德台文化交流 柏林青少年乐团访台

（德国之声中文网）德国是2019年台北书展的主题国，13位德国作家应邀来台参展。与此同时，柏林青少年交响乐团丛2月12日至16日在台巡回演出。除此之外，德国amarcord男声合唱团也正在台湾表演，慕尼黑室内剧院也将参与台湾国际艺术节。德台之间虽然没有正式的外交关系，但在文化、经济、科技、旅游等方面交流却日趋频繁而且精彩。

音乐和青少年的交流

柏林韩德尔高中（Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium）是以音乐教育为重点的中学，学生多半是14岁到19岁的青少年。该校青少年交响乐团成立于1970年代，目前已成为德国培育音乐家的重要摇篮。安德烈亚斯教授（Knut Andreas）2015年接下指挥棒至今。此次在台北歌德学院的协助下，首次访台，分别在台南、新竹、台北有四场正式演出以及两场校际交流。演出曲目包括：瓦格纳、贝多芬、夏米纳德、埃尔加、肖斯塔科维奇等人的作品。长笛独奏的部分则由出生于台湾的刘士诚擔纲。

柏林青少年交响乐团在台除了举办音乐会，也积极和台湾的青少年交流并且合作演出。德国在台协会处长王子陶(Thomas Prinz)对德国之声记者说，他非常乐见德国文化团体在台演出，特别为德国青年人有机会认识台湾感到高兴。他说："德国和台湾间的文化交流非常密切，而且双方都非常乐意更多的去认识对方"。

惊奇之旅

安德烈亚斯教授称赞台湾听众对欧洲古典音乐的理解和欣赏，令人惊艳。他称，在台南的第二场演出，至少有700人涌进一个仅500席坐位的音乐厅里，聆听他们的音乐，许多听众不得不坐在台阶上甚或站在走道上，有些更站在场外，通过喇叭听完整场音乐会。他称："台湾人似乎非常热爱欧洲古典音乐"。他听说，很多台湾人从小就开始接触西方古典音乐、并学习乐器，而且程度都很好。他认为，这可以解释为什么台南的听众会挤爆整个音乐厅，而且在音乐会结束后一再的起立鼓掌，高喊安可，以致他们多演奏2首安可曲，这可见台湾听众的热情和兴奋。

2月26日在台最后一场演出时，该乐团和荣星儿童合唱团更加码演出台湾民谣"望春风"和贝多芬"快乐颂"的改编版合唱曲，为音乐会掀起高潮，并为台湾巡演画下完美的休止符。

热爱古典乐 超乎想像

德籍台裔长笛演奏家刘世诚这次和柏林青少年交响乐合作，来台演出。他分析欧洲乐团在台湾深受乐迷喜爱的原因：台湾学生因为出国表演机会较少，因此特别欢迎外国团体来台演出；西方乐团的实力比台湾乐团更胜一筹，也更能引起台湾乐迷的共鸣；再者，台湾和西方历经数十载的交流，年轻一代的台湾人对西方古典音乐不仅不陌生，有些人甚至是着迷的，因此西方乐团在台的演出往往可以得到比他们在自己国家更多的掌声和回响。

乐团在台北演奏的场面

30岁出头的张雯菁和林姿妤都是普通的上班族，小时候也都曾学习过西方古典音乐，她们一致称赞柏林青少年交响乐团的演出不输给职业乐团。张支持刘世诚的看法，她称，许多她们的同学和朋友小时候都曾上过所谓的"才艺班"，接触过西方古典音乐；而且在日常生活里，人们经常可以听到影视作品内的古典乐配乐，因此西方古典音乐在台湾流行趋势已经锐不可挡。

台湾印象：美食多、人友善、干净有纪律

安德烈亚斯教授称台湾的太阳温暖和煦，比柏林温暖许多；而整个行程完全按照计划进行，这点让安德烈亚斯教授非常满意；一提到台湾的美食，安德烈亚斯教授更是赞不绝口，直称是人生一大享受。

低音大提琴手Moritz Tunn第一次来台湾，对台湾的第一个印象是：台湾人特别有礼貌和友善。他对夜市气味的四处流窜和人潮的拥挤感到既陌生又好奇。同时也对台湾学校乐团的团员严守纪律和拥有高超的琴技留下深刻印象。

长笛手Leo Moesges也是第一次来亚洲，对所有的事物都感到新鲜有趣，他不知道为什么街道明明很干净，却找不到任何一个垃圾桶，他想知道垃圾的去处。

音乐：人类共同的语言

台北歌德学院院长罗岩（Jens Rösler）在接受德国之声访问时称，"音乐的语言有其普遍性"，可以跨越国境和藩篱。他表示台湾具备优异的音乐条件，而且对德国非常感兴趣。他因此称赞"台湾拥有文化交流的最理想土壤"。

罗岩称，台湾民众热情友善、有礼貌、守秩序，活动安排仔细可靠，音乐环境活泼而多元，这些都鼓舞着德国艺术家或团体一再造访台湾。罗岩乐见德台双方加强交流，而他也会"保持双方的对话，并且创造更多交流的机会"。