訪是以行動證明，科技合作已將台德關係「推向新高度」，新協議是展開台德關係「全新的一頁」。

自1997年時任德國經濟部長的雷克斯洛特（Gunter Rexrodt）訪台以來，德國就未曾有部長級官員訪問台灣，施塔克-瓦辛格是26年來首位訪台的德國部長級官員。

施塔克-瓦辛格訪團一行14人將於21日下午參訪台灣大學，22日上午參訪南港高工西門子訓練中心後，她將前往拜會台灣教育部部長潘文忠，就華語文教學、半導體學院議題交換意見，下午前往新竹參訪國研院台灣半導體研究中心後，隨即前往機場搭機返回德國。

專家：沒必要遮遮掩掩

「既然要來就大大方方地來，這樣躲來躲去有什麼意義。」台灣師大東亞系教授范世平告訴DW。他認為主權獨立的德國應該要有清楚的對台政策，不用彆彆扭扭、遮遮掩掩。

德國教育及研究部長施塔克-瓦辛格（Bettina Stark-Watzinger）21日率團抵台，這是26年來首名訪台的德國部長級官員，台灣國科會、外交部及駐德代表謝志偉都前往接機，施塔克-瓦辛格未發表談話。根據DW了解，她除了記者會準備接受記者提問之外，其他行程都未打算公開發言，許多行程更是保密到家。

事實上，針對施塔克-瓦辛格訪台，德國官方在17日就發出消息，但希望有關記者可以等到20日下午再行發佈，但其後消息提前曝光，德方才緊急公開宣布訪台日程。

澳大利亞國立大學的政治學者宋文迪對DW表示，這種方式是想先用既成事實降低北京抗議強度。他認為，一如毛澤東的「不到長城非好漢」，現在對於很多西方國家來說則是「不到台灣非好漢」。不過，雖然跟台灣增加互動對於德國有政治象徵意義，能推動歐美在台海議題上的協進，但方式還是會比直接公開與中國競爭的美國謹慎許多。

他說：「一來是對等規格，二來是降低政治敏感性。」他認為施塔克-瓦辛格想把此次訪台除了是禮貌性回訪，應該也是定調為「功能性訪問」，主題是專業實務合作，才不會造成政治波瀾，維持跟中國的正向合作氣氛。

的確，施塔克-瓦辛格一行人21日清晨抵達台北就是先出席「台德科學及技術合作協議」簽約典禮，並與國科會主委吳政忠見面。目前有關行程上並未有與台灣總統蔡英文見面的行程，根據《金融時報》，台灣邀請與外交部長吳釗燮會面也傳遭到柏林拒絕。

范世平站在台灣人的角度分析，雖然「樂見突破」，但「作為歐洲的主要領導國家還要顧東顧西，大家會覺得德國政府太畏懼中國」。

小心翼翼

德國聯邦教育及研究部部長施塔克-瓦青格3月21日訪台，成為26年來首位訪台的德國部長，也被國際輿論視為在台灣問題上德國內閣成員的首次表態。

根據德國在台協會20日發布的消息指出，這項部長級的專業訪問，是德台之間拓展合作的重要一步。由於台灣高科技產業發達，在半導體發展與製程上皆領先全球，因此訪台目的在於加強與台灣在研究與教育領域的交流，「與理念相同的國家在全球進行學術合作」。

「德國與台灣共享相同的價值：和平、自由與人權，並為此作出貢獻。」德國在台協會表示：「台灣是在教育、研究與數位政策上，一個重要、可靠且值得信任的夥伴。」

此前，德國聯邦議院自民黨議員海特（Peter Heidt）就曾透露，施塔克-瓦青格計劃在2023年初訪問台灣。 「我們希望擴展同台灣的關係」，海特當時對《每日鏡報》表示，並指出此行將具有重大的象徵意義，是向中國發出訊號：「我們要表明，台灣是我們的一個重要夥伴，用武力改變台灣海峽現狀是不可以的。」

據路透社報導，一位了解此次訪問的消息人士說，在德國政府的指示下，施塔克-瓦青格不會和蔡英文總統會面，以免過度刺激中國。該消息人士強調，這是一次工作訪問，旨在討論施塔克-瓦青格部長負責的領域，而不是直接關係到德國向台灣發出支持的信號。

施塔克-瓦青格來自自民黨。今年1月，德國自民黨籍高階聯邦議員訪台，遭到北京抗議。

訪台行程

此次陪同施塔克-瓦青格部長訪台的德國官員還有德國國會議員及教育研究委員會主席蓋林（Kai Gehring），兩人預計將會晤台灣國家科學及技術委員會主任委員吳政忠、教育部部長潘文忠，以及數位發展部部長唐鳳等人。

而訪台交流的重點，包含強化半導體研究與專業人才的發展，以加速拓展德國與歐洲的微晶片生態系。其次還有在綠氫及電池領域上的研究合作。

同時，德國也希望能拓展華語研究與華語能力，透過與台灣交流，盼能強化德國獨立研究中國的能力，作為德國對華策略脈絡中的一部份。此外，施塔克-瓦青格還預計拜訪台灣大學與台北的一所職業學校，以了解台灣學術與教育訓練體制。

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